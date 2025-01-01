Меню
Цитаты из мультфильма Зверополис

Chief Bogo Жизнь — это не какой-то мультфильм, где поёшь песенку, и все твои пустые мечты сбываются. Так что отпусти это.
Nick Wilde Ты же меня любишь.
Judy Hopps [С сарказмом] Да разве я не знаю?
[пауза]
Judy Hopps Да, да, знаю!
Judy Hopps [ищет Ника на маленьком каменном мостике над кюветом] Ник? Ник?
[наклоняется через край, видит, что он сидит на шезлонге внизу]
Judy Hopps О, Ник! Ночные воют — это не волки! Это ядовитые цветы. Кажется, кто-то целенаправленно атакует хищников и сводит их с ума.
Nick Wilde [Саркастично] Вау. Ну и новость.
[Ник встаёт и идёт под мост, Джуди следует за ним]
Judy Hopps Подожди, эээ, подожди — послушай! Я — я знаю, что ты мне никогда не простишь! И я тебя не виню. Я бы тоже себя не простила. Я была невежественной, безответственной... и узколобой. Но хищники не должны страдать из-за моих ошибок. Я должна всё исправить.
[Её голос дрожит]
Judy Hopps Но я не смогу без тебя.
[Ник всё ещё отказывается повернуться]
Judy Hopps [Джуди начинает плакать] И... и когда всё закончится, ты можешь меня ненавидеть, и это будет нормально, потому что я была ужасной подругой и причинила тебе боль. И ты... и ты можешь уйти, зная, что всё время был прав. Я правда просто тупая крольчиха.
[Наступает тишина, пока Ник не повторяет слова Джуди с помощью её карандаша-морковки]
Judy Hopps [через карандаш-морковку, незаметно] "Я правда просто тупая крольчиха."
Judy Hopps [Ник поднимает карандаш] "Я правда просто тупая крольчиха."
Nick Wilde [Ник поворачивается] Не переживай, Кэрротс. Я дам тебе стереть это... через сорок восемь часов.
[Джуди улыбается Нику, смеётся и вытирает слёзы]
Nick Wilde Ну, давай сюда.
[Джуди устало идёт к Нику после эмоционального всплеска. Она кладёт голову ему на плечо, они обнимаются]
Nick Wilde Ладно. Ох, вы, кролики, такие эмоциональные. Вот так, глубокий вдох... Ты... Ты просто хочешь украсть карандаш? Вот в чём дело?
[Джуди смеётся и игриво пытается отобрать карандаш у Ника]
Nick Wilde Ты ТОЧНО стоишь мне на хвосте... Убери... Убери... Убери... Убери... Убери...
Judy Hopps Ой, прости...
Nick Wilde Это называется разводняком, дорогуша.
Nick Wilde Эй, Флэш, хочешь услышать шутку?
Judy Hopps НЕТ!
Flash Конечно.
[Джуди рычит с раздражением]
Nick Wilde Ладно. Как называют трёхгорбого верблюда?
Flash Я не... знаю. Как... называют... трёхгорбого... верблюда?
Nick Wilde Беременным!
[Ник смеётся и тычет локтем раздражённую Джуди. Лицо Флэша светлеет, когда он понимает шутку, и он медленно смеётся]
Judy Hopps [саркастично] Ха-ха! Да, очень смешно, очень смешно. Можно уже сосредоточиться на задании?
Judy Hopps Когда я была маленькой, я думала, что Зверополис — это идеальное место, где все живут в мире и каждый может стать кем угодно. Оказалось, что настоящая жизнь чуть сложнее, чем слоган на наклейке. Настоящая жизнь — это путаница. У всех нас есть ограничения. Все мы ошибаемся. А значит, посмотри на это с другой стороны — у нас много общего. И чем больше мы пытаемся понять друг друга, тем необычнее становится каждый из нас. Но для этого надо стараться. Так что неважно, какое ты животное — от самого большого слона до нашей первой лисички,
[Ник опускает очки и подмигивает Джуди]
Judy Hopps Я умоляю вас: старайтесь. Старайтесь сделать этот мир лучше. Посмотрите в себя и поймите, что перемены начинаются с вас. С меня. С нас всех.
[все курсанты-животные радуются]
Nick Wilde Все приезжают в Зверополис, думая, что могут стать кем угодно. Но нет. Ты можешь быть только тем, кто ты есть. Хитрой лисой. Глупым крольчонком.
Judy Hopps Я не глупый крольчонок.
Nick Wilde Да, да. И это не мокрый цемент. Ты никогда не станешь настоящим копом. Хотя, милая штрафница — это да.
Mr. Big Мы, может, и развились, но в глубине души мы всё ещё животные.
Nick Wilde [про Беллвезер] Ты думаешь, когда она засыпает, считает себя?
Judy Hopps Тсс!
Nick Wilde Думаю, ты уже сказала достаточно.
Judy Hopps Что ты имеешь в виду?
Nick Wilde [с печалью] Очевидно, тут есть биологический фактор? Что эти хищники могут возвращаться к своим диким, первобытным инстинктам? Ты серьёзно?
Judy Hopps Я просто констатирую факты! Ну, кролик же не может стать дикарём.
Nick Wilde Верно. А вот лиса — может, да?
Judy Hopps Ник, перестань! Ты же не такой, как они.
Nick Wilde [раздражаясь] О, так теперь они существуют — «они»?
Judy Hopps Ты понимаешь, о чём я! Ты не такой хищник.
Nick Wilde Такой, которого надо затыкать? Такой, из-за которого ты носишь с собой отпугиватель лис? Да, я заметил маленький баллончик, когда мы впервые встретились. Позволь спросить: ты боишься меня? Думаешь, я могу — могу сойти с ума? Думаешь, я могу попытаться...
[прыгает вперёд]
Nick Wilde СЪЕСТЬ ТЕБЯ?
[Джуди отскакивает назад и кладёт руку на баллончик с отпугивателем]
Nick Wilde Я же говорил. Только когда я подумал, что кто-то верит в меня, да?
[отдаёт Джуди обратно её заявление и начинает уходить]
Nick Wilde Наверное, лучше, если у тебя не будет напарника-хищника.
Judy Hopps [приближаясь к Нику, толкая коляску] Привет! Привет? Это снова я.
Nick Wilde Эй, это офицер Гудок!
Judy Hopps [саркастически] Ха-ха, нет. На самом деле это офицер Джуди Хоппс, и я здесь, чтобы задать тебе несколько вопросов по делу.
Nick Wilde Что случилось, контролёр парковки? Кто-то украл дорожный конус? Это не я.
[раздосадованная, Джуди подъезжает и останавливается перед Ником, включив сирену]
Nick Wilde Эй, Морковка, ты разбудишь ребёнка. Мне нужно ехать на работу.
Judy Hopps [выходит из машины с папкой, блокнотом и карандашом в виде морковки] Это важно, сэр. Думаю, ваши десять долларов за pawpsicles можно подождать.
Nick Wilde Ха! Я зарабатываю 200 баксов в день, Пушистик. 365 дней в году с тех пор, как мне исполнилось 12. И время — деньги. Пошла.
Judy Hopps Пожалуйста, просто посмотрите на фотографию.
[показывается фото мистера Эмитта Оттертона]
Judy Hopps Ты продал мистеру Оттертону тот pawpsicle, верно? Ты его знаешь?
Nick Wilde Я знаю всех. И ещё знаю, что где-то есть игрушечный магазин, лишившийся своей плюшевой зверушки. Так что возвращайся в свою клетку.
Judy Hopps [улыбка исчезает, потом становится серьёзной] Ладно. Тогда придётся сделать это по‑жёсткому.
[В мгновение ока на коляске Ника появляется парковочная блокировка]
Nick Wilde Ты что, только что поставил на мою коляску блокировку?
Judy Hopps Ник Уайлд, вы арестованы!
Nick Wilde [смешок] За что?
[тон снисходительный]
Nick Wilde Тебе больно за твои чувства?
Judy Hopps Уголовное уклонение от уплаты налогов.
[Глаза Ника расширились]
Judy Hopps Да-да... 200 баксов в день, 365 дней в году с тех пор, как мне исполнилось двенадцать. Это два десятилетия, значит, умножаем на двадцать — примерно один миллион четыреста шестьдесят тысяч. Я, вроде бы, просто глупый зайчик, но мы хороши в умножении. В любом случае, согласно твоим налоговым формам, ты указал, позволь мне взглянуть здесь, *ноль*! К сожалению, ложь в федеральной форме наказуема. Пять лет тюрьмы.
