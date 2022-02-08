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Дэниэл Ву
Дэниэл Ву
Daniel Wu
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Дэниэл Ву
Daniel Wu
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Дата рождения
30 сентября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Дэниэла Ву
Родился 30 сентября 1974 года. Беркли, Калифорния, США.
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Фильмография Дэниэла Ву
Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама
2021, США
7.0
Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик
2018, США
7.0
Европа
фантастика, триллер
2013, США
6.0
Ученик мастера
боевик, драма
2012, Китай
5.0
Тай-цзи: Герой
боевик, фэнтези
2012, Китай
6.0
Неотделимый
комедия, триллер, драма
2011, Китай
5.0
Кровные братья
боевик, драма
2007, Гонконг / Тайвань / Китай
5.0
Робин Гуд
комедия, боевик, драма
2006, Гонконг
0.0
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8 февраля 2022 14:00
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