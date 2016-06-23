На экраны выходит «День независимости: Возрождение» Роланда Эммериха – продолжение первого «Возрождения» режиссера, суперуспешной истории, выпущенной еще в 1996 году. Кстати, признание той картины отмечено не только «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты, но и огромным зрительским вниманием (читайте кассовым сбором) и даже созданием одноименной компьютерной игры. Поэтому неудивительно, что за всем этим последовало продолжение – пусть и…
фильм редкое говно!
тупейший сюжет, идиотские диалоги, по лицам актёров читалось - я не хочу произносить эту реплику!
твёрдый кол!
не забывайте господа, кто плюётся... 20 лет назад и кошмар на улице вязов был суперужастиком с суперэффектами... не сравнивайте свой мозг с тем, что был 20 лет назад... когда у нас и мобильников то не было! и восприятие сооовсем другое было... теперь мы искушены эффектами и количеством фильмов, поэтому и предвзятость... А что вы хотели от этого фильма? Вот 2012 взять к примеру- это никакое не продолжение... сидеть ныть не нужно возвращаясь мечтами к детству... Снят так же... КАТАСТРОФА... и всё... экшн, фантастика, красивая картинка... отпустите уже... нечто... матрицу1... и крикунов... вы повзрослели.. ходите на шоу и получайте удовольствие!
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