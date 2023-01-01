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Киноафиша Фильмы Мумия Награды и номинации фильма Мумия
The Mummy Мумия 2017 / США
6.3 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Награды и номинации фильма Мумия

Вся информация о фильме
Золотая малина 2018 Золотая малина 2018
Худшая мужская роль
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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