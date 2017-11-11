Фердинанд, 2017

Карлос Салдана, режиссёр таких мультфильмов, как «Ледниковый период», «Рио» и «Роботы», выпускает своё новое творение «Фердинанд». Главных героев озвучили узнаваемые актёры, среди которых Дональд Сазерленд («Джонни взял ружьё», «Голодные игры»), Крис О’Дауд («Девичник в Вегасе», «Голгофа»), режиссёр новых «Охотников за привидениями» Пол Фиг, который значится также одним из продюсеров, а также Саманта Мортон («В Америке», «Сладкий и гадкий»).

В основу фильма «Фердинанд» легло одноимённое произведение Лифа Монро. Мультфильм расскажет о молодом и добросердечном быке, которого забирают из-под его любимого дерева и увозят в Мадрид для участия в жестоких соревнованиях. Но Фердинанд кардинально отличается от прочих быков, и вскоре это поймут все окружающие.