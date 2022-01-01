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День независимости: Возрождение День независимости: Возрождение
Киноафиша Фильмы День независимости: Возрождение День независимости: Возрождение, 2016: актеры и роли
Independence Day: Resurgence День независимости: Возрождение 2016 / США
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33 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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День независимости: Возрождение, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих Роланд Эммерих Roland Emmerich
В ролях
Майка Монро Майка Монро Maika Monroe Лиам Хемсворт Лиам Хемсворт Liam Hemsworth Джои Кинг Джои Кинг Joey King Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Вивика А. Фокс Вивика А. Фокс Vivica A. Fox Села Уорд Села Уорд Sela Ward Уильям Фихтнер Уильям Фихтнер William Fichtner Билл Пуллман Билл Пуллман Bill Pullman Анджела Бейби Анджела Бейби Angela Baby
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