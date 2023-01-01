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Стражи Галактики
Награды и номинации фильма Стражи Галактики
Guardians of the Galaxy
Стражи Галактики
2014 / США
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8.1
Оцените
98
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Оскар 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим
Номинант
BAFTA 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший фильм
Номинант
Лучшая комедийная роль
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Лучший музыкальный момент
Номинант
Лучшее перевоплощение
Номинант
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