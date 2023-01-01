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Зверополис
Награды и номинации мультфильма Зверополис
Zootopia
Зверополис
2016 / США
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8.2
Оцените
203
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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Золотой глобус 2017
Лучший анимационный фильм
Победитель
Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
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