Nick Wilde Ну, это моё слово против твоего.
[Джуди достаёт ручку и воспроизводит признание Ника]
Nick Wilde [через ручку-морковку] "... 200 баксов в день, Пушистик. 365 дней в году с тех пор, как мне исполнилось 12."
Judy Hopps На самом деле это твоё слово против твоего. А если хочешь эту ручку, поможешь мне найти пропавшего выдру, иначе единственное место, где ты будешь продавать pawpsicles, окажется в тюремной столовой.
[Улыбается]
Judy Hopps Это называется афера, дорогуша.
Finnick Она тебя обдурила!
[Из коляски раздаётся истерический смех, и Финик выползает.]
Finnick Она тебя конкретно надурила! Теперь ты коп, Ник! Тебе понадобится такая штучка!
[приклеивает на Ника полицейский значок]
Finnick Удачи работать с ментами!
[Продолжает истерически смеяться, уходя.]
Judy Hopps Я пришла сюда, чтобы сделать мир лучше, но, кажется, я его сломала.
Chief Bogo Не приписывай себе слишком много заслуг, Хоппс. Мир всегда был сломан, поэтому нам нужны хорошие копы. Такие, как ты.
Nick Wilde Флэш — самый быстрый парень там. Если нужно что-то сделать, он возьмётся.
Judy Hopps Надеюсь. Мы правда бьёмся с временем, каждая минута на счету.
[видит внутренности ДМВ]
Judy Hopps Подожди. Там одни ленивцы? Ты сказал, что это будет быстро!
Nick Wilde [с иронией] Ты хочешь сказать, что раз он ленивец, то не может быть быстрым? Я думала, в Зверополисе каждый может быть кем угодно.
Judy Hopps Завтра будет новый день.
Pronk Oryx-Antlerson Да, но может стать и хуже!
Джуди Хопс Поторопись! Надо успеть до часа пик, и...
[в шоке]
Джуди Хопс УЖЕ НОЧЬ?
Judy Hopps [Подходит к стойке регистрации, где Клоухаузер жует хлопья] Извините... Здесь... Привет.
Clawhauser О, боже мой, они правда взяли кролика! Хо-уп! Надо сказать, ты даже милее, чем я думал.
Judy Hopps Ох, ах, наверное, ты не знала, но кролик может назвать другого кролика «милым», а когда это делают другие животные — это немного...
Clawhauser [В смущении] Ох, прости! Я, Бенджамин Клоухаузер, тот самый, кого все считают просто пухлым копом, любящим пончики, и который тебя стереотипирует.
Nick Wilde Флэш, Флэш, стометровка!
[из трейлера]
Judy Hopps Это мистер Большой?
Nick Wilde Хватит болтать, хватит болтать!
[Один белый медведь поворачивает кресло мистера Большого и показывает, что он — арктический землеройка]
Judy Hopps Хм.
Mr. Big Заморозьте их.
[белые медведи собираются заморозить Джуди и Ника]
Fru Fru Папочка!
[видит, что белые медведи собираются заморозить Джуди и Ника]
Fru Fru Что мы говорили? Никого не замораживать на моей свадьбе!
Mr. Big Я вынужден, детка, папочка вынужден.
Judy Hopps [в лимузине с Ником, между двумя белыми медведями-головорезами, шёпотом] Что ты такого сделал, что мистер Биг так на тебя разозлился?
Nick Wilde [нервно] Я, эм... возможно, продал ему очень дорогой шерстяной ковёр, сделанный из шкуры с##и... задницы.
Judy Hopps О, блин, да ладно.
Nick Wilde Никогда не показывай им, что они тебя достали.
Nick Wilde [Подсчитывает долю сообщника за дневной заработок] 39, 40, ну вот! Вот как надо работать с подгузником, Крепыш!
[Финник садится в фургон]
Nick Wilde Папе поцелуйчик на прощанье не положен?
Finnick [За рулём Финник выплёвывает пустышку и сердито смотрит на Ника]
[Грубым взрослым голосом]
Finnick Поцелуешь меня завтра — сдеру с тебя шкуру!
[Надевает очки с угрюмым движением]
Finnick Чао.
Chief Bogo [из трейлера] Дело не в том, как сильно ты ЧЕ##ЕШЬ чего-то. Важно, на что ты способен!
Judy Hopps Ой! Ты голая!
Yax Точно. Мы — натуралистический клуб.
Judy Hopps Он был ключевым свидетелем, и я...
Chief Bogo Два дня на поиск выдры, или ты уходишь. Вот и весь договор.
[Протягивает руку]
Chief Bogo Значок.
Judy Hopps Но сэр, мы...
Chief Bogo Значок!
Nick Wilde [как Джуди начинает сдавать значок] Эм... нет.
Chief Bogo Что ты сказал, лис?
Nick Wilde Извините, я сказал... НЕТ! Она не отдаст тебе этот значок.
[Бого вздрагивает]
Nick Wilde Слушай, ты дала ей... жилет клоуна, трёхколёсный шутовской тачку и два дня на дело, которое вы не раскрыли за две недели? Ну конечно она попросила помощи у лиса. Никто из вас не собирался ей помогать, да?
[Бого начинает говорить, но Ник перебивает]
Nick Wilde Вот в чём дело, начальник. Ты дала ей 48 часов, значит технически у нас ещё... 10 осталось, чтобы найти нашего мистера Оттертона. И именно этим мы и займёмся. Так что, если вы нас извините, у нас есть горячий след и дело, которое надо раскрыть. Хорошего дня.
[из трейлера]
Judy Hopps Нам ОЧЕНЬ срочно!
Flash Я... на...
Judy Hopps [надеюсь] Это?
Flash Перерыв.
Judy Hopps [ворчит раздражённо]
[из трейлера]
Judy Hopps Здравствуйте! Я пришла задать вам несколько вопросов по делу.
Nick Wilde Тогда надо было вызвать настоящего копа, чтобы разобраться.
Judy Hopps Вы арестованы!
Nick Wilde [насмешливо] За что? За то, что я твои чувст## раню?
Judy Hopps Ты — ключевой свидетель!
Nick Wilde Нет, это он.
[Джуди смотрит туда, куда показывает Ник, но никого не видит. Она поворачивается и видит, что Ник убегает]
Judy Hopps [раздражённо] Эй!
[Она бросается за ним]
Chief Bogo Нужно поговорить откровенно. Фрэнсин?
[Переход к слонихе-полицейскому, которая выглядит нервной]
Chief Bogo С днём рождения.
[комната взрывается радостными возгласами]
Chief Bogo [после того, как всем раздали задания] Вайлд... Хопс... дежурство на парковке. Свободны.
[видит их недоверчивые реакции, затем улыбается]
Chief Bogo Шучу!
Nick Wilde Что бы ни случилось, не отпускай!
Judy Hopps Я отпускаю!
Nick Wilde ЧТО?!
Gazelle Зверополис — это особое место. Безумный, красивый, разнообразный город, где мы празднуем наши отличия. Это не та Зверополис, который я знаю. Зверополис, который я знаю, лучше этого. Мы не просто слепо обвиняем. Мы не знаем, почему эти нападения продолжаются. Но безответственно считать всех хищников дикарями. Мы не можем позволить страху разделить нас. Пожалуйста, верни мне Зверополис, который я люблю.
Nick Wilde [Уайлд, теперь полицейский, останавливает лихача] Слэш?, Слэш, сотня ярдов?
Flash [Слэш медленно опускает окно и застенчиво улыбается] Ниииик.
Nick Wilde Скажи честно, эта история тебе знакома: наивный простой парень с хорошими оценками и большими мечтами решает: «Эй, смотрите на меня, я переезжаю в Зверополис, где хищники и травоядные живут в мире и поют «Кумбая»!» А потом бац — не все так просто. И мечта стать крутым городским копом? Ещё хуже: она штрафник. И третий «бац»: никому до неё и её мечтаний нет дела. А потом эти мечты умирают, и наша крольчиха тонет в эмоциональном и буквальном болоте, живя в коробке под мостом, пока в конце концов не остаётся ничего, кроме как вернуться домой с хвостиком между ног... Ты из Кроличьей Норы, правильно? Тогда как насчёт быть фермером морковки?
