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Кристиан Слэйтер

Christian Slater
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер Christian Slater
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Дата рождения
18 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
173 см
Биография Кристиана Слэйтера

Содержание:

Кристиан Слэйтер — Фильмография
Кристиан Слэйтер — Личная жизнь

Американский актер Кристиан Майкл Леонард Слэйтер родился 18 августа 1969 года в Нью-Йорке, США. Его отец — актер Майкл Гейнсборо (настоящее имя — Томас Нарт Слэйтер), мать — Мэри Лоутон — агент по подбору актеров и исполнительный продюсер. Единоутробный брат Кристиана Райан Слэйтер также является актером.

Кристиан начал сниматься в телесериалах с восьми лет.

Кристиан Слэйтер — Фильмография

Критиан дебютировал в кино с эпизодической ролью в фильме «Почтальон всегда звонит дважды» (1981). В 1985 году он появился в картине «Легенда о Билли Джин» (1985).

Мировую известность Слэйтеру принесла роль молодого послушника Аддона Мелкского в картине «Имя розы» (1986), где он играл вместе с Шоном Коннери.  Лента Жан-Жака Анно является экранизацией одноименного романа Умберто Эко.

В 1989 году в прокат вышла черная комедия «Смертельное влечение» Майкла Леманна. В главных ролях снялись Кристиан Слэйтер, Вайнона Райдер и Шеннон Доэрти. Лента провалилась в прокате, но впоследствии стала культовой классикой.

Следующей заметной работой Слэйтера оказалась роль подростка Марка Хантера в мелодраме «Врубай на полную катушку» (1990). Его персонаж — застенчивый интеллектуал Марк, который открывает пиратскую радиостанцию, где крутит запрещенную музыку и обсуждает актуальные молодежные темы.

На съемках ленты «Робин Гуд, принц воров» (1991) Слэйтер делил съемочную площадку с Кевином Костнером, Морганом Фриманом и Аланом Рикманом.

В 1993 году Кристиан получил главную роль в триллере Тони Скотта «Настоящая любовь», снятому по сценарию Квентина Тарантино. В следующем году на экраны вышла культовая мистическая сага «Интервью с вампиром». Лента о вурдалаках собрала восходящих звезд кинематографа: Брэда Питта, Тома Круза, Кирстен Данст, Антонио Бандераса. В их числе оказался и Кристиан Слэйтер — ему досталась роль репортера Дэниэла Моллой.

В 1996 году Слэйтер снялся в боевике «Сломанная стрела» вместе с Джоном Траволтой, а в 1998 — в остросюжетном триллере «Ливень» с Морганом Фриманом.

В 2000-ые годы Слэйтер мелькал в телевизионных проектах либо в низкобюджетных картинах, порой светился в голливудских лентах (к примеру, «Бобби», «3000 миль до Грейсленда»). В 2011 году сыграл роль второго плана — агента Вуковича в боевике «Речные убийства» с Рэем Лиотта в главной роли. Снялся в двух сезонах популярного комедийного боевика «Лучшая охрана». Получил эпизодическую роль в картине Ларса фон Триера «Нимфоманка» (2013).

Психологический телесериал «Мистер Робот» стал одним из самых успешных проектов с участием Слэйтера за последние годы. Сериал рассказывает о талантливом хакере Эллиоте Андерсене (Рами Малек), которого нанимает на работу таинственный анархист Мистер Робот (Кристиан Слэйтер).

Слэйтер часто участвует в озвучке: голос Слэйтера можно услышать в мультфильмах «Долина папоротников: последний тропический лес», «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика гения», «Король Лев 2: Гордость Симбы».

Кристиан Слэйтер — Личная жизнь

Бурная жизнь Кристиана Слэйтера нередко привлекала внимание таблоидов. Первой женой актера стала журналистка Райан Хэддон. В браке родились две дочери: Джейден Кристофер и Элиана София. В 2007 году Слэйтер сделал признание, что до сих пор влюблен в актрису Вайнону Райдер. В 2013 году Кристиан узаконил отношения со своей девушкой Бриттани Лопез.

Интересные факты о Кристиане Слэйтере
  • Роль репортера Дэниэла Моллой в фильме «Интервью с вампиром» должен был играть Ривер Феникс. После смерти Феникса эту роль предложили Слейтеру. Гонорар за фильм Слейтер потратил на благотворительность.
  • В 1989 году актера арестовали за пьяное вождение на 10 суток. В 1994 году его задержали при попытке пронести пистолет на борт пассажирского самолета. В 2005 году был арестован в Нью-Йорке за приставания к женщине на улице.
  • Слейтер оказывает финансовую помощь различным благотворительным организациям. Он помогал пропагандировать гуманитарные программы в Южной Африке.
Фильмография Кристиана Слэйтера
Мы можем стать героями
Мы можем стать героями
фэнтези, боевик, семейный 2020, США
4.0
Жена
Жена
драма 2017, Швеция / США
7.0
Королевская кобра
Королевская кобра
драма, криминал 2016, США
5.0
Аддеролловые дневники
Аддеролловые дневники
триллер, драма, криминал 2015, США
5.0
Нимфоманка: Часть 2
Нимфоманка: Часть 2
фэнтези, драма 2014, Дания / Бельгия / Франция / Германия / Великобритания
6.0
Нимфоманка: Часть 1
Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.0
В плену у космоса
В плену у космоса
ужасы, фантастика 2013, Канада
3.0
Белый лебедь
Белый лебедь
2012, США / Россия
4.0
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Кристиан Слэйтер, Джина Дэвис и Кайл МакЛоклен получили роли в фильме «Остров кисок» Картина станет режиссерским дебютом Зои Кравиц.
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7 июля 2022 16:05
Amazon выпустил остроумный тизер анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые» В ролике показали три версии Хоумлендера.
Написать
3 февраля 2022 12:43
Кристиан Слэйтер присоединился к Джону Сине в касте экшен-комедии «Фриланс» Съемки фильма в Колумбии в самом разгаре.
Написать
28 января 2022 10:46
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