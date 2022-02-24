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Алекс Куртцман
Алекс Куртцман
Alex Kurtzman
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Алекс Куртцман
Alex Kurtzman
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Дата рождения
7 сентября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Сценарист
Биография Алекса Куртцмана
Родился 7 сентября 1973 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Алекса Куртцмана
Мумия
фэнтези, приключения, боевик
2017, США
7.0
Добро пожаловать к людям
драма
2012, США
7.0
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Пришелец Чиветель Эджиофор ищет способ спасти свою планету в трейлере сериала «Человек, упавший на Землю»
В ролике также показали персонажа Билла Найи.
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24 февраля 2022 12:09
Paramount+ анонсировал новый сериал в рамках вселенной «Звездного пути»
В шоу расскажут о курсантах «Академии Звездного флота».
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2 февраля 2022 16:49
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь»
Кроме того, объявлена дата премьеры второго сезона «Звездного пути: Пикар».
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19 января 2022 15:09
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