[ухмыляется, потом уходит]
Nick Wilde Правильно я понимаю?
Young Hopps [Говорит про Гидеона Грея, с решимостью] Ну, он был прав в одном. Я не умею сдаваться!
Nick Wilde [после того, как Ник рассказал Джуди свою историю] В тот день я усвоил две вещи: во-первых, что никогда не позволю никому увидеть, что меня это задело.
Judy Hopps И... во-вторых?
Nick Wilde Если весь мир видит в лисе только хитрого и ненадёжного, то нет смысла быть кем-то другим.
Judy Hopps [кладёт лапу ему на руку] Ник, ты гораздо больше, чем это.
Nick Wilde [отстраняется] Чёрт, там пробка, надо проверить камеры движения!
[поднимает телефон и просит кого-то проверить камеры движения]
Judy Hopps Ник, я рад, что ты рассказал мне.
Nick Wilde Камеры движения...
Judy Hopps Серьёзно.
Nick Wilde Нет, нет, стоп.
Nick Wilde [хватает Джуди за руку и поворачивает её] По всему городу установлены камеры наблюдения за движением...
Chief Bogo У нас есть несколько новых рекрутов, которых я должен представить. Но не буду — мне всё равно.
Young Nick [Проходит инициацию младшего скаута-рейнджера с помощью фонарика] Я — Николас Уайлд — обещаю быть храбрым, верным, отзывчивым и надёжным!
Junior Ranger Scout 1 Даже несмотря на то, что ты лиса?
Young Nick [его улыбка исчезает] Что?
[Фонарик гаснет, и Ника повалили на землю]
Young Nick Нет! НЕТ! Что я сделал не так, ребята? Помогите! Пожалуйста, что я сделал не так? Что я сделал?
[ему надет намордник]
Young Nick НЕТ!
Junior Ranger Scout 1 Ты правда думал, что мы можем доверять лисе без намордника? Ты ещё тупее, чем выглядишь!
[Ник выбегает на улицу и прячется за ступеньками здания]
Junior Ranger Scout 2 [изнутри] Ой, он сейчас заплачет?
[Ник пытается снять намордник, наконец удаётся и он бросает его прочь, сдерживая слёзы]
[из трейлера]
Chief Bogo Это задача номер один. Хоппс — дежурство на парковке.
[остальные полицейские смеются]
Judy Hopps Сэр, я не просто какая-то пустышка.
Chief Bogo Провалился — уволился.
Judy Hopps Договорились.
Беллвезер [О её вине] Это твоё слово против моего
Джуди Хопс О-о, на самом деле,
[поднимает свою ручку-морковку, показывая признание Беллвезер]
Джуди Хопс "... и я выловлю каждого хищника в Зверополисе, чтобы так и было!" Это твоё слово против моего.
Беллвезер Что?!
Джуди Хопс Это называется разводкой, милая. Бах.
[сверкает победной улыбкой, когда начальник Бого появляется с наручниками за Беллвезер]
Bellwether [Загоняет Джуди и Ника в яму-экспонат в Музее естественной истории] Ну, тебе следовало остаться на морковной ферме, а? Очень жаль, я... мне ты нравился!
Judy Hopps Что ты собираешься сделать, убить меня?
Bellwether О-о-о, нет, конечно же нет.
Bellwether [Целится из пистолета "Ночной Рычун" в Ника] Он он!
Judy Hopps [пуля попадает в Ника] Нет! О, Ник!
Bellwether [звонит в полицию Зоотопии] Да, полиция! В Музее естественной истории дикий лис! Офицер Хоппс ранена! Пожалуйста, спешите!
Judy Hopps Нет! Ник! Не делай этого! Борись!
Bellwether О, но он не может иначе! Не так ли? В конце концов, хищники биологически предрасположены быть дикими.
Bellwether [Ник рычит и бросается на Джуди] Чёрт, представь заголовок: «Герой-полицейский убит диким лисом!»
Judy Hopps Вот и всё. Жертва боится хищника, и вы остаетесь у власти?
Bellwether Да. В общем, да.
Judy Hopps Это не сработает!
Bellwether Страх всегда работает, и я уколю каждого хищника в Зоотопии, чтобы так и было.
Gazelle [Бого в своём кабинете, использует приложение Танцы с Газелью] Вау, ты просто обжигающий танцор, начальник Бого.
Clawhauser [Клоухаузер врывается в кабинет] Начальник Бого!
Chief Bogo Не сейчас!
Clawhauser Погоди, это Газель?
Chief Bogo [отмахиваясь] Нет!
Gazelle [из приложения] Я Газель, а ты — огненный танцор.
Clawhauser У тебя тоже есть это приложение?
[взволнованно]
Clawhauser Ой, начальник!
Chief Bogo Клоухаузер! Не видишь, я работаю над делами о пропавших млекопитающих?
Clawhauser О, о, о, да, конечно. Офицер Хоппс только что звонила — она их всех нашла.
Gazelle Вау, я впечатлена!
[Ник начинает гладить волосы помощницы мэра Беллветер]
Nick Wilde [шёпотом] Так... пушисто
Judy Hopps [шёпотом] Эй, прекрати!
Nick Wilde Овцы никогда не подпускают меня так близко.
Judy Hopps Ты же не можешь просто взять и трогать овечью шерсть.
Nick Wilde [продолжая гладить волосы Беллветер] Это как сахарная вата.
Gideon Grey Дай мне свои билеты прямо сейчас, или я врежу твоей тихой овечке по заднице!
[толкает ягнёнка и забирает её билеты]
Sharla Ай! Прекрати, Джидион!
Gideon Grey Баа-баа! Что будешь делать, плакать?
Young Hopps [Молодая Хоппс подходит в полицейской форме] Эй! Ты слышала её, прекрати!
Gideon Grey Классный костюм, неудачница! В каком же ты бредовом мире живёшь, если думаешь, что крольчиха может быть копом?
Young Hopps [не смущается] Верни билеты моей подруге, пожалуйста!
Gideon Grey Давай, забирай! Но берегись, я лиса! И, как ты сказал в своей тупой пьесе, хищники раньше ели травоядных, и этот убийственный инстинкт всё ещё у нас в дн-а!
Travis Эээ, я почти уверен, что это произносится как Д-Н-А.
Gideon Grey Не говори мне того, что я и так знаю, Трэвис!
Bonnie Hopps Конечно, мечтать — это нормально.
Stu Hopps Но только не верь им слишком сильно.
Clawhauser [пока Джуди пытается связаться по рации с подкреплением из полиции Зверополиса, Клочхаузер показывает волку-заключённому приложение Танцы с Газелью] Ты знаешь Газель, величайшую певицу нашего времени, ангела с рогами? Ага. Ладно, не переключайся, смотри дальше.
[показывает телефон с тигром-танцором с лицом Клочхаузера]
Clawhauser Кто это рядом с ней? Кто это?
Gazelle [из приложения] Вау, ты настоящий зажигалка, Бенджамин Клочхаузер.
Clawhauser [смеётся] Это я!
[снова посмеивается]
Clawhauser Думаешь, это настоящее? Такое реалистичное! Нет, это просто новое приложение.
[поворачивается к рации]
Clawhauser Подожди секунду.
Bellwether Вот! Камеры движения по всему городу. Вау, как же это захватывающе. Знаешь, я никогда не делала ничего настолько важного.
Judy Hopps Но ты же помощник мэра Зверополиса.
Bellwether О, я скорее прославленная секретарша. Думаю, мэр Лайнхарт просто хотел заручиться голосами овец. Но он всё же подарил мне эту классную кружку.
[кружка, в которой лежат ручки и карандаши, с надписью «Лучший папа в мире», но слово «Папа» зачёркнуто, сверху написано «Помощник мэра»]
Bellwether Приятно, когда тебя ценят.
Bellwether Я подставила Лайонхарта, могу подставить и тебя!
Stu Hopps Джуди, ты когда-нибудь задумывалась, как мама с папой стали такими счастливыми?
Young Hopps Нет.
Stu Hopps Мы просто отказались от своих мечтаний и смирились. Правда, Бон?
Bonnie Hopps О, да. Всё верно, Стю, мы очень смирились.
Flash Эй...
Judy Hopps Подожди, подожди, подожди!
Flash ...Присцилла!
Judy Hopps О, нет!
Priscilla Да... Флэш?
Flash Что... ты...
Judy Hopps Нет!
Flash ...Ты называешь... верблюда с тремя горбами...
