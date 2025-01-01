Young Nick [Проходит инициацию младшего скаута-рейнджера с помощью фонарика] Я — Николас Уайлд — обещаю быть храбрым, верным, отзывчивым и надёжным!

Junior Ranger Scout 1 Даже несмотря на то, что ты лиса?

Young Nick [его улыбка исчезает] Что?

[Фонарик гаснет, и Ника повалили на землю]

Young Nick Нет! НЕТ! Что я сделал не так, ребята? Помогите! Пожалуйста, что я сделал не так? Что я сделал?

[ему надет намордник]

Young Nick НЕТ!

Junior Ranger Scout 1 Ты правда думал, что мы можем доверять лисе без намордника? Ты ещё тупее, чем выглядишь!

[Ник выбегает на улицу и прячется за ступеньками здания]

Junior Ranger Scout 2 [изнутри] Ой, он сейчас заплачет?