Сделано в Америке, 2017

Режиссёр Даг Лайман, снявший такие фильмы, как «Мистер и миссис Смит», «Идентификация Борна» и «Телепорт», встал во главе проекта под названием «Сделано в Америке». Сценарий написал пока ещё неизвестный Гэри Спинелли, до этого принимавший участие в съёмках единственного фильма «Тайник». Главные роли в картине «Сделано в Америке» исполнили популярные звёзды, среди которых Том Круз («Миссия невыполнима», «Грань будущего»), Донал Глисон («Выживший», «Бруклин», «Звёздные войны: Пробуждение силы»). Также в ленте приняли участие начинающие актёры Джесси Племонс («Фарго», «Во все тяжкие», «Чёрная месса») и Лола Кёрк («Госпожа Америка», «Исчезнувшая»).
Фильм «Сделано в Америке» основан на жизни лётчика Барри Сила. Он начал совершать полёты уже в 15 лет и рано стал заниматься контрабандой. Он приступил к сотрудничеству с мексиканским картелем, а позже заступил на службу в ЦРУ, где принимал участие в нескольких операциях. Барри – далеко не положительный герой, однако его история привлекает своей искренностью и неординарностью. Теперь и вы сможете узнать, какую полную опасностей и приключений жизнь он прожил.
- Изначально фильм должен был снимать Рон Ховард («Игры разума», «В сердце моря»), который в итоге выступил в качестве продюсера
- Том Круз уже снимался у Дага Лаймана в фильме «Грань будущего»
- Для съёмок фильма под Мену был перестроен небольшой городок Болл Граунд штата Джорджия, что стало самым масштабным событием за всё время его существования
- Фильм «Сделано в Америке» был занесён в Чёрный список лучших нереализованных сценариев 2014 года
- «Сделано в Америке» - это третья биографическая картина с Томом Крузом в главной роли. До этого были «Рождённый четвёртого июля» и «Операция Валькирия»
Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.
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«Сделано в Америке: Семь кругов Ада во время холодной войны»
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