Judy Hopps Верблюд с тремя горбами? Беременна! Отлично, поняли!
Flash Три... горба...
Judy Hopps Пожалуйста, только...
[Закатывает глаза от раздражения]
Judy Hopps Угх...
Bellwether Подумай только. 90% населения, объединившихся против общего врага. Мы станем неудержимы!
Gazelle [Последние слова] Добрый вечер, Зверополис! Всем руки вверх!
Gazelle [с афиши Зверополиса] Я Газель. Добро пожаловать в Зверополис.
Young Hopps Мелким умам это может показаться невозможным
[она на мгновение отворачивается от зрителей и смотрит прямо на Гидеона]
Young Hopps Я смотрю на тебя, Гидеон Грей — но всего в 211 милях отсюда стоит великий город Зверополис, где наши предки впервые объединились в мире и провозгласили, что каждый может стать КЕМ УГОДНО!
[первые реплики]
Young Hopps [закадровый голос] Страх. Предательство. Жажда крови. Тысячи лет назад эти силы правили нашим миром. Миром, где добыча боялась хищников. А хищники не могли сдержать биологический порыв калечить и рвать и...
[участвует в конкурсе талантов, маленькое животное в костюме тигра нападает на Молодую Хопс]
Young Hopps [бросает в воздух красные конфетти, будто они исходят из её тела] Кровь! Кровь! Кровь!
[падает, продолжая бросать красные конфетти, затем выдавливает кетчуп в воздух, который падает на неё]
Young Hopps И смерть.
Nick Wilde Ладно, основы проведения пресс-конференции. Хочешь выглядеть умным? Отвечай на вопрос своим вопросом, а потом отвечай на него. Например: «Извините, офицер Хопс. Что вы можете рассказать о деле?»
Nick Wilde [turing] «Ну что, это было сложное дело? Да, да, было.» Понимаешь?
Judy Hopps Гидеон Грей, не может быть.
Gideon Grey Привет, Джуди, я просто хочу извиниться за то, как вел себя в молодости. У меня было много сомнений в себе, и это выливалось в необузданную ярость и агрессию. Я был настоящим засранцем.
Judy Hopps О, я кое-что знаю о том, что значит быть засранцем.
Gideon Grey В общем, я принес вам всем эти пироги.
Stu Hopps Ребята, не бегайте через те мидникампум холицитиас.
[дети останавливаются и говорят «Вау!»]
Gideon Grey Вот это да, слово за 4 бакса, мистер Х. Моя семья всегда называла их ночными воющими.
Judy Hopps Извини… Что ты сказал?
Stu Hopps О, Гид говорит про эти цветы, Джуди. Я их использую, чтобы насекомые не лезли на овощи, но не люблю, когда малыши близко подходят, из-за того, что случилось с твоим дядей Терри.
Bonnie Hopps Да, Терри съел один, когда мы были детьми, и сошёл с ума.
Stu Hopps Он откусил твоей маме кусок.
Judy Hopps [Джуди осознаёт] Кролик может сойти с ума.
Bonnie Hopps Сойти с ума? Сильное слово, но боль была адская.
Stu Hopps Конечно была! На твоей руке большая вмятина — я бы назвал это срывом.
Judy Hopps [ещё одно осознание у Джуди] Ночные воющие — это не волки, а цветы! Цветы заставляют хищников сходить с ума!
Judy Hopps [Джуди вздыхает] Вот оно! Вот чего мне не хватало! Ой, ключи! Ключи, ключи, ключи, давай, быстрее!
Judy Hopps [Стю бросает Джуди ключи от пикапа] О, спасибо, люблю тебя, пока!
Stu Hopps [Джуди уезжает на пикапе] Ты хоть что-нибудь понял, Бон?
Bonnie Hopps Ни слова.
Gideon Grey Ну, теперь мне чуть легче стало, а то я думал, она тут на каком-то тарабарском языке говорит.
Stu Hopps Если хочешь сделать мир лучше, нет лучшего способа, чем стать фермером морковки.
Bonnie Hopps Да! Твой папа, я, твои 275 братьев и сестёр — мы меняем мир.
Stu Hopps Ага.
Bonnie Hopps По одной морковке за раз.
Stu Hopps Так и есть.
Дюк Уизелтон [мистеру Бигу] Ты грязная крыса, почему ты ей помогаешь? Она — коп!
Mayor Lionheart [даёт интервью после раскрытия заговора Беллвезер] Я несправедливо посадил этих животных? Да, да, я так и сделал. Это был классический случай «делать неправильное ради правильного».
Judy Hopps [вздыхает] Почему я думала, что смогу что-то изменить?
Stu Hopps Потому что ты стараешься, вот почему.
Bonnie Hopps Ты всегда была такой.
Judy Hopps Да я старалась, а получилось только хуже для многих невинных хищников.
Stu Hopps [гудки] О, не для всех. Говорят о дьяволе — и вот он вовремя.
Judy Hopps Это Гидеон Грей?
Stu Hopps Да, это он. Теперь мы с ним работаем.
Bonnie Hopps Он наш партнёр, и я бы и не подумала об этом, если бы ты не открыла нам глаза.
Stu Hopps Верно. Гид стал одним из лучших кондитеров в Трай-Борроуз.
Judy Hopps Сэр, я не просто какая-то декоративная крольчиха.
Chief Bogo Тогда выписывать по сотне штрафов в день для тебя — пустяк.
Judy Hopps [постукивает лапой по полу] Сотня штрафов? Я не просто выпишу сотню. Я выпишу двести. До полудня.
Bellwether Я подставила Лайонхарта, могу и тебя подставить. У нас с тобой спор слов.
Judy Hopps Ой. На самом деле...
Bellwether [Джуди достаёт диктофон и показывает, что записала признание Белвуэзер] "... и я стрелять буду во всех хищников Зверополиса, чтобы так и оставалось!"
Judy Hopps Это *твоё* слово против твоего.
Bellwether Что?
Judy Hopps [торжественным тоном] Это называется развод, милашка. Бах!
[остальные из ЗПД приходят арестовывать Белвуэзер и её приспешников]
Nick Wilde [Платит Финнику за работу] Тридцать девять, сорок. Вот, держи. Вот так работать в памперсе, большой парень!
[Финник скидывает костюм слона и прыгает в фургон]
Nick Wilde Эй! Папе поцелуйчик на прощанье?
Finnick [выплёвывает пустышку, голос становится грубее] Поцелуешь меня завтра — я тебе морду разорву!
Finnick [начинает играть французский хип-хоп и надевает очки] Чао.
Judy Hopps [после поимки Дюка Крысоловки] Я поймала крысу!
Jerry Jumbeaux Jr. Слушай, не знаю, чем ты тут шныряешь днём, но неприятностей здесь не хочу, так что уходи с дороги.
Nick Wilde Я тоже не ищу неприятностей, сэр. Мне просто нужно купить Джамбо Поп... для своего маленького мальчика. Тебе выбрать красный или синий, дружище?
[Финник указывает на красный Джамбо Поп]
Judy Hopps Ох, какой же я...
Jerry Jumbeaux Jr. Да ладно тебе, малыш. Отойди. Слушай, дружище, а разве в твоём районе нет лавок с мороженым для лис?
Nick Wilde А, да, да, есть. Просто, мой мальчик, этот глуповатый проказник любит всё, что связано со слонами, хочет стать одним из них, когда вырастет.
[Финник пискнул.]
Nick Wilde Это так мило?
Judy Hopps Ох.
Nick Wilde Да кто, черт возьми, я такой, чтобы рушить его маленькие мечты, а?
Jerry Jumbeaux Jr. Смотри, ты, наверняка, не читаешь, лис, но на табличке написано: Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании любому. Так что уходи!
Elephant patron Ты задерживаешь очередь.
[Финник заплакал.]
Judy Hopps Алло? Простите.
Jerry Jumbeaux Jr. Эй, тебе придётся ждать своей очереди, как и все остальные, инспектор парковки.
Judy Hopps На самом деле я офицер. У меня короткий вопрос: ваши клиенты знают, что к их мороженому «Печенье и сливки» добавляются сопли и слизь?
[Два слона выплюнули недавно съеденное мороженое]
Jerry Jumbeaux Jr. О чём ты говоришь?
Judy Hopps Ну, не хочу вам никаких проблем создавать, но считаю, что черпать мороженое голым хоботом — нарушение санитарного кода класса 3... что довольно серьёзно, хе.
