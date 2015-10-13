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Варкрафт Варкрафт
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Warcraft Варкрафт 2016 / США
8.1 Оцените
160 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Варкрафт»

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Наша рецензия

За Азерот! Поклонники одной из самых знаменитых игр в истории дождались момента, когда можно, комфортно устроившись в кресле, насладиться на большом экране красотами их любимого Азерота. Фильм «Варкрафт» уже долгие годы был лишь вопросом времени, а главная проблема его постановки сводилась к поиску режиссёра и разработке сценария, способного удовлетворить не только фанатов, но и заинтересовать обычных зрителей. Какое-то время на посту главного значился Сэм Рэйми, подаривший нам…

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war3 13 октября 2015, 00:23
13 октября 2015, 00:23 Ответить
https://intrade.bar/68731 26 апреля 2016, 11:06
for the horde
26 апреля 2016, 11:06 Ответить
a1ocean 12 мая 2016, 21:56
Оценка
Жизнь за Нерзула!
12 мая 2016, 21:56 Ответить
Иван Пивоваров 20 мая 2016, 15:57
Можно поинтересоваться, почему нету 2d??
20 мая 2016, 15:57 Ответить
wowruslan 23 мая 2016, 08:18
Оценка
Лок тар Огар
23 мая 2016, 08:18 Ответить
demchuk_kirill 26 мая 2016, 15:25
Оценка
Фульм супер! Лучше чем про птиц!)))
26 мая 2016, 15:25 Ответить
DKold 26 мая 2016, 23:53
Оценка
На фоне повальных 9-ок и 10-ок на всех ресурсах решил оставить свой отзыв как фаната серии. Спросив у знакомых (фанатов и не фанатов игры), отмечу, что во многом они солидарны со мной.

Доспехи и оружие Альянса смотрятся как картон/пластилин, одним словом - нереалистично, если сравнивать с теми же компьютерными орками. Вот парадокс, а! В мире людей соблюдается практически идеальная чистота, даже у раненых - Близзард, вы серьезно?) На экране возникают лица с прямолинейными и недалекими взглядами. Компьютерным оркам сопереживаешь-таки больше. Из всей игры актеров запомнился только Лотар. Отсутствие как такового экшена: красивых дуэлей с легендарным (а у Оргрима же есть...) и не только оружием, мясорубки, крови, кишков. Где все это, где Warcraft во всей красе, рейтинг фильма ведь не 3+! Беседы и время *на подумать* прямо посреди финального боя, конечно - на войне всегда есть свободная минутка. Сюжет банален, хотя зрителей в начале предупредили *по мотивам* - но Близзард этим слишком упростили свою задачу, Был бы фильм на час дольше, но ближе к изначальному лору, эх...Музыка - ничем не выделилась, нет родных мелодий из W1,2,3 или WoW локаций.

Из положительных сторон можно отметить, хм, спецэффекты! (бойкие дикие животные туда же). Знакомые места, которые можно было встретить, например, в WOW. Различные пасхалки по типу овцы...и немного юмора. Все.

Что имеем, Данкан Джонс хотел, чтобы фильм стал этакой "золотой серединой" между Аватаром, Гладиатором и Битвой престолов (!). Что ж, на уровне графики (А) у команды все получилось, а остальное - нет. Драматизма и трагизма не ощутил (Г), неожиданных поворотов/заворотов сюжета не было (БП). Хоть режиссер и говорил, что это не будет мультиком, но я смотрел картину как мультик в прилизанных декорациях фэнтези. Фанатам Warcraft, знакомым с лором, а также поклонникам LoTR может не понравиться.
26 мая 2016, 23:53 Ответить
Patronm4 27 мая 2016, 01:21
Оценка
Как НЕ фаната серии, не игравшего в WoW, не проходившего (о боже, НЕТ !) полностью ни один Warcraft, но как ни странно довольно хорошо знакомого с вселенной (кроме деталей и ответвлений из WoW), любителя, меня фильм очень даже впечатлил. На протяжении всего фильма не отпускало, наскучила лишь сама масштабная битва в конце, много разговоров посреди "месива", как заметил предыдущий оратор в своём отзыве, в общем суховато из-за затянутости, хотя беспощадность показана очень здорово, не было ощущения, что кто-то из главных героев просто напросто бессмертный. Не хватало оригинального саундтрека, так приятного слуху.. В общем то для меня всё. // 9 из 10 //
27 мая 2016, 01:21 Ответить
Sergey Sychov 28 мая 2016, 01:40
Поскольку комиксы в детстве прошли мимо меня почти в полном составе, особого трепета к фантастическим экшенам последних лет не питал. Ну кино, как кино, весело, но не более.

