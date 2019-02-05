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Операция «Вторжение»
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Операция «Вторжение», 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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О фильме

В ближайшем будущем человечество вступило в контакт с инопланетянами, Луна стала обитаемой, но большинство людей продолжают жить на Земле. Эллен Хенриксен, президент Новых Соединенных Штатов Америки, отправляет спецкоманду во главе с Адамом Рикером добыть секретное биологические оружие пришельцев. Объект находится в хорошо защищенном исследовательском центре на орбите планеты, поэтому опытным наемникам предстоит тайно проникнуть на станцию, чтобы выкрасть его. Операция идет по плану до тех пор, пока биологическое оружие не вырывается на свободу.

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 5 февраля 2019
Премьера в мире 5 февраля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Брэндон Слэгли
Брэндон Слэгли
В ролях
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Дэниэл Болдуин
Дэниэл Болдуин
Деванни Пинн
Деванни Пинн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Операция «Вторжение» 2 постера
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