[другой сотрудник уронил шарик мороженого]
Judy Hopps Конечно, могу отпустить вас с предупреждением, если наденете перчатки на эти хоботы, и, не знаю... допродать этому отцу и его сыну то самое... как же это называлось?
Nick Wilde Джамбо Поп, пожалуйста.
Judy Hopps Джамбо Поп.
[Финник пискнул от облегчения.]
Jerry Jumbeaux Jr. [вздыхает с тяжёлым стоном] $15.
Nick Wilde Огромное вам спасибо, спасибо. Да ладно? У меня нет кошелька, хе-хе. Я бы голову потерял, если бы она не висела у моей шее.
Finnick Это правда.
Nick Wilde Ох, парень, прости, это, пожалуй, худший день рождения в жизни. Пожалуйста, не сердись на меня. Всё равно спасибо.
Judy Hopps [Джуди кладёт сдачу на прилавок, покупает Джамбо Поп для Ника и Финника] Оставь сдачу себе.
Беллвезер [выходит к трибуне и завершает пресс-конференцию] Спасибо, офицер Хопс, на этом у нас всё. Вопросов больше нет.
Джуди Хопс Я нормально справилась?
Беллвезер [ободряюще] О, ты отлично справилась.
Джуди Хопс [подходит к Нику] Ой, это так быстро прошло. Я даже не успела тебя упомянуть или сказать что-то о том, как мы...
Ник Уайлд [с опаской и горько] О, мне кажется, ты сказала достаточно.
Джуди Хопс Что ты имеешь в виду?
Ник Уайлд [цитирует Джуди] "Очевидно, что есть биологический фактор"? "Эти хищники, возможно, возвращаются к своим диким, первобытным инстинктам"? Ты серьёзно?
Fru Fru Ой, папочка! Пора наш танец!
[замечает Джуди и Ника]
Fru Fru Что мы говорили? Ни в коем случае не устраивать никому «заморозку» на моей свадьбе!
Mr. Big Я должен, детка. Папочка должен. Замораживай их!
Nick Wilde Эй, эй, эй! Нет, нет, нет!
Fru Fru [узнаёт Джуди] Постойте. Пожалуйста! Это крольчиха, которая вчера спасла мне жизнь! От того огромного пончика.
Mr. Big Эта крольчиха?
Fru Fru Да! Привет!
Judy Hopps Привет. Мне нравится твое платье.
Mr. Big Пристрели этого ласку.
Duke Weaselton ААА! Ладно, ладно, пожалуйста! Я расскажу! Я украл этих ночных воев так, чтобы продать. Мне предложили то, от чего нельзя отказаться. Деньги.
Judy Hopps И кому ты их продал?
Duke Weaselton Баран по имени Даг. У нас есть тайник под землёй. Только осторожнее. Даг — крайне недружелюбный. Очень недружелюбный.
Clawhauser Вот, держи. Один пропавший выдра.
Judy Hopps И всё?
Clawhauser Ужас! Это самый маленький уголовный файл, который я когда-либо видел. Улик — нет. Свидетелей — нет. А тебя в базе ещё нет, значит ресурсов — тоже нет!
[смеётся]
Clawhauser Ой, надеюсь, ты не строила карьеру на разгадке этого дела.
Yax Как видите, Нанги — слон, так что она всё прекрасно помнит. Эй, Нанги. Эти ребята хотят спросить про Эммита Выдру.
Nangi Кто?
Yax Э-э... Эммит Выдра? Он уже лет шесть ходит на твою йогу, помнишь?
Nangi Никаких воспоминаний о бобре.
Judy Hopps На самом деле он выдра.
Yax Он был тут пару сред назад, помнишь?
Nangi Нет.
Yax Он был в зелёном свитере с косами и в новых вельветовых штанах. Ах да, и с галстуком в огурцы, аккуратный узел Виндзор. Плотный такой. Помнишь, Нанги?
Nangi Нет.
Yax Мы его вместе провожали, и он сел в большую белую машину с серебряной окантовкой. Машина требовала настройки. Третий цилиндр не работал. Помнишь, Нанги?
Nangi Нет.
Judy Hopps Э-э… ты случайно не запомнила номер машины?
Yax Конечно, запомнила. 2-9-Т-Х-Д-0-3.
Judy Hopps [делает пометки] 0-3. Вау. Это много полезной информации. Спасибо.
Yax Говорил же, у Нанги память как у слона. Ах, как бы мне такую же.
Judy Hopps О, привет, это мои родители.
Bonnie Hopps О, вот она! Привет, дорогая!
Stu Hopps Привет, Джуд, дружище. Как первый день на службе?
Judy Hopps [вяло] Всё было отлично.
Bonnie Hopps Да? Всё, о чём мечтала?
Judy Hopps Ммм. Абсолютно. И даже больше. Все такие добрые, и я чувствую, что действительно приношу пользу.
Stu Hopps [замечая что-то] Постой-ка. Чёрт возьми, Бонни, посмотри на это.
Bonnie Hopps О, Боже мой! Джуди, ты что, парковщик?
Judy Hopps [понимает, что ещё в жилете] О, это? Нет. О, нет-нет. Это временно.
Bonnie Hopps Это самая безопасная работа в полиции!
Stu Hopps Она не настоящая коп. Наши молитвы услышаны!
Bonnie Hopps Славный день!
Judy Hopps Бах! 200 штрафов до полудня!
[звенит счетчик штрафов, и она понимает, что это её собственный]
Judy Hopps Ой... 201.
Judy Hopps Мне пора на построение, куда идти-то...?
Clawhauser А, штаб — вот там слева.
Judy Hopps Отлично. Спасибо.
Clawhauser [наблюдая, как она уходит] Ах, бедняжка, её сейчас сожрут живьём...
Judy Hopps Жирные стены. Хлипкая кровать. Сумасшедшие соседи. Мне это нравится!
Nick Wilde Это простое недоразумение.
Mr. Big О. Ты пришёл без предупреждения в день свадьбы моей дочери.
Nick Wilde На самом деле нас сюда привезли против нашей воли, так что...
[нервно посмеиваясь]
Nick Wilde Дело в том, что я- я не знал, что это твоя машина, и уж точно не знал о свадьбе твоей дочери.
Mr. Big Хм. Я тебе доверял, Никки. Я впустил тебя в свой дом. Мы вместе хлеб делили. Бабушка сделала тебе канноли. И как ты отблагодарил моё гостеприимство? Ковром из задницы скунса. Ковром из скунсьей задницы. Ты меня не уважал. Ты не уважал мою бабушку, которую я похоронил в этом ковре из задницы скунса. Я говорил тебе не появляться здесь больше, а ты опять тут, шаришься с этим...
[глядя на Джуди]
Mr. Big Кто ты? Артист? Что за костюм?
Chief Bogo У нас сегодня несколько новых сотрудников, в том числе и наша первая лиса. Кому какое дело?
Nick Wilde Ха. У вас бы должна быть своя серия вдохновляющих открыток, сэр.
Chief Bogo Заткнись, Уайлд.
Nick Wilde О, классно, теперь ты проводник, да? Послушай. Чтобы этот ржавый хлам поехал, нужен целый чудо.
[вагон поезда начинает движение]
Nick Wilde Ну что ж. Слава богу.
Chief Bogo Заткни свой крошечный рот, юная леди.
Judy Hopps Со всем уважением, сэр, хороший полицейский... должен служить и защищать, помогать городу, а не разрушать его.
Judy Hopps [Джуди вздыхает и поворачивает значок в знак отчаяния] Я не заслуживаю этот значок.
Chief Bogo Хоппс.
Bellwether Джуди, ты так усердно к этому шла, ты этого хотела с детства. Ты не можешь сдаться.
Judy Hopps Спасибо за возможность.
[Джуди выходит из кабинета, оставляя значок на столе]
Judy Hopps [Джуди звонит в дверь Манчаса] Мистер Манчас? Джуди Хопс, полиция Зверополиса. Мы просто хотим узнать, что случилось с Эммитом Оттертоном.
Mr. Manchas [Манчас чуть приоткрывает дверь] Вам... стоит спросить... что случилось со мной.
Nick Wilde Вау! Маленький выдренок сделал... это?
Judy Hopps [шёпотом] Что случилось?
Mr. Manchas Он... стал зверем!
