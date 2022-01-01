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Фильмы про героизм
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Фильмы про героизм

Все 41 Онлайн
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Подольские курсанты
Подольские курсанты
Смотреть за 1 рубль
7.0
военный, исторический, драма
2020, Россия
Огонь
Огонь
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8.0
драма
2020, Россия
Форпост
Форпост
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6.0
драма, военный, исторический
2020, США / Болгария
В тылу врага
В тылу врага
4.0
военный
2020,
Шазам!
Шазам!
7.0
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
Мстители: Финал
Мстители: Финал
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8.0
боевик, фантастика
2019, США
Балканский рубеж
Балканский рубеж
7.0
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
1917
1917
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7.0
военный, драма
2019, Великобритания / США
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
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8.0
боевик, фантастика
2018, США
Аквамен
Аквамен
8.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
Несокрушимый
Несокрушимый
7.0
военный, драма
2018, Россия
Т-34
Т-34
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8.0
военный, боевик, приключения
2018, Россия
Кавалерия
Кавалерия
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6.0
драма, военный
2018, США
Курск
Курск
6.0
драма, исторический
2018, Бельгия / Люксембург
Чудо-женщина
Чудо-женщина
7.0
боевик, приключения, фантастика
2017, США
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
7.0
боевик, фантастика, приключения
2017, США
Рубеж
Рубеж
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, исторический, приключения
2017, Россия
Дело храбрых
Дело храбрых
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7.0
драма, боевик
2017, США
Тень врага
Тень врага
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4.0
военный
2017, Беларусь
28 панфиловцев
28 панфиловцев
8.0
военный, драма
2016, Россия
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Мифы и предания о героях – любимая культурная пища человечества на протяжении всей истории. Не существует вида искусства, где не было бы произведений, воспевающих героические деяния предков и современников. Но представления о героике меняются в зависимости от стран и времен…

Пять лучших фильмов про героизм

Кого сегодня считают героем? Кем восхищаются взрослые, кому могут подражать дети и подростки? Защитникам отечества, людям, рискующим жизнью при научных исследованиях, борцам за безопасность человечества, тем, кто просто выполняет свою работу в опасных обстоятельствах?

«Глубоководный горизонт», 2016 (США)

Инженеру Майку Уильямсу предстоит трехнедельная рабочая смена на платформе, где завершается процесс бурения скважины для транснациональной компании. Начальник платформы узнает у сотрудников компании-заказчика, что их руководство не сочло нужным провести важный, но дорогостоящий тест...

Специально для съемок построили нефтяную вышку в Чалметте, штат Луизиана, основной съемочной локации. Режиссер Питер Берг утверждал, что это одна из самых масштабных декораций, построенных когда-либо, – 3,2 млн фунтов стали в резервуаре для воды емкостью 2 млн галлонов.

«28 панфиловцев», 2016 (Россия)

В бою 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково четвертая рота стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова пытается сдержать атаку немецких танков – те прорываются к Москве. В результате очередного артобстрела врага выживают лишь 28 советских бойцов, потерявших связь со штабом...

Средства на съемки на открытой площадке собраны с помощью краудфандинга. Для солдатских телогреек специально скупали аутентичные пуговицы, шапки-ушанки. Полевые сумки и ременные системы образца 1940-х годов художники по костюмам изготовили собственноручно: подлинников не нашли.

«13 часов: Тайные солдаты Бенгази», 2016 (Мальта)

Для террористов 11 сентября – важная дата. Именно в этот день, но в 2012-м, произошло вооруженное нападение на американскую дипломатическую миссию в Бенгази (Киренаика, Ливия), куда прибыл посол Крис Стивенс. Неофициальная база ЦРУ охранялась всего шестью контрактниками...

По словам продюсера Эрвина Стоффа, дипломатический комплекс и пристройка ЦРУ были построены с использованием реальных планов и спутниковых снимков этих сооружений. Режиссер Майкл Бэй уже не впервые привлек к съемкам настоящих участников событий.

«Марсианин», 2015 (Великобритания)

Космическая экспедиция на Марс из-за катаклизма – песчаной бури – должна оперативно покинуть планету. Но из шестерых астронавтов до взлетной площадки добираются пятеро: Марк Уотни не по своей воле оказывается отделенным от остальных. Его считают погибшим и улетают без него…

Перед началом кинопроизводства создатели картины консультировались с НАСА насчет нюансов космических путешествий на Марс.

На территории студии была устроена настоящая картофельная ферма с картофелем на всех стадиях роста, чтобы его можно было использовать для съемок.

«Дело храбрых», 2017 (США)

Командир пожарного отряда в провинциальном городке принимает непростое решение: из жалости берет в команду только что освобожденного из заключения и явно употребляющего наркотики парня по прозвищу Бублик. Остальные члены команды не в восторге: вялый новичок может помешать отряду получить федеральную лицензию...

Сюжет ленты основан на реальной истории 19 погибших пожарных из Прескотта (Аризона), отважно спасавших город от угрозы лесных пожаров в 2013 году. Дженнифер Коннелли, готовясь к роли, общалась с реальной Амандой Марш и в картине носит ее ботинки.

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