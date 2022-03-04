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Джейк Джонсон
Джейк Джонсон
Jake Johnson
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Джейк Джонсон
Jake Johnson
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Дата рождения
28 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Эванстон, Иллинойс, США
Рост
176 см
Биография Джейка Джонсона
Родился 28 мая 1978 года. Эванстон, Иллинойс, США.
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Фильмография Джейка Джонсона
Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик
2022, США
8.0
Ride the Eagle
комедия, драма
2021, США
6.0
Ты водишь!
комедия
2018, США
7.0
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика
2018, США
8.0
Мумия
фэнтези, приключения, боевик
2017, США
7.0
LEGO Мир Юрского периода: Побег Индоминуса
боевик, приключения, анимация
2016, США
5.0
В поисках огня
драма
2015, США
5.0
Мир Юрского периода
боевик, триллер, приключения, фантастика
2015, США
7.0
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Феминистка из 70-х берется за создание первого эротического журнала для женщин в трейлере сериала «Кокетка»
Премьера состоится на HBO Max.
Написать
4 марта 2022 15:55
На HBO выйдет комедийный сериал «Минкс» о первом эротическом журнале для женщин
Главные роли сыграют Офелия Ловибонд и Джейк Джонсон.
Написать
6 апреля 2021 16:29
Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм на новом кадре со съемок «Мира Юрского периода 3»
Производство возобновилось после двухнедельной паузы.
Написать
26 октября 2020 11:11
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