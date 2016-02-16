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Джеймс Ганн, ученик гуру американского трэша Ллойда Кауфмана, начинал сценарную практику с кауфмановского «Тромео и Джульетты», а полнометражную режиссерскую – с хоррора «Слизняк», содержание и художественная форма которого полностью исчерпывались названием. Еще каких-то пять-шесть лет назад Ганн в поте лица трудился над телесериалом PG Porn, создав такие вдохновляющие новеллы, как Squeal Happy Whores и Genital Hospital. Из генитального госпиталя ему и открылся…