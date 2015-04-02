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Нимфоманка: Часть 1
Отзывы о фильме «Нимфоманка: Часть 1»
Nymphomaniac
Нимфоманка: Часть 1
2013 / Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
Трейлер
6.8
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Это светлая и поэтичная история
демонический смех за кадром ✊ ✊ ,
не ну эпитет "поэтичная" еще можно к слепой Бьорк, врезающейся в Землю комете или забыл как ту бедную клушу из "Рассекая волны" звали, прикрепить, но "светлая" - это чего-то не по Триеру ✊
ps у Триера помимо всяческих провокаций все-таки всегда сквозили какие-то мысли, хочется, чтобы и в жанре porn он продолжил эту традицию ✊ , а то на одном голом заде ЛаБефа (что само по себе зрелище сомнительной полезности ✊ ) не выедешь ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
А мне совсем не понравилось ....✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Я даже уже и не вспомню фильм у Триера, что бы мне не понравилось.✌️
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
А что с премьерой в Липецке? Решили тупо прокатить мимо?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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belkadura
2 апреля 2015, 12:51
тихая жуть...очень медленное порно..а полная версия пять часов!) говорят самое интересное было, когда я в туалет выходил! и слава богу!
и правило - peacefrogгу не понравилось - значит хороший фильм здесь не действует. задолбался на часы смотреть и ждать конца пытки..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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BliK
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Жду вторую часть.... первая только разжигает мыслительный процесс...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Я долго думал, что написать по поводу этого произведения, но время шло, эмоции тухнут, поэтому в сухом остатке скажу:
И так. Триер как всегда хорош. Нет, много конечно хороших, независимых фильмов, но Ларс стабилен, в своем поприще. А стабильность признак мастерства. Две стены, пять человек, и уже целый мир. Зачет.
Сюжет. Э.По, М.Пруст и так далее, были положены в основание размышлений Ларса. Не хитрый сюжет то, но, опять же, это по сути книга, которую он хотел бы написать, но решил лучше снимать, ибо так явно сквозит эпистолярным нарративом. А я бы с удовольствием прочитал. Зачет.
Актеры. Слейтер!!! Чувак, где ты так долго пропадал? Я не видел тебя лет 12. После этого, Кристи должны снимать все, везде, и по любому поводу. Ума, опять же узнаю реальных людей из своей жизни, попадание - да. Главная героиня, одновременное отвращение и похоть, в целом да. Ле баф - в трансформеры. Стеллан - зачет, ну и так далее. Короче зачет, как всегда.
Нимфоманка - театр, не для всех, но ему уже нечего доказывать✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
8\10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Lil
2 апреля 2015, 12:51
История об инфантильной тетке, которая не знала что хотела... Годы идут, а в голове ветер.
Если в самом начале еще интересно - период взросления, тянет на приключения, то потом уже становится скучно этому внимать. Вроде как-то надо определяться в жизни, но тут ни целей, ни ориентиров, а одна е..ля и прогулки по лесу в мире идиотской розовый мечты! Женщина с неустойчивой психикой и стремлением себя принести в жертву. Но мне, если честно, ее было очень жаль!
Конечно же, надо дождаться второй части. Первая оставила смешанные чувства. Думаю, что продолжение готовит какую-то бомбу, не зря там этот милосердный старик замешан.
Понравилось: Шайя Лабаф. Хорошо сыграл. Не надо обратно в Трансформеры, пусть с драматической стороны себя пробует. Думаю, участием у этого режиссера он неплохо себя зарекомендовал.
Ума Турман - очень профессиональная актриса. И очень сильная игра. Ну, в ней в принципе нет сомнений, она же муза Тарантино.
Дедушка с иудейским именем - отлично! Но лицо у него уж больно маньяческое. Мне порой казалось, что он сейчас на эту бедную Джо накинется сам ❗️
Кристиан Слейтер - добрый добрый папа. Была рада его возвращению. И правда, давно о нем ничего не было слышно
Саундтрек Раммштайн - в тему очень. Пытки, жесткий секс и извращения их конёк. Режиссер не прогадал.
