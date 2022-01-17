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Бен Шнетцер
Бен Шнетцер
Ben Schnetzer
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Бен Шнетцер
Ben Schnetzer
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Дата рождения
8 февраля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
180 см
Биография Бена Шнетцера
Родился 8 февраля 1990 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Бена Шнетцера
Святая Джуди
драма
2018, США
6.0
Операция «Шаровая молния»
триллер, драма, криминал
2018, Великобритания
6.0
Козел
драма
2016, США
5.0
Репортер на краю света
драма
2016, США
6.0
Клуб Бунтарей
драма, триллер
2014, Великобритания
7.0
Воровка книг
драма
2014, США
7.0
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Создатель сериала «Y: Последний мужчина» сообщила, что второго сезона ждать не стоит
Команде постапокалиптической драмы не удалось найти проекту новый дом.
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17 января 2022 13:41
Канал FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина» не из-за низких зрительских рейтингов
Проект оказался очень проблемным и затратным.
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20 октября 2021 16:05
Шоураннер «Y. Последний мужчина» хочет, чтобы сериал продлился пять или шесть сезонов
По мнению Элизы Кларк, такой формат в целом является идеальным для ТВ-проектов.
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8 сентября 2021 13:03
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