Mr. Manchas [флэшбэк в лимузине Манчаса] На всех четырёх... он был дикарём!
Mr. Manchas [Эммит рычит и нападает на Манчаса в лимузине; Манчас выбегает, задыхаясь от страха; флэшбэк заканчивается] Без предупреждения, он всё кричал про Ночных Во́лков. Снова и снова — про Ночных Во́лков!
Nick Wilde Значит... ты тоже знаешь про Ночных Во́лков? Хорошо, хорошо, хорошо. Потому что именно о них мы и хотим поговорить. Верно?
Judy Hopps Да. Значит, э-э... просто открой дверь... скажи нам, что знаешь... а мы расскажем, что знаем... договорились?
Mr. Manchas Ладно.
[Манчас закрывает дверь]
Judy Hopps [Нику] Хитрый лис.
Judy Hopps [Манчас снова открывает дверь, издавая стоны; Джуди и Ник входят в его квартиру] Мистер Манчас?
Nick Wilde Друг?
Judy Hopps Ты... в порядке?
[Манчас ползает по квартире на всех четверых, рычит]
Judy Hopps Беги, беги!
[Джуди и Ник уходят, Манчас гонится за ними]
Judy Hopps [когда Дюк Визельтон влетает в участок, застряв в вывеске «Большого Пончика»] Я поймала ласку!
Chief Bogo [выходит из своего кабинета, крича] Хопс!
Chief Bogo [в кабинете начальника Бого, где он читает список нарушений Хопс] Самовольный уход с поста, провоцирование паники, безрассудное подвергание опасности грызунов. Но, если честно, ты остановила главного преступника, который хотел украсть две дюжины заплесневелых луковиц.
Judy Hopps Хм, не хочу с вами спорить, сэр, но это не лук. Это разновидность крокуса под названием мидникампум голисития. Это растение класса С, сэр. Я выросла в семье, где выращивание растений было делом чести.
Chief Bogo Закрой свой крохотный рот сейчас же!
Judy Hopps [после повторного просмотра признания Ника на её ручке] На самом деле, это твое слово против твоего. И если хочешь эту ручку, тебе придётся помочь мне найти этого бедного пропавшего выдру, иначе единственное место, где ты будешь продавать лапсиклы — это столовая в ТЮРЬМЕ. Это называется разводом, солнышко.
Finnick [когда он выбирается из коляски, истерично смеясь] Она тебя развела. Хорошенько развела! Ты теперь коп, Ник. Тебе пригодится вот это.
[приклеивает наклейку значка на рубашку Ника]
Finnick Приятной работы с ментами!
[уходит, всё ещё смеясь]
Judy Hopps [обращаясь к Нику] Начинай говорить!
Judy Hopps Ладно, ловкач Ник, ты арестован!
Nick Wilde Правда? За что?
Judy Hopps Ну, не знаю, как насчёт: продажа еды без разрешения, перевозка незадекларированного товара через районы, ложная реклама.
Nick Wilde [Ник показывает Джуди разрешение и квитанцию о задекларированном товаре] Разрешение, квитанция о задекларированном товаре, и я ни разу не лгал в рекламе; береги себя.
Judy Hopps Ты же сказала той мыши, что палочки для мороженого — красное дерево!
Nick Wilde Верно, «красное дерево», с пробелом, дерево, которое красное.
Nick Wilde [дикобраз и овца начинают переходить улицу; Ник тоже переходит улицу] Ты меня не тронешь, Морковка, я этим занимаюсь с рождения.
Judy Hopps Лучше не называй меня Морковкой.
Nick Wilde Моя ошибка, я просто подумал, что ты из какого-то заштатного морковного захолустья, а?
Judy Hopps Э-э, нет! Захолустье в округе Дирбрук, а я выросла в Баннибурроу.
Judy Hopps Клоуозер, слушай меня, у нас 10-91! Ягуар обезумел! Вайн и Ту-хунга!
Nick Wilde Это "Ту-хунга"!
Duke Weaselton Эй, если это не Флопси Клопси.
Judy Hopps Мы с тобой знаем, что это были не гнилые луковицы, которые я поймал тебя крадущим. Что ты собирался делать с этими Ночными Вояками, Уизелтон?
Duke Weaselton Я — Уизелтон! Герцог Уизелтон! И я не собираюсь разговаривать, крольчиха.
[выдергивает зубочистку прямо перед ней]
Duke Weaselton И ты ничего не сделаешь, чтобы заставить меня.
[она и Ник обмениваются улыбками; переход к кабинету Мистера Бига]
Mr. Big Пристрели его.
Nick Wilde Ну, я повеселился от души. Спасибо за подсказку, и раз уж любой дурак может проверить номер, я заберу эту ручку и прощайте.
Judy Hopps Номер. Я не могу проверить номер. Ой! Меня еще в системе нет.
Nick Wilde Дай мне ручку, пожалуйста.
Judy Hopps Что ты сказал? «Любой дурак может проверить номер»? Боже. Если бы только нашёлся такой дурак, кто справится с этим.
Nick Wilde Кролик, я сделал, как ты просила! Ты не можешь вечно меня на крючке держать.
Judy Hopps Не вечно. У меня всего 36 часов осталось, чтобы раскрыть это дело. Так ты можешь проверить номер или нет?
Nick Wilde На самом деле, я только что вспомнил — у меня в ГИБДД есть знакомый.
Judy Hopps Стой, по закону!
Duke Weaselton Поймай, если сможешь, Хвостик!
Маленький бегемот, чью маму Джуди оштрафовала за парковку Моя мама говорит, что хотела бы, чтобы ты сдох.
Nick Wilde [после того, как Джуди обманом заставила его помочь ей] Я не знаю, где он. Я только видел, куда он пошёл.
Judy Hopps Отлично. Поехали.
Nick Wilde Это не самое подходящее место для милой зайчихи.
Judy Hopps Не называй меня милой. Садись в машину.
Nick Wilde Ладно. Ты главный.
Nick Wilde [Джуди понимает, что Оазис Мистического Источника — это клуб натуристов] Ох, парень. Тебе неловко? Если да, то не стыдно сдаться.
Judy Hopps Стыд есть.
Nick Wilde Вот это настрой!
Yax [ведёт их через] Да, некоторые млекопитающие считают, что жизнь натуралиста странная, а я скажу, что странно — это когда животные в одежде!
Mrs. Otterton Начальник Бого, пожалуйста. Пять минут вашего времени. Пожалуйста.
Clawhauser [следом за ней, запыхавшись] Извините, сэр. Я пытался её остановить. Она просто неуловимая. Мне надо присесть.
Judy Hopps Шкура белого медведя.
Nick Wilde [открывает бардачок] О боже!
Judy Hopps Что? Что?
Nick Wilde [достаёт CD] «Бархатные трубы Джерри Воля». Но на CD. Кто сейчас вообще слушает CD?
[открывает перегородку к заднему сиденью]
Nick Wilde Морковка, если бы твой выдра здесь... у него был очень плохой день.
Judy Hopps Это следы когтей. Ты когда-нибудь видел что-то подобное?
Nick Wilde Нет.
Mrs. Otterton Должен же кто-то найти моего Эммитта.
Chief Bogo Миссис Оттертон...
Judy Hopps Я его найду.
Mrs. Otterton О! Спасибо вам.
[обнимает её]
Mrs. Otterton Благослови тебя. Благослови тебя, маленькая зайка.
[Шеф Бого рычит]
Mrs. Otterton Возьмите это. Найдите моего Эммитта. Верните его ко мне и моим малышам, пожалуйста.
Chief Bogo [прочищая горло] Миссис Оттертон, пожалуйста, подождите здесь.
Mrs. Otterton Конечно. О, спасибо вам обоим огромное.
Chief Bogo Секундочку.
[закрывает дверь]
Chief Bogo Ты уволена.
Judy Hopps Что? Почему?
Chief Bogo Неподчинение! Сейчас я открою эту дверь, и ты скажешь той выдре, что ты бывший инспектор парковки с манией величия и что это дело ты *не* будешь вести!
Bellwether [снаружи стоит миссис Оттертон, дверь открывается] Я только что слышала, что офицер Хоппс берётся за это дело.
Judy Hopps Гидеон Грей был подлецом, который просто оказался лисой. Я знаю немало зайцев, которые тоже подлецы.
Stu Hopps Конечно, у всех нас такое бывает. Абсолютно. Но на всякий случай мы сделали тебе небольшой набор на дорогу.
