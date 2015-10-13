За Азерот! Поклонники одной из самых знаменитых игр в истории дождались момента, когда можно, комфортно устроившись в кресле, насладиться на большом экране красотами их любимого Азерота. Фильм «Варкрафт» уже долгие годы был лишь вопросом времени, а главная проблема его постановки сводилась к поиску режиссёра и разработке сценария, способного удовлетворить не только фанатов, но и заинтересовать обычных зрителей. Какое-то время на посту главного значился Сэм Рэйми, подаривший нам…
Доспехи и оружие Альянса смотрятся как картон/пластилин, одним словом - нереалистично, если сравнивать с теми же компьютерными орками. Вот парадокс, а! В мире людей соблюдается практически идеальная чистота, даже у раненых - Близзард, вы серьезно?) На экране возникают лица с прямолинейными и недалекими взглядами. Компьютерным оркам сопереживаешь-таки больше. Из всей игры актеров запомнился только Лотар. Отсутствие как такового экшена: красивых дуэлей с легендарным (а у Оргрима же есть...) и не только оружием, мясорубки, крови, кишков. Где все это, где Warcraft во всей красе, рейтинг фильма ведь не 3+! Беседы и время *на подумать* прямо посреди финального боя, конечно - на войне всегда есть свободная минутка. Сюжет банален, хотя зрителей в начале предупредили *по мотивам* - но Близзард этим слишком упростили свою задачу, Был бы фильм на час дольше, но ближе к изначальному лору, эх...Музыка - ничем не выделилась, нет родных мелодий из W1,2,3 или WoW локаций.
Из положительных сторон можно отметить, хм, спецэффекты! (бойкие дикие животные туда же). Знакомые места, которые можно было встретить, например, в WOW. Различные пасхалки по типу овцы...и немного юмора. Все.
Что имеем, Данкан Джонс хотел, чтобы фильм стал этакой "золотой серединой" между Аватаром, Гладиатором и Битвой престолов (!). Что ж, на уровне графики (А) у команды все получилось, а остальное - нет. Драматизма и трагизма не ощутил (Г), неожиданных поворотов/заворотов сюжета не было (БП). Хоть режиссер и говорил, что это не будет мультиком, но я смотрел картину как мультик в прилизанных декорациях фэнтези. Фанатам Warcraft, знакомым с лором, а также поклонникам LoTR может не понравиться.
Варкрафт же для меня вторая по важности игра в жизни после Старкрафта. Детство, отрочество и юность я провел в том числе и под знаменем Blizzard. А тут стало быть выходит варкрафт в кино. Сказать, что ждал что-то подобное уже много-много лет, ничего не сказать. Поэтому все написанное далее — субъективное ангажированное мнение.
Начну с козырей. Варкрафт торт. То есть фильм натурально выглядит как смесь кино и роликов от третьей части игры, и это даже хорошо. Надо сказать, после трейлеров были опасения, что орков покажут эмоциональными мямлями во главе с мямлей-Дуротаном, мечущимся от непростого "внутреннего выбора". Но нет, хотя Дуротан и неоднозначный, и с "внутренними терзаниями", но в целом правильный. Гипермаскулинные орки страшные, суровые и крайне жесткие. Оплеухи выдают всем от души и со смаком, картина ярости и безжалостности очень внушительная, в кино такого не было давно.
К остальному Данкан Джонс тоже подошел внимательно. То тут то там угадываются смыслы и знакомые персонажи, причем не только по ВоВке. Среди орков периодически виден Гром Адский Ор, хотя про него не сказано ни слова. Маги через одного — чисто героиновые наркоманы, щеки впалые, кожа синюшная, зубы кривые и страшные, все как по легендариуму. На месте памятные места и персонажи, существа и расы. Все собрано в некоторую кучу, поэтому непричастным может показаться претенциозной кашей, но это только непричастным. Даже панорама лагеря с Тёмным Порталом вдруг в какой-то момент вызвала ассоциации с постройкой базы в одноименной стратегии.
Кино не столько шедевр, сколько просто добротный ремесленный продукт. Конечно не без огрехов, было видно, что авторам не хватило хронометража, что бы впихнуть все, что хотелось, но и слишком разбредаться мысью по древу, то есть по лору, тоже не стали, что правильно. Лично мне очень понравилось, все именно так, как ожидала моя фанатская душа.
Если ты играл в варкрафт (не важно какой), примерно в курсе, чего там и как, можно смело идти, захватив с собой таких же друзей. Если нет, можно заглянуть чисто из любопытства на очередной фильм по выдуманной вселенной, он явно не хуже других.
Теперь о минусах:
1) за счет перегруженности картинки отдельные ее части сделаны плохо (трава в лесу, часть башни по сюжету должна быть округлой, а она плоская как доска), что явно говорит о некачественной работе графиков;
2) очень часто картинку буквально прокручивают черед глазами, из-за чего она смазывается. Смотреть не интересно, а порой и глазам больно;
3) сюжетная линия слабая, а к поступкам главных героев больше вопросов, чем ответов. Вряд ли можно назвать обоснованием действий хранителя его одиночеством ("...В одиночестве наша слабость"). Последние сцены битвы и разговор между королем и Гаруной так вообще хохма: к ним приближается Чернорук, король уже наделал в штаны от одного его вида и не придумал ничего лучше как попросить зеленую бабу его прирезать. Главное, что доводы привел! А эта "зеленуся" совершенно случайно забыла кинжал, подаренный ей королевой, в зияющей ране на шее короля. Боже, ну сколько можно такой примитив людям показывать!
4) подбор актеров - не очень, хорошо, что большинство из них - компьютерная графика. Это явно спасает ситуацию;
5) и вот интересно, почему из фильма совершенно изъяли такую игровую функцию, как прокачка героя. Завалил орка- получи доспехи (которые, кстати по фильму на пластилин или картон похожи) или меч, или умение какое-нибудь. А по фильму все подарки либо "зеленуся" получает, либо волшебник-недоучка. Герои не "растут" и не умнеют.
Вывод: фильм средний, 5 из 10. Рассчитан на развлекаловку. Потраченного времени не жалко. Точно будет продолжение.
позволю себе сравнить ощущения после Варкрафта, с ощущениями после просмотра Аватара!
красиво, необычно и самое моё основное определение после фильма - эпично!
пол фильма аж дух захватывало, НО...
вторая половина фильма размазалась! как мне показалось, скомкано, незавершенно, ощущение недосмотренного фильма!
и всё равно 9ть из 10ти!
Да, касса будет (из-за нас, дурачков, любящих эту игру), но по сути... Мягко говоря, фильм не оправдал ожидания, грубо говоря, - @#рня полная....
2 из 10
П.с. отдельный респект за мурлока.
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