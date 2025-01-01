Young Nick
[Проходит инициацию младшего скаута-рейнджера с помощью фонарика]
Я — Николас Уайлд — обещаю быть храбрым, верным, отзывчивым и надёжным!
Junior Ranger Scout 1
Даже несмотря на то, что ты лиса?
Young Nick
[его улыбка исчезает]
Что?
[Фонарик гаснет, и Ника повалили на землю]
Young Nick
Нет! НЕТ! Что я сделал не так, ребята? Помогите! Пожалуйста, что я сделал не так? Что я сделал?
[ему надет намордник]
Young Nick
НЕТ!
Junior Ranger Scout 1
Ты правда думал, что мы можем доверять лисе без намордника? Ты ещё тупее, чем выглядишь!
[Ник выбегает на улицу и прячется за ступеньками здания]
Junior Ranger Scout 2
[изнутри]
Ой, он сейчас заплачет?
[Ник пытается снять намордник, наконец удаётся и он бросает его прочь, сдерживая слёзы]