Варкрафт же для меня вторая по важности игра в жизни после Старкрафта. Детство, отрочество и юность я провел в том числе и под знаменем Blizzard. А тут стало быть выходит варкрафт в кино. Сказать, что ждал что-то подобное уже много-много лет, ничего не сказать. Поэтому все написанное далее — субъективное ангажированное мнение.

Начну с козырей. Варкрафт торт. То есть фильм натурально выглядит как смесь кино и роликов от третьей части игры, и это даже хорошо. Надо сказать, после трейлеров были опасения, что орков покажут эмоциональными мямлями во главе с мямлей-Дуротаном, мечущимся от непростого "внутреннего выбора". Но нет, хотя Дуротан и неоднозначный, и с "внутренними терзаниями", но в целом правильный. Гипермаскулинные орки страшные, суровые и крайне жесткие. Оплеухи выдают всем от души и со смаком, картина ярости и безжалостности очень внушительная, в кино такого не было давно.
К остальному Данкан Джонс тоже подошел внимательно. То тут то там угадываются смыслы и знакомые персонажи, причем не только по ВоВке. Среди орков периодически виден Гром Адский Ор, хотя про него не сказано ни слова. Маги через одного — чисто героиновые наркоманы, щеки впалые, кожа синюшная, зубы кривые и страшные, все как по легендариуму. На месте памятные места и персонажи, существа и расы. Все собрано в некоторую кучу, поэтому непричастным может показаться претенциозной кашей, но это только непричастным. Даже панорама лагеря с Тёмным Порталом вдруг в какой-то момент вызвала ассоциации с постройкой базы в одноименной стратегии.

Кино не столько шедевр, сколько просто добротный ремесленный продукт. Конечно не без огрехов, было видно, что авторам не хватило хронометража, что бы впихнуть все, что хотелось, но и слишком разбредаться мысью по древу, то есть по лору, тоже не стали, что правильно. Лично мне очень понравилось, все именно так, как ожидала моя фанатская душа.

