Джеймс Ганн, ученик гуру американского трэша Ллойда Кауфмана, начинал сценарную практику с кауфмановского «Тромео и Джульетты», а полнометражную режиссерскую – с хоррора «Слизняк», содержание и художественная форма которого полностью исчерпывались названием. Еще каких-то пять-шесть лет назад Ганн в поте лица трудился над телесериалом PG Porn, создав такие вдохновляющие новеллы, как Squeal Happy Whores и Genital Hospital. Из генитального госпиталя ему и открылся…
P.S Из этого всего мог бы получиться неплохой Скай Фай сериал.
Да, Мур скорее всего забраковал версию для кинотеатров, поскольку режиссерская версия была, СЛОВО в СЛОВО, я прям читал в комиксе слова героев, до запятой все.
V Вендета, действительно через чур пафосный фильм, но оставил нам всем, еще лет на тысячу маску Гая Фокса✊
Уберите Алана Мура, и останется кучка цветных картинок. Так что комиксы это 12+, если бы не он...✊
А комиксы - действительно только для тех, кому 13+ и не годом больше?
Как сказать... Оправданная жестокость (Кроненберг) - по комиксу. Фонтан Аронофски. V - значит, вендетта.
Дисишные комиксы прикольнее, пожестче Марвела.
Звездные войны и Светлячок - там вообще по-моему, отдельная история, сначала кино, потом уж книжки с картинками пошли.
Ответ на сообщение Toporock от 13/08/2014 - 11:20:16
не признанный шедевр
да ладно! Хранителей как можно не любить?
А ты режиссерскую версию смотрел? Где комикс внутри фильма про пиратов? И вообще 3,5 часа в кинотеатре не показывали✊ Так что бросай все, ищи диск и .......✊
Слово в слово, потому что Зак видимо с большим уважением относился к этому произведению. (именно произведению). Я считаю сам комикс Хранители единственным, кроме Мауса, произведением, достойным сравнения с книгой. Но в этом случае, Заку вообще не надо было придумывать ничего, кроме драматургии, сам комикс, по сути детальная РАСКАДРОВКА для фильма, просто бери и снимай. И когда Снайдер остановился, было отснято 5 часов, порезал, получилось 3,5, в прокат поспало 2,2 по моему, полная лажа✊ , но режиссерская версия на высоте, такой получился не признанный шедевр✊
Тут есть и исключения, просто их нет последнее время, одна Пендосовская каша 12+.
Например первые 300 Спартанцев - по своему революция жанра. А и Нолановский Бэтман. А тот же СинСити возьмите - шедевр.! А вот Вы смотрели режиссерскую версию Хранителей Снайдера, она идет 3,5 часа✊ , так это вообще по сути Война и Мир. Я читал этот комикс, у Зака все слово в слово. Но не пошел этот фильм, среди тупых\жирных\американских негров. ✊ Засчитали как провал, но на мой взгляд все что было последние три года, сплошной провал. Такие дела...✌️
Я имел ввиду Марвел и Ко, на мой взгляд, их уже слишком много, и качество их все хуже (комикс\кино), это уже не мануфактура, а промпроизводство✊
Совершенно верно. Друзья Фроги пока еще правят миром, но не долго им осталось.........✊
10/10
как Патрик Свейзи в грязных танцах
ёёё...грязные танцы не знаю✊
Я только с Чайником Татумом танцы смотрела
наверстывать стоит?
По графике ставлю 8. По юмору ставлю тоже 8. В целом хорошая комедия.
8/10. Рекомендую
Больше всех понравился Грут.
✊ мне тоже! Чудо-дерево.
Здоровяка тауированного тоже неплохо раскрыли, интересно было наблюдать. Свистун со стрелой симпатичный, Йонду кажется.При таких-то способностях он и один бы там управился...
Момент, когда енота показали с горшком в лапках, тронул до глубины души✊ . Но в целом больше от енота ожидала, перепиарили. Или бубляж виноват.
Больше понравилась часть, когда на Ксандар нападали. Первая половина фильма скучноватая, детсадовские разборки с догонялками. Ногу зачем-то отобрали...некрасиво. Вторая отвязнее, динамичнее и веселее. Более возрастная, что ли, подростковая✊ .
И объясните кто-нибудь шутку про Бейкона, плиз✊
Ну если тебе понравится енот с гранотометом, драматургии там не жди✊
5/10
P.S. Невероятная талия у Зои Салдана..
8,5/10
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