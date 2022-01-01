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Стражи Галактики
Стражи Галактики, 2014: актеры и роли
Guardians of the Galaxy
Стражи Галактики
2014 / США
Трейлер
8.1
Оцените
90
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Стражи Галактики, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ганн
James Gunn
В ролях
Зои Салдана
Zoe Saldana
Карен Гиллан
Karen Gillan
Крис Пратт
Chris Pratt
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Ли Пейс
Lee Pace
Джон Си Райли
John C. Reilly
Майкл Рукер
Michael Rooker
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
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Одна
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