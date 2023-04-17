Звёздные врата, 1994

1928 год. Египет. Археолог находит странное сооружение. Через много лет уже в наше время его дочь привлекает молодого специалиста Джексона для разгадки тайны, над которой бьются ученые на военной базе в горах.

Таинственное сооружение оказывается проходом в другие миры. С группой спецназа Джексон и полковник отправляются через звездные врата навстречу неизведанному. А там их ждут суровые испытания и борьба, от исхода которой зависит судьба человечества.