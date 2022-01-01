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Все части «Мумии»
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Все части «Мумии»

Мумия – серия фильмов, основанных на сюжете о проклятии, которое падет на любого, кто посмеет потревожить вечный покой мертвеца. Предание гласит, что хозяин древнего захоронения оживет и отомстит любопытным людям за их бесцеремонность.

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Мумия
Мумия
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7.0
фэнтези, приключения, боевик
2017, США
Мумия: Гробница Императора Драконов
Мумия: Гробница Императора Драконов
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер
2008, Германия / Канада / США
Мумия возвращается
Мумия возвращается
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6.0
триллер, приключения, фэнтези, боевик, ужасы
2001, США
Мумия
Мумия
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8.0
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения
1999, США
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Жанр
Все Фэнтези Приключения Боевик Комедия Драма Ужасы Триллер Сказка
Страна
Все США Германия Канада
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Изначально планировалась малобюджетная картина с элементами эротики и уклоном в жанр ужасов: мрачное, тяжелое произведение.

Но киностудия предпочла варианта Стивена Соммерса: динамичное повествование, основанное на классической истории, но не воспроизводящее сюжет дословно. Фильм получился более разнообразным в плане жанров, стал блокбастером, а затем закономерно последовала череда сиквелов.

В каком порядке смотреть все части фильма «Мумия»

«Мумия», 1999. Сюжет берет начало в Древнем Египте. Фараон Сети обнаруживает любимую из наложниц в объятиях главного жреца – Имхотепа, а затем правителя убивают предатели. Девушка убивает себя, а Имхотепа жестоко казнят. Жители навеки проклинают жреца: если мертвец будет воскрешен, говорит древнее сказание, он станет страшным монстром. Захоронение тщательно охраняется, а приезжих, жаждущих отыскать сокровища, под страхом казни не подпускают к телу.

Рик О’Коннел, отчаянная авантюристка Эвелин и ее брат приезжают на это место не за богатствами фараонов. Им нужна книга, воскрешающая мертвых. Небрежность искателей приключений приводит к ужасным последствиям: мумия Имхотепа оживает. Героям предстоит остановить ее – или погибнуть в страшных муках.

«Мумия возвращается», 2001. В 3096 году до н. э. Царь скорпионов проигрывает важную битву и отступает с остатками войска в пустыню, но зной и жажда убивают всех до единого. Только повелитель остается жив и продает богу душу за возможность расправиться с врагами. Анубис дает владыке скорпионом захватить Фивы, но затем забирает обещанное, а войско обращает в песок… После событий, описанных в первом фильме, проходит десять лет. Рик о’Конелл счастлив в браке с красавицей Эвелин, пара воспитывает восьмилетнего Алекса. Но судьба не дает семье покоя. Во время археологического исследования Рик с семьей находят браслет, который принадлежал царю скорпионов. Сын о’Конеллов надевает артефакт на руку, и мальчика похищают слуги Имхотепа. У супругов есть всего семь дней, чтобы спасти мир и вызволить сына из рук злодеев.

«Мумия: Гробница императора драконов», 2008. Сюжет переносится в Китай. Древний правитель с огромной армией отправляется в свою главную битву, желая захватить весь мир. Но на пути императора встает волшебница. Она накладывает на тирана проклятие, но оно может действовать только несколько веков… Алекс о’Конелл, сын известного исследователя, не хочет идти по стопам отца. Он хочет обрести богатство нелегальным путем, но на его пути встает оживший монстр. У молодого человека не остается выхода: только примирение с родителями, имеющими опыт борьбы с воскресшими чудовищами, и отчаянная попытка спасти мир.

«Мумия», 2017. Этот фильм с Томом Крузом в главной роли – ремейк истории о мумии, погружающий зрителя в совершенно другую вселенную. Древнейшее зло, много тысяч лет лежавшее в песках, обретает свободу. Тайлер Кольт – военный, много лет выполняющий по всему миру операции во благо Америки. Но он точно не предполагал, во что выльется его поездка в Ирак, где начинают разворачиваться события. В поиске секретного убежища преступников Кольт находит древнюю гробницу. При транспортировке ее в исследовательский центр мертвец оживает. У Тайлера очень мало времени, чтобы понять, как остановить чудовище, желающее отомстить людям. Главная сложность состоит в том, что мумию невозможно убить: ведь она уже мертва.

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