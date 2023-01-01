Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
День независимости: Возрождение День независимости: Возрождение
Киноафиша Фильмы День независимости: Возрождение Фильмы похожие на День независимости: Возрождение
Independence Day: Resurgence День независимости: Возрождение 2016 / США
5.5 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на День независимости: Возрождение

Вся информация о фильме
День независимости
День независимости
боевик, фантастика 1996, США
7.0
Геошторм
Геошторм
боевик, фантастика, триллер 2017, США
6.0
Разлом Сан-Андреас
Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения 2015, США
7.0
Катастрофа на День независимости
Катастрофа на День независимости
боевик, приключения, фантастика 2013, Канада
3.0
Морской бой
Морской бой
фантастика, боевик, триллер 2012, США
7.0
Люди в черном 3
Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик 2012, США
7.0
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
фантастика, боевик 2011, США
7.0
2012
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.0
10 000 лет до нашей эры
10 000 лет до нашей эры
драма, приключения 2008, США
7.0
10 000 лет до н.э.
10 000 лет до н.э.
боевик, приключения, драма 2008, США / ЮАР
5.0
Послезавтра
Послезавтра
триллер, боевик, фантастика, драма 2004, США
7.0
Люди в черном 2
Люди в черном 2
комедия, фантастика 2002, США
7.0
Столкновение с бездной
Столкновение с бездной
мелодрама, фантастика, боевик, драма, триллер 1998, США
6.0
Армагеддон
Армагеддон
триллер, драма, фантастика, мелодрама, боевик 1998, США
7.0
Годзилла
Годзилла
боевик, фантастика 1998, США / Япония
8.0
Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
Звёздные врата
Звёздные врата
боевик, приключения, фантастика 1994, США / Франция
7.0
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
боевик, приключения 2013, Китай
6.0
Универсальный солдат
Универсальный солдат
драма, боевик, фантастика 1992, США
7.0
Быстрее пули
Быстрее пули
боевик 2022, США
7.0
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик 2022, США
7.0
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик 2022, США
7.0
Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
7.0
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
фантастика, боевик, приключения 1997, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше