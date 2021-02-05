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Дункан Джонс
Дункан Джонс
Duncan Jones
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Дункан Джонс
Duncan Jones
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Дата рождения
30 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Дункан Джонс
Режиссер. Родился 30 мая 1971 года. Бекенхем, Кент, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дункан Джонс
Немой
фантастика, триллер, детектив
2018, Великобритания / Германия
5.0
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези
2016, США
8.0
Исходный код
драма, фантастика
2011, США / Франция
8.0
Луна 2112
триллер, фантастика
2009, Великобритания
7.0
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