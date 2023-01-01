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Зверополис Зверополис
Киноафиша Фильмы Зверополис Награды и номинации мультфильма Зверополис
Zootopia Зверополис 2016 / США
8.2 Оцените
203 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации мультфильма Зверополис

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший анимационный фильм
Победитель
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший анимационный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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