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Стражи Галактики Стражи Галактики
Киноафиша Фильмы Стражи Галактики Награды и номинации фильма Стражи Галактики
Guardians of the Galaxy Стражи Галактики 2014 / США
8.1 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Стражи Галактики

Вся информация о фильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший фильм
Номинант
Лучшая комедийная роль
Номинант
Лучший герой
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Лучший музыкальный момент
Номинант
Лучшее перевоплощение
Номинант
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