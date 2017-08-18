Сделано в Америке, 2017

Режиссёр Даг Лайман, снявший такие фильмы, как «Мистер и миссис Смит», «Идентификация Борна» и «Телепорт», встал во главе проекта под названием «Сделано в Америке». Сценарий написал пока ещё неизвестный Гэри Спинелли, до этого принимавший участие в съёмках единственного фильма «Тайник». Главные роли в картине «Сделано в Америке» исполнили популярные звёзды, среди которых Том Круз («Миссия невыполнима», «Грань будущего»), Донал Глисон («Выживший», «Бруклин», «Звёздные войны: Пробуждение силы»). Также в ленте приняли участие начинающие актёры Джесси Племонс («Фарго», «Во все тяжкие», «Чёрная месса») и Лола Кёрк («Госпожа Америка», «Исчезнувшая»).

Фильм «Сделано в Америке» основан на жизни лётчика Барри Сила. Он начал совершать полёты уже в 15 лет и рано стал заниматься контрабандой. Он приступил к сотрудничеству с мексиканским картелем, а позже заступил на службу в ЦРУ, где принимал участие в нескольких операциях. Барри – далеко не положительный герой, однако его история привлекает своей искренностью и неординарностью. Теперь и вы сможете узнать, какую полную опасностей и приключений жизнь он прожил.