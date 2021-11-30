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Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис
Annabelle Wallis
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Аннабелль Уоллис
Annabelle Wallis
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Дата рождения
25 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Аннабелль Уоллис
Родилась 25 сентября, 1984 года. Оксфорд, Англия
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Фильмография Аннабелль Уоллис
Злое
ужасы
2021, США
7.0
Бесшумный
боевик, триллер, криминал
2020, США / Канада
6.0
День курка
боевик, триллер, фантастика
2020, США
6.0
Тихая ночь
комедия, ужасы
2020, Великобритания
5.0
Ты водишь!
комедия
2018, США
7.0
Мумия
фэнтези, приключения, боевик
2017, США
7.0
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
8.0
Мина
драма, фэнтези, триллер
2016, США / Испания / Италия
5.0
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Джеймс Ван и Аннабелль Уоллис обсуждали потенциальный сиквел «Злого»
Актриса уверяет, что у них есть множество стоящих идей.
Написать
30 ноября 2021 13:59
Похвала наряду с нареканиями: критики поделились впечатлениями от фильма ужасов Джеймса Вана «Злое»
На сайте Rotten Tomatoes критический рейтинг ленты сейчас составляет 74%.
Написать
13 сентября 2021 14:51
Напуганная Аннабелль Уоллис не может найти себе места в большом доме в отрывке из хоррора «Злое»
Новый леденящий душу хоррор от создателя «Заклятия» со звездой «Проклятия Аннабель» в главной роли.
Написать
2 сентября 2021 13:40
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