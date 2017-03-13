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Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
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Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
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Дата рождения
22 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Мемфис, Теннесси, США
Рост
168 см
Личные связи
Тофер Грейс
Состояли в отношениях
Биография Джиннифер Гудвин
Родилась 22 мая 1978 года. Мемфис, Теннесси, США.
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Фильмография Джиннифер Гудвин
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
Феи: Легенда о чудовище
фэнтези, семейный, анимация, приключения
2014, США
8.0
Пять
драма, комедия
2012, США
7.0
Жених напрокат
комедия, мелодрама
2011, США
7.0
Рамона и Бизус
комедия, семейный
2010, США
7.0
Одинокий мужчина
драма
2009, США
7.0
Обещать - не значит жениться
комедия
2008, США
7.0
Птицы Америки
комедия, драма
2008, США
6.0
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