Наша рецензия

На экраны выходит «День независимости: Возрождение» Роланда Эммериха – продолжение первого «Возрождения» режиссера, суперуспешной истории, выпущенной еще в 1996 году. Кстати, признание той картины отмечено не только «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты, но и огромным зрительским вниманием (читайте кассовым сбором) и даже созданием одноименной компьютерной игры. Поэтому неудивительно, что за всем этим последовало продолжение – пусть и…