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Фердинанд Фердинанд
Киноафиша Фильмы Фердинанд
Ferdinand

Фердинанд, 2017

2017 / США
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89 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О самом добродушном быке во всей Испании
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Карлос Салдана, режиссёр таких мультфильмов, как «Ледниковый период», «Рио» и «Роботы», выпускает своё новое творение «Фердинанд». Главных героев озвучили узнаваемые актёры, среди которых Дональд Сазерленд («Джонни взял ружьё», «Голодные игры»), Крис О’Дауд («Девичник в Вегасе», «Голгофа»), режиссёр новых «Охотников за привидениями» Пол Фиг, который значится также одним из продюсеров, а также Саманта Мортон («В Америке», «Сладкий и гадкий»).

В основу фильма «Фердинанд» легло одноимённое произведение Лифа Монро. Мультфильм расскажет о молодом и добросердечном быке, которого забирают из-под его любимого дерева и увозят в Мадрид для участия в жестоких соревнованиях. Но Фердинанд кардинально отличается от прочих быков, и вскоре это поймут все окружающие.

- В канун каждого Рождества в Швеции транслируется короткое шоу о быке Фердинанде, просмотр которого является доброй традицией для многих жителей страны

- Пол Фиг второй раз является продюсером мультфильма Blue Sky Studios, первым стал «Снупи и мелочь пузатая в кино»

- «Фердинанд» - второй анимационный фильм Диего Луны («И твою маму тоже», «Терминал») со времён «Книги жизни»

- В оригинальной версии Фердинанда озвучил американский рестлер Джон Сина

- Фильм основан на книге детского писателя Манро Лифа «История Фердинанда»

Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное – остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.

8.1 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 декабря 2017
Премьера онлайн 27 февраля 2018
Премьера в мире 11 ноября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Карлос Салдана
Карлос Салдана
В ролях
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Мигель Анхель Сильвестри
Мигель Анхель Сильвестри
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Анимационный мир случайных революционеров пополнился еще одним героем − быком Фердинандом, пацифистом, бунтарем и неисправимым романтиком. В духе корейской фантазийной ленты о свинье будущего «Окча», мультфильм безболезненно намекает на жестокую потребительскую суть отношений между человеком и животным, где последний «либо боец, либо холодец». Проницательная и в меру серьезная картина вполне может встать на одну полку с успешной «Тайной Коко», не…
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Андрей 22 апреля 2018, 23:12
проходной америкосовский мультик, как всегда, вовсе не детский!
но надо отдать должное, местами добрый и немного смешной ;))
5 баллов из 10ти!
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