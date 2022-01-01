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День независимости: Возрождение
День независимости: Возрождение, 2016: актеры и роли
Independence Day: Resurgence
День независимости: Возрождение
2016 / США
Трейлер
5.3
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 5.2
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День независимости: Возрождение, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих
Roland Emmerich
В ролях
Майка Монро
Maika Monroe
Лиам Хемсворт
Liam Hemsworth
Джои Кинг
Joey King
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Шарлотта Гeнcбур
Charlotte Gainsbourg
Вивика А. Фокс
Vivica A. Fox
Села Уорд
Sela Ward
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Билл Пуллман
Bill Pullman
Анджела Бейби
Angela Baby
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