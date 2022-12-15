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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Бельгия

Рейтинг бельгийских фильмов

Достучаться до небес
1 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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Господин Никто
2 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Шевели ластами
3 Шевели ластами
анимация, приключения 2009, Бельгия
7.8
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Стань легендой! Бигфут младший
4 Стань легендой! Бигфут младший
анимация 2017, Франция / Бельгия
7.7
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Приключения Тинтина: Тайна единорога
5 Приключения Тинтина: Тайна единорога
семейный, анимация, приключения, мистика 2011, США / Новая Зеландия / Бельгия
7.7
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Трио из Бельвилля
6 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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Кролецып и Хомяк Тьмы
7 Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.6
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Влюбись в меня, если осмелишься
8 Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама 2003, Франция / Бельгия
7.5
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Залечь на дно в Брюгге
9 Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
7.4
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Смурфики
10 Смурфики
семейный, анимация, сказка 2011, США / Бельгия
7.4
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Нелюбовь
11 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
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Трио в перьях
12 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
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Он и Она
13 Он и Она
мелодрама, комедия 2017, Франция / Бельгия
7.3
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Королевский корги
14 Королевский корги
анимация 2019, Бельгия
6.8
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Нимфоманка: Часть 1
15 Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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Мухнем на Луну 3D
16 Мухнем на Луну 3D
семейный, анимация, приключения 2008, Бельгия
6.4
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Комната желаний
17 Комната желаний
фантастика 2019, Франция / Люксембург / Бельгия
6.4
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Титан
18 Титан
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
5.9
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Замок с привидениями
19 Замок с привидениями
триллер, анимация, ужасы 2001, Бельгия / США
5.6
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