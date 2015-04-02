Меню
Нимфоманка: Часть 1. Трейлер

Дата публикации: 14 февраля 2014
Нимфоманка: Часть 1 – Это светлая и поэтичная история эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз — нимфомания. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей насыщенной молодости, изобилующую параллельными сюжетами и неожиданными отступлениями.
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Это светлая и поэтичная история

демонический смех за кадром ✊ ✊ ,

не ну эпитет "поэтичная" еще можно к слепой Бьорк, врезающейся в Землю комете или забыл как ту бедную клушу из "Рассекая волны" звали, прикрепить, но "светлая" - это чего-то не по Триеру ✊

ps у Триера помимо всяческих провокаций все-таки всегда сквозили какие-то мысли, хочется, чтобы и в жанре porn он продолжил эту традицию ✊ , а то на одном голом заде ЛаБефа (что само по себе зрелище сомнительной полезности ✊ ) не выедешь ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
А мне совсем не понравилось ....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я даже уже и не вспомню фильм у Триера, что бы мне не понравилось.✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
А что с премьерой в Липецке? Решили тупо прокатить мимо?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
belkadura 2 апреля 2015, 12:51
тихая жуть...очень медленное порно..а полная версия пять часов!) говорят самое интересное было, когда я в туалет выходил! и слава богу!

и правило - peacefrogгу не понравилось - значит хороший фильм здесь не действует. задолбался на часы смотреть и ждать конца пытки..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BliK 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Жду вторую часть.... первая только разжигает мыслительный процесс...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я долго думал, что написать по поводу этого произведения, но время шло, эмоции тухнут, поэтому в сухом остатке скажу:

И так. Триер как всегда хорош. Нет, много конечно хороших, независимых фильмов, но Ларс стабилен, в своем поприще. А стабильность признак мастерства. Две стены, пять человек, и уже целый мир. Зачет.

Сюжет. Э.По, М.Пруст и так далее, были положены в основание размышлений Ларса. Не хитрый сюжет то, но, опять же, это по сути книга, которую он хотел бы написать, но решил лучше снимать, ибо так явно сквозит эпистолярным нарративом. А я бы с удовольствием прочитал. Зачет.

Актеры. Слейтер!!! Чувак, где ты так долго пропадал? Я не видел тебя лет 12. После этого, Кристи должны снимать все, везде, и по любому поводу. Ума, опять же узнаю реальных людей из своей жизни, попадание - да. Главная героиня, одновременное отвращение и похоть, в целом да. Ле баф - в трансформеры. Стеллан - зачет, ну и так далее. Короче зачет, как всегда.

Нимфоманка - театр, не для всех, но ему уже нечего доказывать✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
8\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
История об инфантильной тетке, которая не знала что хотела... Годы идут, а в голове ветер.

Если в самом начале еще интересно - период взросления, тянет на приключения, то потом уже становится скучно этому внимать. Вроде как-то надо определяться в жизни, но тут ни целей, ни ориентиров, а одна е..ля и прогулки по лесу в мире идиотской розовый мечты! Женщина с неустойчивой психикой и стремлением себя принести в жертву. Но мне, если честно, ее было очень жаль!

Конечно же, надо дождаться второй части. Первая оставила смешанные чувства. Думаю, что продолжение готовит какую-то бомбу, не зря там этот милосердный старик замешан.

Понравилось: Шайя Лабаф. Хорошо сыграл. Не надо обратно в Трансформеры, пусть с драматической стороны себя пробует. Думаю, участием у этого режиссера он неплохо себя зарекомендовал.

Ума Турман - очень профессиональная актриса. И очень сильная игра. Ну, в ней в принципе нет сомнений, она же муза Тарантино.

Дедушка с иудейским именем - отлично! Но лицо у него уж больно маньяческое. Мне порой казалось, что он сейчас на эту бедную Джо накинется сам ❗️

Кристиан Слейтер - добрый добрый папа. Была рада его возвращению. И правда, давно о нем ничего не было слышно

Саундтрек Раммштайн - в тему очень. Пытки, жесткий секс и извращения их конёк. Режиссер не прогадал.

Чуть не забыла! Шарлотта! Она ж там центр) Потрясающая! Очень уважаю эту актрису.

Крупные кадры с множеством голых мужских писек, которые "побывали" в героине убили) Сцены, конечно, есть очень откровенные. С проникновением фаллоса крупным планом.

Не буду оценок ставить. Ждем вторую часть!

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение yamamoto от 05/04/2014 - 03:56:31




позитивно?! вы серьезно? ах, да, это же только первая часть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.8 Нимфоманка: Часть 1
Нимфоманка: Часть 1 драма, эротика, 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