Bonnie Hopps Мм-хм. А я положила туда пару закусок.
Stu Hopps Это средство отпугивания лис.
Bonnie Hopps Да, держать это безопасно. Ладно.
Stu Hopps Это репеллент против лис.
Bonnie Hopps Ладно, отпугиватель и репеллент — ей этого хватит.
Stu Hopps Смотри-ка!
Bonnie Hopps [он демонстрирует электрошокер] Да ради Бога. Ей не нужен лисий электрошокер, Стю.
Stu Hopps Да ладно. Когда вообще не нужен лисий электрошокер?
Young Hopps Ты меня не пугаешь, Гидеон.
Young Gideon [толкая её] Теперь испугалась?
Travis Посмотри, как у неё нос дергается! Она боится!
Young Gideon Плачь, маленькая зайчиха. Плачь, плачь...
[она пинает его в лицо]
Young Gideon О, ты не умеешь вовремя остановиться, да?
[она задыхается, когда он выпускает когти; с рычанием царапает её по лицу]
Young Gideon Я хочу, чтобы ты запомнила этот момент, когда в следующий раз подумаешь, что сможешь стать кем-то большим, чем тупой зайцем, который выращивает морковку.
Bonnie Hopps Мы очень тобой гордимся, Джуди,
Stu Hopps Да. И немного боимся.
Bonnie Hopps Да.
Stu Hopps На самом деле, это такое чувство гордости и страха одновременно. Зверополис. Такой далекий. Такой большой город.
Judy Hopps Ребята, я всю жизнь к этому шла.
Bonnie Hopps Мы знаем. Мы просто немного рады за тебя, но и ужасно боимся.
Judy Hopps Единственное, чего стоит бояться — это страх.
Stu Hopps И еще медведей. Медведей тоже стоит бояться. Не говоря уже о львах и волках.
Bonnie Hopps Волков?
Stu Hopps Ласок.
Bonnie Hopps Ты играешь в криббедж с лаской.
Stu Hopps Да, и он жульничает так, будто завтра не наступит.
Judy Hopps О, Ник. Нет.
[рыча, он приближается к ней]
Bellwether [со злой усмешкой] Прощай, зайка.
Judy Hopps [когда он кусает её за шею, она издаёт пронзительный крик] Фу. Кровь! Кровь!
[чрезмерно драматично]
Judy Hopps Кровь и смерть.
Nick Wilde Ладно, знаешь что? Ты это слишком раздуваешь.
Pronk Oryx-Antlerson Эй, дружок, убавь эту грустную музыку.
Bucky Oryx-Antlerson [Джуди выключает радио] Оставь эту инспекторшу в покое. Ты что, не слышал, что она сказала? Она чувствует себя неудачницей!
Pronk Oryx-Antlerson Да закрой пасть!
Bucky Oryx-Antlerson Ты закрой пасть!
Pronk Oryx-Antlerson Ты закрой пасть!
Bucky Oryx-Antlerson Ты закрой пасть!
Judy Hopps [у ворот службы лимузинов] Закрыто. Отлично.
Nick Wilde Хмм. И спорю, что у тебя нет ордера на вход. А? Чёрт. Облом.
Judy Hopps Ты зря день зря потратил.
Nick Wilde Мадам, у меня фальшивый значок. Я бы никогда не мешал вашей вымышленной проверке.
Judy Hopps Это не вымышленная проверка. Смотри, видишь? Видишь его? Этот выдра пропал.
Nick Wilde Тогда им стоило вызвать настоящего копа, чтобы найти его.
Nick Wilde Так что все кролики — плохие водители, или только ты?
Judy Hopps [резко останавливает машину] Ой, прости.
Officer McHorn Говорит офицер МакХорн. У нас 10-31.
Judy Hopps Я за ним! Офицер Хоппс, начинаю преследование!
Judy Hopps [Джуди смотрит на фотографию и только что увидела, что пропавший мистер Оттертон держит в руках мороженое на палочке, такое же, какое она видела, как продавал Ник] Мороженое!
Clawhauser [вздыхает и шёпотом] Орудие убийства!
[Джуди и Ник сидят с мистером Бигом на свадьбе его дочери и обсуждают дело Оттертона]
Mr. Big Оттертон — мой флорист. Он как член семьи. У него было очень важное дело, которое он хотел обсудить. Вот почему я послал за ним машину. Но она так и не приехала.
Judy Hopps Потому что на него напали.
Mr. Big Нет. Он напал.
Judy Hopps Оттертон?
Mr. Big Оттертон. Он сошёл с ума, разорвал машину, напугал моего водителя до полусмерти и исчез в ночи.
Judy Hopps Но он же такой милый выдренок.
Mr. Big Дитя моё, мы, может, и эволюционировали, но в глубине души мы всё равно звери. Если хочешь найти Оттертона — поговори с водителем. Его зовут Манчас. Он живёт в Райндфорест Дистрикте. Только он может рассказать больше.
Nick Wilde [Вынырнув из воды, в которую они упали, спасаясь из больницы, Джуди Хоппс нигде не видно] Морковка?
[Обеспокоенно]
Nick Wilde Хопс?
[В панике]
Nick Wilde ДЖУДИ!
Judy Hopps [видя, как Клоухаузер собирает свои вещи] Что ты делаешь?
Clawhauser Эээ... они решили, что будет лучше... если хищник вроде меня... не будет первым лицом, которое ты увидишь... когда войдёшь в полицейский участок.
Judy Hopps Что?
Clawhauser Меня переводят в архивы. Там, внизу, у котла.
Mayor Lionheart Пахунья!
Bellwether [Нику и Джуди] Ага. Забавное имя у него. Я как-то назвала его Львиный-пук. Ему это не понравилось, скажу я вам. Для меня тот день был не из лучших. Что скажете?
Mayor Lionheart Я думал, ты собираешься отменить мой вечер!
Bellwether Ох, дорогой. Мне лучше идти. Дай знать, что выяснишь. Мне было очень приятно...
Mayor Lionheart Пока мы молоды, Пахунья!
Джуди Хопс [проникновение в лабораторию ночного шипуна] Ладно, может... может что-то из улик уцелело.
[вагон поезда взрывается]
Джуди Хопс [грустно] Всё пропало. Мы всё потеряли.
Ник Уайлд Да...
Ник Уайлд [поднимает кейс с пеллетным пистолетом] О, кроме этого.
Джуди Хопс Ох, Ник! Вот это да!
Ник Уайлд [она бьёт его по плечу] Ай.
Nick Wilde Миссия выполнена. Не слишком ли рано будет устроить маленький победный гудок?
Judy Hopps Ладно. Один гудок.
Nick Wilde [гудит в рельсовый гудок] Ну, теперь можно вычеркнуть это из списка желаний.
[слышат глухой удар, видят, как баран прыгает в машину позади них]
Nick Wilde [успев запереть дверь в последний момент] Возможно, придётся отменить этот победный гудок.
Judy Hopps Кто эти ребята?
Nick Wilde Фу. Лесные волки. Посмотри на этих тупиц.
[наблюдая, как они ловят Манчаса]
Nick Wilde Спорю на пять копеек, что кто-то из них завоет.
[они оба воют молча]
Nick Wilde Вот и оно. Ну что с волками и этим воем? Это как...
Judy Hopps [понимает] Воющие. Ночные воющие. Вот чего боялся Манчас! Волки! Волки — это и есть Ночные Воющие. Если они забрали Манчаса...
Nick Wilde Держу пари, что они забрали и Оттертона.
Judy Hopps Нам осталось только узнать, куда они ушли.
[перелистывая кадры с камер наблюдения]
Judy Hopps Постой, куда они пошли?
Nick Wilde Знаешь, если бы я хотел избежать слежки, потому что делал что-то незаконное — чего я никогда не делал — я бы воспользовался техническим туннелем 6B. Значит, они вышли бы... вот там.
Judy Hopps Ну, посмотри на тебя, юный детектив. Знаешь, мне кажется, из тебя получился бы неплохой коп.
Nick Wilde Фу. Как ты смеешь.
Mayor Lionheart Хватит! Мне не нужны оправдания, доктор! Мне нужны ответы!
Badger Doctor Мэр Лайонхарт, прошу вас. Мы делаем все, что можем.
Mayor Lionheart Правда? Потому что у меня тут полтора десятка зверей, что сошли с ума, и вы не можете объяснить почему. Это, по-моему, далеко не "делать все возможное"!