Если ты играл в варкрафт (не важно какой), примерно в курсе, чего там и как, можно смело идти, захватив с собой таких же друзей. Если нет, можно заглянуть чисто из любопытства на очередной фильм по выдуманной вселенной, он явно не хуже других.
28 мая 2016, 01:40 Ответить
PolegeshkoES 30 мая 2016, 07:44
Оценка
Никогда не играла в WarCraft, абсолютно не знакома с сюжетом игры. Поэтому были непонятны некоторые моменты, их предыстория (что за чувак, откуда он, как у него это получается, "кто ж его так", о мирах и рассах существ игры в целом и т.п.). Сюжет фильма это отдельно вырезанный (не в начале и в конце, а откуда-то по середине) кусок истории героев WarCraft. Ставлю 7 из 10. Как сказку, не вникая в смысл, можно посмотреть :), кто не фанат. А фанатам вроде нравится, по отзывам знакомых.
30 мая 2016, 07:44 Ответить
lexxx197918 31 мая 2016, 20:16
Шедевр Близзарда это не Варкрафт, а несравненный и волшебный Magic Carpet 2, если бы сейчас с нашими возможностями возразить этот мир приключений дамеще и в мультиплейере!!
31 мая 2016, 20:16 Ответить
rassvete 1 июня 2016, 11:55
Как любитель жанра фэнтази и боевой фантастики отправилась смотреть фильм с самыми радужными ожиданиями. Однако кино оставило тухлое послевкусие. По порядку. Плюсы: яркая картинка, море компьютерной графики, банальный сюжет все-таки присутствует (что уже радует), музыка не раздражает, пару любимых актеров, на которых приятно посмотреть. С хорошим все.
Теперь о минусах:
1) за счет перегруженности картинки отдельные ее части сделаны плохо (трава в лесу, часть башни по сюжету должна быть округлой, а она плоская как доска), что явно говорит о некачественной работе графиков;
2) очень часто картинку буквально прокручивают черед глазами, из-за чего она смазывается. Смотреть не интересно, а порой и глазам больно;
3) сюжетная линия слабая, а к поступкам главных героев больше вопросов, чем ответов. Вряд ли можно назвать обоснованием действий хранителя его одиночеством ("...В одиночестве наша слабость"). Последние сцены битвы и разговор между королем и Гаруной так вообще хохма: к ним приближается Чернорук, король уже наделал в штаны от одного его вида и не придумал ничего лучше как попросить зеленую бабу его прирезать. Главное, что доводы привел! А эта "зеленуся" совершенно случайно забыла кинжал, подаренный ей королевой, в зияющей ране на шее короля. Боже, ну сколько можно такой примитив людям показывать!
4) подбор актеров - не очень, хорошо, что большинство из них - компьютерная графика. Это явно спасает ситуацию;
5) и вот интересно, почему из фильма совершенно изъяли такую игровую функцию, как прокачка героя. Завалил орка- получи доспехи (которые, кстати по фильму на пластилин или картон похожи) или меч, или умение какое-нибудь. А по фильму все подарки либо "зеленуся" получает, либо волшебник-недоучка. Герои не "растут" и не умнеют.
Вывод: фильм средний, 5 из 10. Рассчитан на развлекаловку. Потраченного времени не жалко. Точно будет продолжение.
1 июня 2016, 11:55 Ответить
Андрей 7 июня 2016, 11:01
Оценка
сходил в кино, в 3Д и оценка максимальная!
позволю себе сравнить ощущения после Варкрафта, с ощущениями после просмотра Аватара!
красиво, необычно и самое моё основное определение после фильма - эпично!
пол фильма аж дух захватывало, НО...
вторая половина фильма размазалась! как мне показалось, скомкано, незавершенно, ощущение недосмотренного фильма!
и всё равно 9ть из 10ти!
7 июня 2016, 11:01 Ответить
Abram Irzhovich 15 июня 2016, 14:47
Скучно, однообразно и местами не смешно
15 июня 2016, 14:47 Ответить
the.official.rus 13 июля 2016, 01:20
Оценка
Мда.... Много фильмов по играм, много просто попсы, но сие творение.... По крайней мере, ясна основная идея - поднять денег, но чтобы так топорно... Где аутентичность, где хоть чуть сюжета, где хоть немного спецэффектов???
Да, касса будет (из-за нас, дурачков, любящих эту игру), но по сути... Мягко говоря, фильм не оправдал ожидания, грубо говоря, - @#рня полная....
2 из 10
13 июля 2016, 01:20 Ответить
patradulvi 7 ноября 2021, 18:11
Оценка
По мне- хороший фильмец на игровую вселенную! Чувствуется, что старались и вкладвались. Да, может все не показали, но в хронометраж все в принципе не вместиться.
П.с. отдельный респект за мурлока.
7 ноября 2021, 18:11 Ответить
User 3 августа 2022, 22:04
Оценка
Лучше властелина колец. Ждем вторую часть
3 августа 2022, 22:04 Ответить
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