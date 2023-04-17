Звёздные врата, 1994

В 1928 году в Египте было найдено странное устройство. В наши дни изгой-лингвист доктор Дэниел Джексон приглашен загадочной женщиной для расшифровки древнего иероглифа на странном военном объекте. Вскоре Дэниел обнаруживает, что устройство было разработано более развитой цивилизацией и открывает портал для телепортации на другую планету. Доктора Джексона приглашают присоединиться к военной команде под командованием полковника Джонатана О'Нила, которая будет исследовать новый мир. Они находят место, которое напоминает Египет и людей, которые поклоняются Ра, Богу Солнца. Но вскоре герои открывают секрет загадочных «звездных врат»…
1928 год. Египет. Археолог находит странное сооружение. Через много лет уже в наше время его дочь привлекает молодого специалиста Джексона для разгадки тайны, над которой бьются ученые на военной базе в горах.
Таинственное сооружение оказывается проходом в другие миры. С группой спецназа Джексон и полковник отправляются через звездные врата навстречу неизведанному. А там их ждут суровые испытания и борьба, от исхода которой зависит судьба человечества.