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Опасней любого шторма, страшнее любого пожара – как думаете, что это? Правильно – это женщина в ярости. По сравнению с ней любое стихийное бедствие, любые казни египетские – детский лепет. А уж если девушке пять тысяч лет…. И если почти все из них она провела взаперти… То тогда бегите, бегите и не оглядывайтесь – ибо у вашей «суженой» было достаточно времени, чтоб разозлиться по-настоящему. Впрочем, Ник Мортон (Том Круз) и Крис Вэйл (Джейк…