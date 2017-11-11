Фердинанд, 2017

Карлос Салдана, режиссёр таких мультфильмов, как «Ледниковый период», «Рио» и «Роботы», выпускает своё новое творение «Фердинанд». Главных героев озвучили узнаваемые актёры, среди которых Дональд Сазерленд («Джонни взял ружьё», «Голодные игры»), Крис О’Дауд («Девичник в Вегасе», «Голгофа»), режиссёр новых «Охотников за привидениями» Пол Фиг, который значится также одним из продюсеров, а также Саманта Мортон («В Америке», «Сладкий и гадкий»).
В основу фильма «Фердинанд» легло одноимённое произведение Лифа Монро. Мультфильм расскажет о молодом и добросердечном быке, которого забирают из-под его любимого дерева и увозят в Мадрид для участия в жестоких соревнованиях. Но Фердинанд кардинально отличается от прочих быков, и вскоре это поймут все окружающие.
- В канун каждого Рождества в Швеции транслируется короткое шоу о быке Фердинанде, просмотр которого является доброй традицией для многих жителей страны
- Пол Фиг второй раз является продюсером мультфильма Blue Sky Studios, первым стал «Снупи и мелочь пузатая в кино»
- «Фердинанд» - второй анимационный фильм Диего Луны («И твою маму тоже», «Терминал») со времён «Книги жизни»
- В оригинальной версии Фердинанда озвучил американский рестлер Джон Сина
- Фильм основан на книге детского писателя Манро Лифа «История Фердинанда»
Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное – остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.
но надо отдать должное, местами добрый и немного смешной ;))
5 баллов из 10ти!