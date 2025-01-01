[в разгар боя Гул'дана с Дуротаном портал начинает активироваться]
Gul'danЗаклинание... У меня нет времени на это. Блэкхэнд!
Gul'danЗаклинание... У меня нет времени на это. Блэкхэнд!
[Он подзывает Блэкхэнда добить Дуротана. Блэкхэнд колеблется, затем роняет посох Гул'дана на землю]
BlackhandЭто Мак'Гора, ты должен уважать наши традиции. Продолжай сражаться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MedivhПрости меня, старый друг. Похоже, я впустил Орков в этот мир. Скверна... она меня изуродовала, я... даже не знаю, что ещё мог натворить. Просто... не помню. Всё, что я пытался защитить, я... разрушил. Я не могу контролировать Скверну... никто не может.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Durotan[закадровый голос]Ты отправишься в дальний путь, мой маленький Го'эл. Мой мир может быть утрачен, но теперь это твой мир. Бери от него всё, что нужно. Создай дом для орков и никому не позволяй встать у тебя на пути. Ты — сын Дуротана и Драки, непререкаемая линия вождей. И нашему народу сейчас как никогда нужен лидер.
ГаронаПочему ты смеёшься? Я не понимаю, как вы, люди, выживаете в таких условиях. Как вы вообще выживаете. Нет мышц, чтобы защититься, хрупкие кости, что ломаются.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
[закадровый голос]Война между орками и людьми длится с тех пор, как кто-либо помнит. Но когда-то не было ни врага, ни понимания того, что злое зелёное колдовство — Скверна — сделало с нами. Но в начале, как мы могли знать? Какой выбор у нас был? Наш мир умирал. И я должен был найти своему клану новый дом.
MedivhМагия, не похожая ни на какую другую. Она питается самой жизнью. Она портит того, кто ей пользуется, искажая всё, к чему прикасается. Она обещает великую силу, но требует ужасную цену. Для Скверны нет места в Азероте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DurotanГде бы Гул'дан ни творил свою магию, земля умирает.