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Доминик Купер

Dominic Cooper
Доминик Купер
Доминик Купер Dominic Cooper
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Дата рождения
2 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Личные связи
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
были в отношениях с 2007 по 2010 Джеймс Корден
Джеймс Корден
близкие друзья Рут Негга
Рут Негга
в отношениях с 2009 г
Биография Доминик Купер

Доминик Купер родился 2 июня 1978 года в Лондоне в семье Джули и Брайана Купер. Мать Доминика работает воспитательницей детского сада, а отец – аукционером. Его прапрадед по материнской линии в 19 веке издавал журнал «Kinematograph Weekly», посвященный британской индустрии кино. Доминик учился в престижной школе John Ball Primary School, которую посещал другой британский актер – Джуд Лоу. Актерскому мастерству Доминик учился в Лондонской академии музыкального и драматического искусства, которую окончил в 2000 году. После этого он снимался в рекламах марки Durex. Несколько из роликов, выпущенных с Купером, были запрещены к показу на телевидении.

Фильмы с Домиником Купером

Первые роли Доминика на экране были эпизодическими. Он снялся в фильме «Из ада», «Аназапта» и в нескольких сериалах. В 2001 году Купер также дебютировал на сцене театра, сыграв в спектакле «Мужской бордель матушки Клэп». Затем была роль в пьесе  «Любители истории», с которой актер объехал несколько стран мира. В 2006 году он сыграл свою театральную роль в большом кино, сюжет «Любителей истории» был перенесен на большой экран Николасом Хитнером.

Заметной и крупной ролью для Купера стала роль в мюзикле «Mamma Mia!», который был основан на песнях знаменитой группы ABBA. Главные роли в картине исполнили: Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт и Аманда Сейфрид, с которой у Доминика закрутился роман.

После успеха мюзикла Доминик стал получать больше предложений о съемках и в последующие годы сыграл в фильмах «Герцогиня», «Воспитание чувств» и «Разуми чувства».

Доминик Купер – Первый мститель

В 2011 году Доминик получил роль Говарда Старка, отца Тони Старка, в первом фильме про Капитана Америку – «Первый мститель». К этой роли он вернулся в сериале «Агент Картер», который стал спин-оффом основной линии Мстителей.

Доминика Купера можно также увидеть в фильме «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Одним меньше» и «Дракула». В 2016 году Купер снялся в экранизации знаменитой игры WOW – «Варкрафт».

Доминик Купер – Проповедник

В 2016 году вышел еще один проект с Домиником Купером в главной роли. Он сыграл священника Джесси Кастера в экранизации знаменитого комикса «Проповедник». По сюжету в тело вернувшегося в родной город проповедника вселяется нечто под названием «Генезис», и мощь его столь велика, что вытащить «Генезис» из Джесси отправляются посланники рая. Но Джесси не отказывается от своих новых сил, а вместе с другом, вампиром-алкоголиком Кэссиди, и подругой Тюлип отправляется на поиски Бога. Вместе с Купером главные роли в сериале исполнили Джозеф Гилган («Отбросы», «Это–Англия») и Рут Негга. Отзывы зрителей были неоднозначными, многие поклонники комиксов раскритиковали сюжетную линию, однако высокий рейтинг первого сезона позволил продлить сериал на второй.

Личная жизнь Доминика Купера

С 1996 года по 2008 Доминик встречался с актрисой Джоанной Каролан, которая российскому зрителю почти неизвестна. Отношения продлились почти 12 лет, однако на съемках «Mamma Mia!» Купер познакомился с Амандой Сейфрид и влюбился в нее.

Доминик Купер и Аманда Сейфрид

Во время съемок мюзикла «Mamma Mia!» между Амандой Сейфрид и Домиником Купером завязались романтические отношения, хотя ни один из них не был свободен. Их пара казалась поклонникам довольно крепкой, они даже объявили о помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2009 году во время работы над спектаклем он влюбился в актрису Рут Неггу, и ушел от Аманды. Через некоторое время они решили попробовать начать сначала, но в 2010 окончательно расстались.

Доминик Купер и Рут Негга

Отношения Доминика Купера и Рут Негги начались в 2009 году, когда Купер еще был помолвлен с Амандой Сейфрид. На некоторое время он расстался с Рут, но в итоге понял, что любит именно ее. Вместе с Неггой актер сыграл в фильме «Варкрафт», а также в сериале «Проповедник», где их герои также испытывают друг другу романтические чувства.

 

Интересные факты о Доминик Купер

- Рост - 177 см

- Его близкий друг - актер Джеймс Корден

Фильмография Доминик Купер
Принцесса
Принцесса
драма 2022, США
4.0
Mamma Mia 2
Mamma Mia 2
мюзикл 2018, США
7.0
Варкрафт
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.0
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боевик, триллер 2016, Великобритания
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Человек ноября
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Связи
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид Amanda Seyfried
были в отношениях с 2007 по 2010 Джеймс Корден
Джеймс Корден James Corden
близкие друзья Рут Негга
Рут Негга Ruth Negga
в отношениях с 2009 г
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