Badger Doctor Сэр, возможно, пора задуматься об их биологии.
Mayor Lionheart Что? Что вы имеете в виду под "биологией"?
Badger Doctor Единственные звери, что сходят с ума — это хищники. Мы *не можем* держать это в секрете, нам нужно признаться!
Mayor Lionheart Хм. Отличная идея. Скажем народу. И как вы думаете, что они подумают о своем мэре... *КОТОРЫЙ ЛЕВ*? Меня уничтожат!
Badger Doctor А что говорит шеф Бого?
Mayor Lionheart Шеф Бого *не знает*, и мы так и оставим.
Judy Hopps Это он. Мы нашли нашего выдру. Мистер Оттертон. Меня зовут офицер Джуди Хопс. Ваша жена послала меня, чтобы найти вас. Мы сейчас же вас отсюда вытащим.
Nick Wilde [отступая, когда выдра рычит] Или нет. Похоже, он не спешит домой к жене.
Nick Wilde Думаю, мы это поняли. Спасибо, что изложил всё так классно, болтун!
Bellwether [смущённо] Что?
Nick Wilde Да. Ты серум ищешь?
[достаёт пилюлю из кармана]
Nick Wilde Вот он, прямо здесь.
Judy Hopps Что у тебя там в оружии? Это же черника. С фермы моей семьи.
Nick Wilde [целует пальцы своей лапы в знак благодарности] М-м-м. Они вкусные. Тебе стоит попробовать.
Larry [слышим вой волка] Гэри, перестань! Ты сейчас устроишь вой.
Gary Я не я начал!
[слышим вой других волков, оба присоединяются]
Judy Hopps [используют отвлечение, чтобы прокрасться мимо] Пошли.
Nick Wilde [впечатлён] Ты умная зайка.
Джуди Хопс Сэр, я полицейский...
Ник Уайлд Пантомима! Она — пантомима. Пантомима не разговаривает.
[ударяя её]
Ник Уайлд Пантомима не говорит. Если ты пантомима, ты не можешь говорить.
Джуди Хопс Нет, я полицейский.
Ник Уайлд [вздыхая, прячет лицо в ладонях] Уф.
Джуди Хопс И я веду дело Эммитта Оттертона. И мои улики доказывают, что он был в твоей машине. Так что запугивай меня сколько хочешь. Я выясню, что ты сделал с выдрой, даже если это будет последнее, что я сделаю.
Мистер Биг Мхм. Тогда у меня одна просьба. Передай привет бабулечке. Убери их с дороги.
Ник Уайлд [Полярные медведи из охраны Мистера Бига хватают его и Джуди] Эй! Эй! Я-я-я ничего не видел! Я ничего не скажу!
Мистер Биг И никогда не скажешь.
Джуди Хопс Отпустите меня!
Ник Уайлд Пожалуйста! Нет-нет-нет! Если ты злишься из-за ковра, у меня есть ещё ковры!
Джуди Хопс [готовится выступать на пресс-конференции] Ты должна быть там со мной. Мы сделали это вместе.
Ник Уайлд Так я коп? Нет. Нет, я не коп.
Джуди Хопс Хм. Забавно, что ты это говоришь...
[предлагает ему заявление о приёме на работу]
Джуди Хопс ...потому что, эм, я тут подумала… было бы здорово иметь напарника.
[предлагает ей ручку-морковку]
Джуди Хопс Вот. Если вдруг понадобится чем-то писать.
Джуди Хопс Похоже, это была больница.
Ник Уайлд [тянется к дверной ручке] После тебя. Ты же коп.
[когда она открывает дверь, он выглядывает через её уши]
Ник Уайлд Всё чисто.
Nick Wilde [подсматриваем за мэром Лайонхартом] Отлично! Мы все пропали. Мы все пропали. Всё, конец. Я пропал, ты пропал, все пропали!
Judy Hopps [понимает, на что опирается] Ты умеешь плавать?
Nick Wilde Что? Умею я плавать? Да, умею. А что?
[когда охрана осматривает территорию, они озадаченно смотрят на смывающийся унитаз]
Judy Hopps [ищем водительские права мистера Оттертона] Вот он. Эммит Оттертон. Он точно здесь был. Как думаешь, что произошло?
Nick Wilde [оглядываясь, он замечает бокал с алкоголем и узнаваемым логотипом] Постой-ка. Мех белого медведя, музыка «Крысиного Пака», шикарная рюмка? Я знаю, чья это машина. Нам надо идти.
Judy Hopps Почему? Чья машина?
Nick Wilde Самого страшного криминального авторитета Тундратауна. Его зовут мистер Биг. И он меня не любит. Так что нам надо уходить!
Judy Hopps Я не уйду. Это место преступления.
Nick Wilde Ну, если мистер Биг меня здесь найдёт, это будет ещё большее место преступления. Так что уходим прямо сейчас.
[открывая дверь, он видит пару белых медведей]
Nick Wilde [сохраняя спокойствие, он пытается вести себя непринуждённо] Рэймонд! А это Кевин? Давно не виделись. И, раз уж о «не виделись», как насчёт того, чтобы ты забыл, что видел меня? Для старых времён, а?
[они хватают его и Джуди]
Nick Wilde Ни за что.
Frantic Pig Ты, кролик!
Judy Hopps Сэр, если у вас есть претензии, вы можете оспорить постановление в суде.
Frantic Pig О чём вы говорите? Мой магазин! Его только что ограбили! Смотрите! Он удирает! Так вы что, коп или нет?
Judy Hopps Да, да! Не волнуйтесь, сэр! Я всё улажу!
Judy Hopps В чём у тебя проблема? Тебе что, приятно смотреть, как я терплю неудачу, чтобы почувствовать себя лучше в своей жалкой, никчёмной жизни?
Nick Wilde Да, именно так. На все сто. Так, раз у тебя нет ордера, значит мы... закончили?
Judy Hopps [предлагает ручку-морковку] Ладно. Мы закончили. Вот твоя ручка.
Nick Wilde [когда он тянется за ней, она кидает её через забор] Эй! Во-первых, кидаешь как зайка. Во-вторых, ты очень болезненно воспринимаешь поражения.
[забирается на забор]
Nick Wilde Увидимся, офицер Пушистик. Жаль, что всё закончилось. Хотел бы я помочь тебе больше.
Judy Hopps [прорыл туннель под забором] Дело в том, что ордер не нужен, если есть веские основания, а я почти уверен, что видел, как какой-то подозрительный тип лез через забор. Так что ты как раз помогаешь. Пошли.
Judy Hopps [ищем зацепку] — Держи свой леденец.
Clawhauser Да. А что это значит?
Judy Hopps [замечая хвост Ника] Это значит... у меня есть зацепка.
Фру Фру О боже. Ты видела эти леопардовые лосины?
[её подруги визжат и убегают; она оборачивается и тоже кричит, когда к ней катится гигантский пончик]
Джуди Хопс Ой!
[она ловит пончик прямо перед тем, как он упадёт на Фру Фру]
Джуди Хопс Мне нравится твоя причёска.
Фру Фру О, спасибо.
Finnick Она тебя обвела вокруг пальца. Прямо как надо! Ты теперь коп, Ник, тебе вот это пригодится! Удачи с этими копами!
Finnick Если завтра поцелуешь меня — откусю тебе лицо. Пока.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Idris Elba
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
Raymond S. Persi
Raymond S. Persi
Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше
Maurice LaMarche
Том ’Тайни’ Листер мл.
Том ’Тайни’ Листер мл.
Tom Lister Jr.
Джаред Буш
Jared Bush
Нейт Торренс
Nate Torrence
Томми Чонг
Томми Чонг
Tommy Chong
Шакира
Шакира
Shakira
Делла Саба
Делла Саба
Della Saba
Кэт Суси
Kath Soucie
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Jenny Slate
Фил Джонстон
Фил Джонстон
Phil Johnston
Байрон Ховард
Байрон Ховард
Byron Howard
Бонни Хант
Бонни Хант
Bonnie Hunt
Дон Лейк
Don Lake
Кристен Белл
Кристен Белл
Kristen Bell
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
Марк Смит
Марк Смит
Mark Smith
Кэти Лоус
Кэти Лоус
Katie Lowes
Рич Мур
Рич Мур
Rich Moore
Джошуа Даллас
Джошуа Даллас
Josh Dallas
