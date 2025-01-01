Рабочий Кроссрейл[только что прорвались сверлом]Что за чертовщина?
СтроительНе знаю.
Рабочий Кроссрейл[входя внутрь]Ох ты ж ё-моё!
РепортёрКроссрейл — крупнейший строительный проект в Европе, прокладывающий 26 миль новых туннелей для пригородных поездов под Лондоном. Но сегодня мы обнаружили древнюю гробницу, полную саркофагов рыцарей-крестоносцев...
АрхеологЛюди не понимают, что Лондон — это гигантская гравийная равнина. Современный город, построенный на веках смерти.
РепортёрИз-за близости к Темзе половина пространства затоплена. Верно?
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AhmanetСтарые боги... ваш язык прост... то, что вы действительно хотите знать... что скрывается за завесой смерти, чтобы узнать то, что видел я