Мифы и предания о героях – любимая культурная пища человечества на протяжении всей истории. Не существует вида искусства, где не было бы произведений, воспевающих героические деяния предков и современников. Но представления о героике меняются в зависимости от стран и времен…

Пять лучших фильмов про героизм

Кого сегодня считают героем? Кем восхищаются взрослые, кому могут подражать дети и подростки? Защитникам отечества, людям, рискующим жизнью при научных исследованиях, борцам за безопасность человечества, тем, кто просто выполняет свою работу в опасных обстоятельствах?

«Глубоководный горизонт», 2016 (США)

Инженеру Майку Уильямсу предстоит трехнедельная рабочая смена на платформе, где завершается процесс бурения скважины для транснациональной компании. Начальник платформы узнает у сотрудников компании-заказчика, что их руководство не сочло нужным провести важный, но дорогостоящий тест...

Специально для съемок построили нефтяную вышку в Чалметте, штат Луизиана, основной съемочной локации. Режиссер Питер Берг утверждал, что это одна из самых масштабных декораций, построенных когда-либо, – 3,2 млн фунтов стали в резервуаре для воды емкостью 2 млн галлонов.

«28 панфиловцев», 2016 (Россия)

В бою 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково четвертая рота стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова пытается сдержать атаку немецких танков – те прорываются к Москве. В результате очередного артобстрела врага выживают лишь 28 советских бойцов, потерявших связь со штабом...

Средства на съемки на открытой площадке собраны с помощью краудфандинга. Для солдатских телогреек специально скупали аутентичные пуговицы, шапки-ушанки. Полевые сумки и ременные системы образца 1940-х годов художники по костюмам изготовили собственноручно: подлинников не нашли.

«13 часов: Тайные солдаты Бенгази», 2016 (Мальта)

Для террористов 11 сентября – важная дата. Именно в этот день, но в 2012-м, произошло вооруженное нападение на американскую дипломатическую миссию в Бенгази (Киренаика, Ливия), куда прибыл посол Крис Стивенс. Неофициальная база ЦРУ охранялась всего шестью контрактниками...

По словам продюсера Эрвина Стоффа, дипломатический комплекс и пристройка ЦРУ были построены с использованием реальных планов и спутниковых снимков этих сооружений. Режиссер Майкл Бэй уже не впервые привлек к съемкам настоящих участников событий.

«Марсианин», 2015 (Великобритания)

Космическая экспедиция на Марс из-за катаклизма – песчаной бури – должна оперативно покинуть планету. Но из шестерых астронавтов до взлетной площадки добираются пятеро: Марк Уотни не по своей воле оказывается отделенным от остальных. Его считают погибшим и улетают без него…

Перед началом кинопроизводства создатели картины консультировались с НАСА насчет нюансов космических путешествий на Марс.

На территории студии была устроена настоящая картофельная ферма с картофелем на всех стадиях роста, чтобы его можно было использовать для съемок.

«Дело храбрых», 2017 (США)

Командир пожарного отряда в провинциальном городке принимает непростое решение: из жалости берет в команду только что освобожденного из заключения и явно употребляющего наркотики парня по прозвищу Бублик. Остальные члены команды не в восторге: вялый новичок может помешать отряду получить федеральную лицензию...