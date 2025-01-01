Меню
Киноафиша Фильмы Варкрафт Цитаты из фильма Варкрафт

Цитаты из фильма Варкрафт

[из трейлера]
Anduin Lothar Я провёл больше времени, защищая короля, чем собственного сына. Значит ли это, что я предан, или просто дурак?
[из трейлера]
Durotan Я водил тысячи воинов в бой, но боюсь стать отцом. Значит ли это, что я вождь или трус?
[из трейлера]
Anduin Lothar Кто-то видит в смерти высший смысл, но когда она забирает близкого, трудно поверить, что из этого что-то хорошее может выйти.
[из трейлера]
Durotan Наша надежда разрушена; нам некуда возвращаться. Разве война — единственный выход?
Medivh Если ты по-настоящему любишь кого-то, ты пойдёшь до краёв Земли, чтобы его найти.
Anduin Lothar Похоже на ловушку.
Garona Это не так.
Anduin Lothar Может быть.
Garona Это не так.
Anduin Lothar Может быть.
Garona Это не так.
[в разгар боя Гул'дана с Дуротаном портал начинает активироваться]
Gul'dan Заклинание... У меня нет времени на это. Блэкхэнд!
[Он подзывает Блэкхэнда добить Дуротана. Блэкхэнд колеблется, затем роняет посох Гул'дана на землю]
Blackhand Это Мак'Гора, ты должен уважать наши традиции. Продолжай сражаться!
Medivh Прости меня, старый друг. Похоже, я впустил Орков в этот мир. Скверна... она меня изуродовала, я... даже не знаю, что ещё мог натворить. Просто... не помню. Всё, что я пытался защитить, я... разрушил. Я не могу контролировать Скверну... никто не может.
[последние слова]
Durotan [закадровый голос] Ты отправишься в дальний путь, мой маленький Го'эл. Мой мир может быть утрачен, но теперь это твой мир. Бери от него всё, что нужно. Создай дом для орков и никому не позволяй встать у тебя на пути. Ты — сын Дуротана и Драки, непререкаемая линия вождей. И нашему народу сейчас как никогда нужен лидер.
[СПОЙЛЕР]
[после того, как Лотар побеждает Блэкхенда]
Гул'дан Убей его.
[Никто не двигается]
Гул'дан Убей его!
Гарона Гул'дан, Мак'Гора — священна. Человек выиграл честно. Почти традиции.
Гул'дан Мне не подчиняться!
[пока Лотар идёт к своему грифону, орки расступаются, уважительно приветствуя его]
Гул'дан Чего ждёшь? Делай, как я сказал! Предатели! Сойдите с дороги, я сделаю это сам-!
Гарона [встает перед ним] Кто после этого пойдёт за тобой? Если ты сделаешь это... ты потеряешь Орду. И эта война только начинается.
[Кадгар превращает охранника Лотара в овцу, затем подбирает ключи и отпирает его камеру]
Khadgar Это действует только на простаков. Длится около минуты. Твоя броня, командир.
[овца блеет в знак протеста]
Khadgar Извини.
Гарона [о Кхадгаре] Он хочет лечь со мной.
Кхадгар Прошу прощения?
Гарона Ты можешь пострадать.
Кхадгар Я не хочу лежать с тобой!
Гарона Хорошо. Ты был бы плохим партнёром.
[Лотер посмеивается]
Гарона Почему ты смеёшься? Я не понимаю, как вы, люди, выживаете в таких условиях. Как вы вообще выживаете. Нет мышц, чтобы защититься, хрупкие кости, что ломаются.
[первые строки]
[закадровый голос] Война между орками и людьми длится с тех пор, как кто-либо помнит. Но когда-то не было ни врага, ни понимания того, что злое зелёное колдовство — Скверна — сделало с нами. Но в начале, как мы могли знать? Какой выбор у нас был? Наш мир умирал. И я должен был найти своему клану новый дом.
Дуротан
Anduin Lothar Страж, что такое Скверна?
Medivh Магия, не похожая ни на какую другую. Она питается самой жизнью. Она портит того, кто ей пользуется, искажая всё, к чему прикасается. Она обещает великую силу, но требует ужасную цену. Для Скверны нет места в Азероте.
Durotan Где бы Гул'дан ни творил свою магию, земля умирает.
Medivh Одиночество — вот что делает нас слабыми
