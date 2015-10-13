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За Азерот! Поклонники одной из самых знаменитых игр в истории дождались момента, когда можно, комфортно устроившись в кресле, насладиться на большом экране красотами их любимого Азерота. Фильм «Варкрафт» уже долгие годы был лишь вопросом времени, а главная проблема его постановки сводилась к поиску режиссёра и разработке сценария, способного удовлетворить не только фанатов, но и заинтересовать обычных зрителей. Какое-то время на посту главного значился Сэм Рэйми, подаривший нам…