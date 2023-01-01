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День независимости: Возрождение День независимости: Возрождение
Киноафиша Фильмы День независимости: Возрождение Награды и номинации фильма День независимости: Возрождение
Independence Day: Resurgence День независимости: Возрождение 2016 / США
5.3 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Награды и номинации фильма День независимости: Возрождение

Вся информация о фильме
Золотая малина 2017 Золотая малина 2017
Худший фильм
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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