Операция «Вторжение», 2019

В ближайшем будущем человечество вступило в контакт с инопланетянами, Луна стала обитаемой, но большинство людей продолжают жить на Земле. Эллен Хенриксен, президент Новых Соединенных Штатов Америки, отправляет спецкоманду во главе с Адамом Рикером добыть секретное биологические оружие пришельцев. Объект находится в хорошо защищенном исследовательском центре на орбите планеты, поэтому опытным наемникам предстоит тайно проникнуть на станцию, чтобы выкрасть его. Операция идет по плану до тех пор, пока биологическое оружие не вырывается на свободу.