Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телекинез"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Нимфоманка: Часть 1
Нимфоманка: Часть 1, 2013: актеры и роли
Nymphomaniac
Нимфоманка: Часть 1
2013 / Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
Трейлер
6.8
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Нимфоманка: Часть 1, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер
Lars von Trier
В ролях
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Шарлотта Гeнcбур
Charlotte Gainsbourg
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Стэйси Мартин
Stacy Martin
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Джейми Белл
Jamie Bell
Ума Турман
Uma Thurman
Удо Кир
Udo Kier
Йенс Альбинус
Jens Albinus
Николас Бро
Nicolas Bro
Миа Гот
Mia Goth
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
13 изгнаний дьявола
Отзывы
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Заговор дьявола
Написать отзыв
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк