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Катастрофа на День независимости
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Independence Daysaster

Катастрофа на День независимости, 2013

2013 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 27 июня 2013
Режиссер
Майкл Д’Иса-Хоган
В ролях
Райан Мерриман
Эмили Холмс
Кинэн Трэйси
Кинэн Трэйси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Катастрофа на День независимости 2 постера
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