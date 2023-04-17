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Звёздные врата Звёздные врата
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Stargate

Звёздные врата, 1994

1994 / США / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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В 1928 году в Египте было найдено странное устройство. В наши дни изгой-лингвист доктор Дэниел Джексон приглашен загадочной женщиной для расшифровки древнего иероглифа на странном военном объекте. Вскоре Дэниел обнаруживает, что устройство было разработано более развитой цивилизацией и открывает портал для телепортации на другую планету. Доктора Джексона приглашают присоединиться к военной команде под командованием полковника Джонатана О'Нила, которая будет исследовать новый мир. Они находят место, которое напоминает Египет и людей, которые поклоняются Ра, Богу Солнца. Но вскоре герои открывают секрет загадочных «звездных врат»…

  • Эффект светящегося глаза Ра был добавлен в постпродакшен, потому что тестовая аудитория не считала его достаточно инопланетянином. Эта черта была продолжена в фильме «Звездные врата: ЗВ-1» как идентификатор людей, захваченных гоа'улдами.
  • Неприязнь Джея Дэвидсона к вниманию, которое он получил после премьеры фильма «Жестокая игра», заставила его отказаться от роли Ра. Он решил не просто отклонить предложение, а предъявить невыполнимое требование выплатить ему гонорар в один миллион долларов. Неожиданно студия приняла его условия, и актер согласился. 
  • Крик Джеймса Брауна из I Feel Good был использован в качестве звукового эффекта в сцене, демонстрирующей, как инопланетянин берет под контроль тело мальчика.

1928 год. Египет. Археолог находит странное сооружение. Через много лет уже в наше время его дочь привлекает молодого специалиста Джексона для разгадки тайны, над которой бьются ученые на военной базе в горах.

Таинственное сооружение оказывается проходом в другие миры. С группой спецназа Джексон и полковник отправляются через звездные врата навстречу неизведанному. А там их ждут суровые испытания и борьба, от исхода которой зависит судьба человечества.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 27 октября 1994
Возраст 12+
Режиссер
Роланд Эммерих
Роланд Эммерих
В ролях
Курт Рассел
Курт Рассел
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Джей Дэвидсон
Вивека Линдфорс
Все актеры и съемочная группа
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Звёздные врата

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17 апреля 2023 10:12
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