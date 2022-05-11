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Бен Фостер

Ben Foster
Бен Фостер
Бен Фостер Ben Foster
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Дата рождения
29 октября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Кирстен Данст
Кирстен Данст
были в отношениях Робин Райт
Робин Райт
были в отношениях Лора Припон
Лора Припон
вместе с 2016 года
Биография Бена Фостера

Бен Фостер – американский актер, родился 29 октября 1980 в Бостоне, штат Массачусетс. Детство Бена прошло в городе Фэрфилд, штат Коннектикут. Бабушка актера по линии отца эмигрировала из России в 1923 году и обоснавалась в районе Бостона. Уже в восемь лет Фостер демонстрировал свой актерский талант на сцене школьного театра, а в 10 лет стал участников постановки, которую была представлена в одном из городских театров Фэрфилда. Годом позже Бен появился в главной роли мюзикла «Ты хороший человек, Чарли Браун». Еще спустя год, когда Фостеру было всего 12, он совершил дебют в качестве драматурга и режиссера пьесы, которую написал сам. Его работа стала обладателем второго места на конкурсе юных талантов штата Коннектикут, а некоторое время спустя городской театр Фэрфилда поставил по ней спектакль, где Бен сыграл центрального персонажа. В 14 лет парень начал посещать курсы актерского мастерства для одаренных детей «Interlochen Theater Arts Summer Program» в Мичигане. По окончании курсов Фостер записал несколько мини-сценок и отправил одному голливудскому агенту, которая, сразу увидев в нем большой потенциал, уговорила его родителей отпустить сына в Лос-Анджелес.

Фильмы и сериалы с Беном Фостером

Дебют Бена Фостера в кино состоялся в 1996 году в фильме «Подделка». Следующим проектом Фостера стал популярный среди подростков сериал Disney Channel «Вспомнить будущее». За роль Такера актер стал обладетелем двух наград Gemini Award. За этой работой последовали роли в фильмах «Я ждала тебя» (1998), «Завтрак с Эйнштейном» (1998) и «1973» (1998). Заметной ролью Бена Фостера стала роль в картине «Высоты свободы», где он появился в образе непокорного тинэйджера. Именно эта работа подарила актеру первую популярность и много интересных предложений от режиссеров. Бена также можно увидеть в таких лентах, как «Вирус любви» (2001), «Большие неприятности» (2002), «Телефонная будка» (2002), «Нортфорк» (2003) и «Каратель» (2004).

Бен Фостер  - «Заложник»

Ярким проектом в фильмографии Бена Фостера стал психологический триллер «Заложник» (2005), где он играл одного из ключевых персонажей, а его партнерами стали Брюс Уиллис, Кевин Поллак и Джонатан Такер. Интересно, что сам фильм был встречен довольно прохладно, однако некоторые критики называли основной причиной для просмотра ленты именно актерскую игру Бена.

Также Фостер знаком зрителям по криминальной ленте «Альфа Дог» (2006), «Люди Икс: Последняя битва» (2006), «Птицы Америки» (2008), «Механик» (2011), «Бастион» (2011), «В бегах» (2013), «Варкрафт» (2016) и «Любой ценой» (2016).

Личная жизнь Бена Фостера

С 2000 по 2001 год Бен состоял в отношениях с актрисой Кирстен Данст, с которой они были партнерами по фильму «Вирус любви». В 2006 году у него был непродолжительный роман с актрисой Эллен Пейдж, с которой они сохранили дружеские отношения после расставания. В 2007 году у актера были отношения с Зои Кравиц, не продлившиеся и года. В 2011 году Фостер несколько месяцев встречался с моделью Андре Таннбергер. Самыми продолжительными отношениями в жизни Бена были отношения с актрисой Робин Райт, которая старше него на 14 лет. Они познакомились на съемках картины «Крепостной вал», после чего встречались два года и даже были помолвлены, но в 2015 году Робин Райт ушла от Бена по неизвестным причинам. В 2016 году Фостер встречался с Лорой Препон, а на премьере фильма «Девушки в поезде» они объявили о своей помолвке.

Интересные факты о Бене Фостере

- Свою первую пьесу актер написал, когда ему было 12 лет.

- Во время съемок сцены с огнем в триллере «Заложник» Бена Фостера по-настоящему чуть не убило коктейлем Молотова из-за утечки газа из бутылки.

- К роли наркомана в фильме «Альфа Дог» Фостеру помогали готовиться его друзья, страдающие от наркотической зависимости. Чтобы войти в роль, он некоторое время наблюдал за их поведением и образом жизни.

- Бабушка актера по отцовской линии была русской

Фильмография Бена Фостера
Наемник
Наемник
боевик, триллер 2022, США
7.0
Прорваться в НБА
Прорваться в НБА
комедия, спорт 2022, США
7.0
Гарри Хафт: Последний бой
Гарри Хафт: Последний бой
биография 2021, Канада / Венгрия / США
6.0
Не оставляй следов
Не оставляй следов
драма 2018, США
7.0
Галвестон
Галвестон
боевик, триллер 2018, США
6.0
Недруги
Недруги
драма, приключения, вестерн 2017, США
7.0
Любой ценой
Любой ценой
криминал, драма 2016, США
7.0
Варкрафт
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.0
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Фотографии Бена Фостера Все фотографии
Бен Фостер и Лора Припон Бен Фостер Бен Фостер и Робин Райт Бен Фостер
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Связи
Кирстен Данст
Кирстен Данст Kirsten Dunst
были в отношениях Робин Райт
Робин Райт Robin Wright
были в отношениях Лора Припон
Лора Припон Laura Prepon
вместе с 2016 года
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