[Ник и Дженни идут в паб, где Ник начинает пить несколько рюмок текилы и виски, смотря новости с места аварии]

Jenny Halsey Как ты вылезла из того самолёта?

[Ник смотрит на неё с смесью недоумения и радости]

Jenny Halsey На тебе ни царапины.

Nick Morton Да

[СМЕЁТСЯ]

Nick Morton За что?

Jenny Halsey Ты спас мне жизнь