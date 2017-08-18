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American made

Сделано в Америке, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Фильм о жизни обаятельного летчика-авантюриста Барри Сила.
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Режиссёр Даг Лайман, снявший такие фильмы, как «Мистер и миссис Смит», «Идентификация Борна» и «Телепорт», встал во главе проекта под названием «Сделано в Америке». Сценарий написал пока ещё неизвестный Гэри Спинелли, до этого принимавший участие в съёмках единственного фильма «Тайник». Главные роли в картине «Сделано в Америке» исполнили популярные звёзды, среди которых Том Круз («Миссия невыполнима», «Грань будущего»), Донал Глисон («Выживший», «Бруклин», «Звёздные войны: Пробуждение силы»). Также в ленте приняли участие начинающие актёры Джесси Племонс («Фарго», «Во все тяжкие», «Чёрная месса») и Лола Кёрк («Госпожа Америка», «Исчезнувшая»).

Фильм «Сделано в Америке» основан на жизни лётчика Барри Сила. Он начал совершать полёты уже в 15 лет и рано стал заниматься контрабандой. Он приступил к сотрудничеству с мексиканским картелем, а позже заступил на службу в ЦРУ, где принимал участие в нескольких операциях. Барри – далеко не положительный герой, однако его история привлекает своей искренностью и неординарностью. Теперь и вы сможете узнать, какую полную опасностей и приключений жизнь он прожил.

- Изначально фильм должен был снимать Рон Ховард («Игры разума», «В сердце моря»), который в итоге выступил в качестве продюсера

- Том Круз уже снимался у Дага Лаймана в фильме «Грань будущего»

- Для съёмок фильма под Мену был перестроен небольшой городок Болл Граунд штата Джорджия, что стало самым масштабным событием за всё время его существования

- Фильм «Сделано в Америке» был занесён в Чёрный список лучших нереализованных сценариев 2014 года

- «Сделано в Америке» - это третья биографическая картина с Томом Крузом в главной роли. До этого были «Рождённый четвёртого июля» и «Операция Валькирия»

Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.

7.5 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера онлайн 16 декабря 2017
Премьера в мире 18 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Даг Лайман
Даг Лайман
В ролях
Том Круз
Том Круз
Донал Глисон
Донал Глисон
Джейма Мейс
Джейма Мейс
Сара Райт
Сара Райт
Коннор Триннир
Коннор Триннир
Все актеры и съемочная группа
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Сделано в Америке
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Барри Сил (Том Круз) прирожденный пилот, небо – его второй дом. И он не прочь «пошалить» в воздушном пространстве – сымитировать, например, что самолет попал в зону турбулентности, чтобы взбодрить задремавшего коллегу и сонных пассажиров. Еще он занимается незаконной перевозкой ряда товаров, и именно этот его грешок может стать удобным орудием для манипулирования чудо-летчиком. По крайней мере, так полагал «Шейфер», (Донал Глисон) агент ЦРУ, решивший…
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SKY 26 октября 2017, 22:04
Удивительно унылый фильм(( не смог досмотреть. После первой части - полный провпл.
2/10
Тимур Сахапов 27 января 2018, 01:36
«Сделано в Америке: Семь кругов Ада во время холодной войны»
«Сделано в Америке: Семь кругов Ада во время холодной войны»

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