Чуть не забыла! Шарлотта! Она ж там центр) Потрясающая! Очень уважаю эту актрису.
Крупные кадры с множеством голых мужских писек, которые "побывали" в героине убили) Сцены, конечно, есть очень откровенные. С проникновением фаллоса крупным планом.
Не буду оценок ставить. Ждем вторую часть!
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение yamamoto от 05/04/2014 - 03:56:31
позитивно?! вы серьезно? ах, да, это же только первая часть✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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демонический смех за кадром ✊ ✊ ,
не ну эпитет "поэтичная" еще можно к слепой Бьорк, врезающейся в Землю комете или забыл как ту бедную клушу из "Рассекая волны" звали, прикрепить, но "светлая" - это чего-то не по Триеру ✊
ps у Триера помимо всяческих провокаций все-таки всегда сквозили какие-то мысли, хочется, чтобы и в жанре porn он продолжил эту традицию ✊ , а то на одном голом заде ЛаБефа (что само по себе зрелище сомнительной полезности ✊ ) не выедешь ✊
и правило - peacefrogгу не понравилось - значит хороший фильм здесь не действует. задолбался на часы смотреть и ждать конца пытки..
И так. Триер как всегда хорош. Нет, много конечно хороших, независимых фильмов, но Ларс стабилен, в своем поприще. А стабильность признак мастерства. Две стены, пять человек, и уже целый мир. Зачет.
Сюжет. Э.По, М.Пруст и так далее, были положены в основание размышлений Ларса. Не хитрый сюжет то, но, опять же, это по сути книга, которую он хотел бы написать, но решил лучше снимать, ибо так явно сквозит эпистолярным нарративом. А я бы с удовольствием прочитал. Зачет.
Актеры. Слейтер!!! Чувак, где ты так долго пропадал? Я не видел тебя лет 12. После этого, Кристи должны снимать все, везде, и по любому поводу. Ума, опять же узнаю реальных людей из своей жизни, попадание - да. Главная героиня, одновременное отвращение и похоть, в целом да. Ле баф - в трансформеры. Стеллан - зачет, ну и так далее. Короче зачет, как всегда.
Нимфоманка - театр, не для всех, но ему уже нечего доказывать✊
Если в самом начале еще интересно - период взросления, тянет на приключения, то потом уже становится скучно этому внимать. Вроде как-то надо определяться в жизни, но тут ни целей, ни ориентиров, а одна е..ля и прогулки по лесу в мире идиотской розовый мечты! Женщина с неустойчивой психикой и стремлением себя принести в жертву. Но мне, если честно, ее было очень жаль!
Конечно же, надо дождаться второй части. Первая оставила смешанные чувства. Думаю, что продолжение готовит какую-то бомбу, не зря там этот милосердный старик замешан.
Понравилось: Шайя Лабаф. Хорошо сыграл. Не надо обратно в Трансформеры, пусть с драматической стороны себя пробует. Думаю, участием у этого режиссера он неплохо себя зарекомендовал.
Ума Турман - очень профессиональная актриса. И очень сильная игра. Ну, в ней в принципе нет сомнений, она же муза Тарантино.
Дедушка с иудейским именем - отлично! Но лицо у него уж больно маньяческое. Мне порой казалось, что он сейчас на эту бедную Джо накинется сам ❗️
Кристиан Слейтер - добрый добрый папа. Была рада его возвращению. И правда, давно о нем ничего не было слышно
Саундтрек Раммштайн - в тему очень. Пытки, жесткий секс и извращения их конёк. Режиссер не прогадал.
Чуть не забыла! Шарлотта! Она ж там центр) Потрясающая! Очень уважаю эту актрису.
Крупные кадры с множеством голых мужских писек, которые "побывали" в героине убили) Сцены, конечно, есть очень откровенные. С проникновением фаллоса крупным планом.
Не буду оценок ставить. Ждем вторую часть!
✊
позитивно?! вы серьезно? ах, да, это же только первая часть✊
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