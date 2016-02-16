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Стражи Галактики Стражи Галактики
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Guardians of the Galaxy Стражи Галактики 2014 / США
8.1 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Стражи Галактики»

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Наша рецензия

Джеймс Ганн, ученик гуру американского трэша Ллойда Кауфмана, начинал сценарную практику с кауфмановского «Тромео и Джульетты», а полнометражную режиссерскую – с хоррора «Слизняк», содержание и художественная форма которого полностью исчерпывались названием. Еще каких-то пять-шесть лет назад Ганн в поте лица трудился над телесериалом PG Porn, создав такие вдохновляющие новеллы, как Squeal Happy Whores и Genital Hospital. Из генитального госпиталя ему и открылся…

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Шверценберг 16 февраля 2016, 02:26
Оценка
Стандартный подростковый фильм в космосе. Весь сюжет вокруг какой-то круглой уберваффен. Главный злодей вообще пустышка, картонее его не встречал, Морда тапком и давай всех мочить. вообщем 6 с натажкой.

P.S Из этого всего мог бы получиться неплохой Скай Фай сериал.
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:27
Цитата (ProfiCinic, 16/08/2014 - 16:28:44):

Да, Мур скорее всего забраковал версию для кинотеатров, поскольку режиссерская версия была, СЛОВО в СЛОВО, я прям читал в комиксе слова героев, до запятой все.

V Вендета, действительно через чур пафосный фильм, но оставил нам всем, еще лет на тысячу маску Гая Фокса✊
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:27
Цитата (fanbunga, 14/08/2014 - 21:56:00):



Уберите Алана Мура, и останется кучка цветных картинок. Так что комиксы это 12+, если бы не он...✊
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:27
Ответ на сообщение Gunslinger7 от 11/08/2014 - 22:16:01




А комиксы - действительно только для тех, кому 13+ и не годом больше?



Как сказать... Оправданная жестокость (Кроненберг) - по комиксу. Фонтан Аронофски. V - значит, вендетта.

Дисишные комиксы прикольнее, пожестче Марвела.

Звездные войны и Светлячок - там вообще по-моему, отдельная история, сначала кино, потом уж книжки с картинками пошли.



Ответ на сообщение Toporock от 13/08/2014 - 11:20:16


не признанный шедевр

да ладно! Хранителей как можно не любить?
16 февраля 2016, 02:27 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (Сибирский Шрек, 12/08/2014 - 13:49:45):

А ты режиссерскую версию смотрел? Где комикс внутри фильма про пиратов? И вообще 3,5 часа в кинотеатре не показывали✊ Так что бросай все, ищи диск и .......✊
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (Gunslinger7, 13/08/2014 - 03:55:13):

Слово в слово, потому что Зак видимо с большим уважением относился к этому произведению. (именно произведению). Я считаю сам комикс Хранители единственным, кроме Мауса, произведением, достойным сравнения с книгой. Но в этом случае, Заку вообще не надо было придумывать ничего, кроме драматургии, сам комикс, по сути детальная РАСКАДРОВКА для фильма, просто бери и снимай. И когда Снайдер остановился, было отснято 5 часов, порезал, получилось 3,5, в прокат поспало 2,2 по моему, полная лажа✊ , но режиссерская версия на высоте, такой получился не признанный шедевр✊
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (Gunslinger7, 11/08/2014 - 22:16:01):



Тут есть и исключения, просто их нет последнее время, одна Пендосовская каша 12+.

