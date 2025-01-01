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Киноафиша Фильмы Мумия Цитаты из фильма Мумия

Цитаты из фильма Мумия

Dr. Henry Jekyll Добро пожаловать в новый мир богов и чудовищ.
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Dr. Henry Jekyll Это не точная наука, это дело такое.
Nick Morton Что? А какое, собственно, дело?
Dr. Henry Jekyll Зло, мистер Мортон. Обнаружить, сдержать, изучить, уничтожить.
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Nick Morton Кто вы?
Dr. Henry Jekyll Я доктор... меня зовут Джеккиль, Генри Джеккиль.
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Jenny Halsey То, что там внутри, надежно спрятано уже две тысячи лет. Это не гробница, а тюрьма.
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Jenny Halsey Ты хороший человек.
Nick Morton Ты этого не знаешь.
Jenny Halsey Знаю. В тебе есть хороший человек, который борется за выход. Ты спасла мне *жизнь*. Ты дала мне единный парашют, не думая ни о чём.
Nick Morton [в замешательстве] Я думал, что есть ещё один.
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Title Card Смерть — лишь дверь в новую жизнь. Мы живём сегодня, мы будем жить снова. Во многих обличьях мы вернёмся. — Египетская молитва о воскрешении
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[последние слова]
Dr. Henry Jekyll Иногда, чтобы победить монстра, нужен другой монстр.
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Nick Morton Ладно, ты была права. Мы разгневали богов.
Jenny Halsey Что?
Nick Morton Я видел её. Девчонку в ящике.
Jenny Halsey Ахманет?
Nick Morton Та самая.
Jenny Halsey Ник...
Nick Morton Он сказал, что я проклят.
Jenny Halsey Кто сказал?
Nick Morton Вейл.
Jenny Halsey Вейл?
Nick Morton Гроб, который мы нашли.
Jenny Halsey Саркофаг.
Nick Morton Да какая разница. На нём была надпись.
Jenny Halsey Иероглифы.
Nick Morton Дженни, с уважением, сейчас мне не до археологических терминов.
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Dr. Henry Jekyll Познакомьтесь с принцессой Ахманет. Она заберёт то, что у неё отняли.
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Dr. Henry Jekyll Ты жив, потому что тебя выбрали.
Nick Morton Выбрали? Кем?
Dr. Henry Jekyll Зло. Абсолютное зло.
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Крис Вэйл Что теперь будем делать?
Ник Мортон А где твоё чувство приключения?
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Chris Vail Ты не убежишь. Ты не скрышься. У неё на тебя свои планы.
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Dr. Henry Jekyll Из-за твоих поступков эта древняя сила вернулась.
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Nick Morton Я думаю!
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Nick Morton Не за что, кстати.
Jenny Halsey Почему так?
Nick Morton Потому что я спас твою... как там её.
[указывает на пустыню]
Jenny Halsey Её надёжно прятали 5000 лет, пока ты не сбросила на неё ракету «Адский огонь».
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Jenny Halsey По легенде, она существо с невероятной силой. А теперь она использует тебя, чтобы вернуть её.
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Nick Morton Оставайся со мной!
Jenny Halsey Мне страшно!
Nick Morton Я пытаюсь разобраться...
Jenny Halsey Не оставляй меня.
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Jenny Halsey [после того, как они стали свидетелями попытки Ахманет воскресить Сета] Ты правда собиралась меня бросить?
Nick Morton Ты же видел это, да?
Jenny Halsey Ты собиралась меня бросить!
Nick Morton Ты видел это, да?
Jenny Halsey Я не могу это забыть!
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[первые строки]
Рабочий Кроссрейл [только что прорвались сверлом] Что за чертовщина?
Строитель Не знаю.
Рабочий Кроссрейл [входя внутрь] Ох ты ж ё-моё!
Репортёр Кроссрейл — крупнейший строительный проект в Европе, прокладывающий 26 миль новых туннелей для пригородных поездов под Лондоном. Но сегодня мы обнаружили древнюю гробницу, полную саркофагов рыцарей-крестоносцев...
Археолог Люди не понимают, что Лондон — это гигантская гравийная равнина. Современный город, построенный на веках смерти.
Репортёр Из-за близости к Темзе половина пространства затоплена. Верно?
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Ahmanet Старые боги... ваш язык прост... то, что вы действительно хотите знать... что скрывается за завесой смерти, чтобы узнать то, что видел я
Jenny Halsey Да
Ahmanet И вы узнаете, когда я убью вас... они нашли камень, вы привели моего избранного сюда... как думаете, что они теперь с ним сделают
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Edward Hyde Ты моложе меня. Но тебе лучше научиться остерегаться таких, как я.
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Крис Вэйл Не повезло, да, серж? Гражданских уже нет. Там внизу полно боевиков. Похоже, мы опоздали
Ник Мортон [Ник достаёт записку] Мы справимся.
Крис Вэйл О, нет, нет, нет! Мы опоздали! Командование думает, что мы проводим разведку в 100 милях отсюда. Серж, ты туда не пойдёшь.
Ник Мортон Правильно, я не пойду. А мы — пойдём.
Крис Вэйл Хотя бы вызови авиаудар.
Ник Мортон Авиаудар? Плохая идея.
Крис Вэйл Небольшой. Просто... Может, они разбегутся.
Ник Мортон А тогда командование узнает, где мы.
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[Дженни собирает вещи, виден её нижний бельё]
Nick Morton Нужна помощь?
Jenny Halsey Нет.
Nick Morton Кстати, не благодарите.
Jenny Halsey Почему это?
Nick Morton Потому что я спас твоё, как там его.
Jenny Halsey Это спокойно пролежало скрытым 5000 лет, а ты на него ракету скинула.
Nick Morton А то ты бы так и не нашла. В общем, не за что.
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[Ник и Дженни идут в паб, где Ник начинает пить несколько рюмок текилы и виски, смотря новости с места аварии]
Jenny Halsey Как ты вылезла из того самолёта?
[Ник смотрит на неё с смесью недоумения и радости]
Jenny Halsey На тебе ни царапины.
Nick Morton Да
[СМЕЁТСЯ]
Jenny Halsey Спасибо.
Nick Morton За что?
Jenny Halsey Ты спас мне жизнь
Nick Morton Ты бы сделал то же самое для меня.
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