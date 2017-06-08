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The Mummy Мумия 2017 / США
7.1 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Мумия»

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Наша рецензия

Опасней любого шторма, страшнее любого пожара – как думаете, что это? Правильно – это женщина в ярости. По сравнению с ней любое стихийное бедствие, любые казни египетские – детский лепет. А уж если девушке пять тысяч лет…. И если почти все из них она провела взаперти… То тогда бегите, бегите и не оглядывайтесь – ибо у вашей «суженой» было достаточно времени, чтоб разозлиться по-настоящему. Впрочем, Ник Мортон (Том Круз) и Крис Вэйл (Джейк…

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Александр Кузнецов 8 июня 2017, 22:24
Я сегодня на этот классный фильм и мне они очень понравился, все главные герои сыграли очень хорошо, всем советую посмотреть не пожалеете
8 июня 2017, 22:24 Ответить
andress 10 июня 2017, 22:09
Оценка
полнейшее дерьмище
10 июня 2017, 22:09 Ответить
Сергей 11 июня 2017, 05:45
Не тратьте деньги на эту поделку , уснул посреди фильма....
11 июня 2017, 05:45 Ответить
Женя Сергиевич 11 июня 2017, 18:31
всегда есть гавнюки каторые испортят поход в кино своим тухлым мнением!!!
11 июня 2017, 18:31 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 11 июня 2017, 21:00
для детей младшего школьного возраста
11 июня 2017, 21:00 Ответить
Вова Супрунов 12 июня 2017, 15:21
Оценка
Фильм говно. Жалко потраченныз 120рублей(
12 июня 2017, 15:21 Ответить
Марина Попова 12 июня 2017, 20:22
Оценка
По ощущениям - средне. Сюжет перемудрили (особенно ближе к концовке), много нудных сцен. Фильм смотреть в 3Д смысла нет - эффектов почти нет, только глаза от очков устанут. Посмотреть в 2Д можно, во всяком случае - не так жалко будет потраченных денег. Ходили компанией из 4 человек (взрослых), двоим фильм не понравился, одному понравился, для меня как на 3 балла из 5.
12 июня 2017, 20:22 Ответить
aleksandra.garanova 14 июня 2017, 15:22
Оценка
Отличный фильм!!!!!!
14 июня 2017, 15:22 Ответить
An 18 июня 2017, 20:13
Оценка
Чуть не уснула!! Говорят Том Круз испортил фильм. На самом деле все постарались.
18 июня 2017, 20:13 Ответить
Андрей Логвин 19 июня 2017, 13:41
Оценка
а мне очень понравился фильм!!! Те кто любит страшилки про зомби и мертвецов вам понравится.
19 июня 2017, 13:41 Ответить
Сергей 27 июня 2017, 22:07
МММ, идти, не идти ...
27 июня 2017, 22:07 Ответить
SKY 28 июня 2017, 10:24
Оценка
Очень странный хаотический фильм, но в целом экшон)
У последних трансформеров смысла не больше чем тут
7/10
28 июня 2017, 10:24 Ответить
murka 1 июля 2017, 20:29
Оценка
Такого г....простите не смотрела очень давно...не понятно в каком жанре и о чем вообще снят фильм....мы боремся со злом поэтому мы его сначала освободим а потом будем бороться😂😂😂😂смысла ноль... логики ноль....1/10
1 июля 2017, 20:29 Ответить
Андрей 14 сентября 2017, 11:02
Оценка
что уже можно было придумать и снять про мумию?! но мне понравился фильм!
две симпатичные актрисы, незамысловатый, но интересный сюжет!
рекомендую к просмотру!
8 баллов из 10ти!
14 сентября 2017, 11:02 Ответить
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