Например первые 300 Спартанцев - по своему революция жанра. А и Нолановский Бэтман. А тот же СинСити возьмите - шедевр.! А вот Вы смотрели режиссерскую версию Хранителей Снайдера, она идет 3,5 часа✊ , так это вообще по сути Война и Мир. Я читал этот комикс, у Зака все слово в слово. Но не пошел этот фильм, среди тупых\жирных\американских негров. ✊ Засчитали как провал, но на мой взгляд все что было последние три года, сплошной провал. Такие дела...✌️
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (peacefrog, 10/08/2014 - 00:32:40):

Я имел ввиду Марвел и Ко, на мой взгляд, их уже слишком много, и качество их все хуже (комикс\кино), это уже не мануфактура, а промпроизводство✊
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:28
Цитата (Сибирский Шрек, 09/08/2014 - 11:07:32):

Совершенно верно. Друзья Фроги пока еще правят миром, но не долго им осталось.........✊
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Очевидец 16 февраля 2016, 02:29
Хороший развлекательный фильм, ни в каком месте не напрягает. Судя по всему как и мультфильмы, он снимался по заранее написанную музыку - клипы 70-80х, которые звучат в фильме. Эффектный проход под музыку главного героя в самом начале задаёт настроение и ритм всему фильму и напоминает танцевальный регтайм Челентано в "Блефе". Магистр Йода справился с ролью енота с гранатометом. но обаяния Кота в сапогах Бандераса пока достичь не удалось. Кроме Енота самый колоритный персонаж, преданный друзьям и глубоко в душе "нежный" и как показало время, неистребимый дуболом Грут. Не совсем понятно зачем героям штука, после того как её не удалось продать и от которой они сами же разлетаются на кусочки и приходится следовать единственно возможному в таком случае совету "Возьмёмся за руки друзья...".✊
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
patish 16 февраля 2016, 02:29
Отличное кино, до сих пор настроение поднимается как вспомню про протез ноги)))

10/10
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:29
Ответ на сообщение bely от 05/08/2014 - 22:56:26


как Патрик Свейзи в грязных танцах



ёёё...грязные танцы не знаю✊

Я только с Чайником Татумом танцы смотрела

наверстывать стоит?
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
um007 16 февраля 2016, 02:29
Хороший веселый фильм-пародия на все так называемые звездные войны. Смотреть не скучно. Идей новых, правда нет. Хороший саунд-трек. Рекомендую потратить два часа и расслабитьсяю
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Kirill86 16 февраля 2016, 02:29
Нормальный фильм. Что вы плачете про графику. Вспомните последних трансформеров✊ ✊ . Какая там графика. Ляп на ляпе✊

По графике ставлю 8. По юмору ставлю тоже 8. В целом хорошая комедия.

8/10. Рекомендую
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:29
Ответ на сообщение SwordfishV от 03/08/2014 - 22:12:47


Больше всех понравился Грут.

✊ мне тоже! Чудо-дерево.

Здоровяка тауированного тоже неплохо раскрыли, интересно было наблюдать. Свистун со стрелой симпатичный, Йонду кажется.При таких-то способностях он и один бы там управился...

Момент, когда енота показали с горшком в лапках, тронул до глубины души✊ . Но в целом больше от енота ожидала, перепиарили. Или бубляж виноват.



Больше понравилась часть, когда на Ксандар нападали. Первая половина фильма скучноватая, детсадовские разборки с догонялками. Ногу зачем-то отобрали...некрасиво. Вторая отвязнее, динамичнее и веселее. Более возрастная, что ли, подростковая✊ .



И объясните кто-нибудь шутку про Бейкона, плиз✊
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:29
Цитата (Сибирский Шрек, 01/08/2014 - 10:55:11):

Ну если тебе понравится енот с гранотометом, драматургии там не жди✊
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Swi4e1 16 февраля 2016, 02:29
Не понравился фильм. Очень долгий. Да и ожидал большего , что то не хватило. Как будто звёздные войны посмотрел =)



5/10
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
PiroJok 16 февраля 2016, 02:29
Такой приятный добрый фильм, детский конечно, но динамичный нескучный сентиментальный, енот просто чума! Очень смешной злой енот! Юмор неплохой, старперский местами, но в общем отличный летний фильм, с удовольствием посмотрела, хорошее послевкусие.



P.S. Невероятная талия у Зои Салдана..



8,5/10
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:29
Космический Геракл короче, вторая комедия, за вторую неделю. Шуток уже меньше, суть та же, 6+ короче категория. Идите с детьми ✊
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
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