Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас

Начав с небольшой роли в « Нимфоманке » Триера , Миа сразу же заявила о себе как об актрисе, готовой отдаваться профессии без остатка. На кастинге драмы об эротических приключениях Шарлотты Генсбур она разделась догола и настолько правдоподобно изобразила скорбь по умершей кошке, что тут же заполучила роль. Затем, на съемках постапокалиптической драмы «Специалист по выживанию», Гот спала в палатке, придерживалась строгой диеты и не мылась пять недель. Но широкую известность жена Шайи ЛаБафа обрела в 2022 году, сыграв в Х-трилогии Тая Уэста . Мало того, что в первой части молодая актриса исполнила сразу две роли, так еще и научилась говорить с идеальным американским акцентом (она британка) и изменила свой голос до неузнаваемости, перевоплотившись из хрупкой девушки в исчадие ада. Что немаловажно, во втором фильме под названием « Перл » Гот выступила соавторкой сценария. Нет сомнений, легендарный десятиминутный монолог, разлетевшийся на тик-токи, – ее рук дело. Сегодня Гот справедливо называют главной звездой хоррора, а ее актерский талант очаровал самого Мартина Скорсезе .

Миа Гот

Британка Фиби Уоллер-Бридж – не только талантливая актриса, но и выдающаяся сценаристка. Еще десять лет назад о ней знали разве что завсегдатаи лондонских театров: карьера комикессы стартовала со спектакля «Дрянь», в конечном счете адаптированного для телеэкранов. Успех первого сезона одноименного шоу позволил Уоллер-Бридж возглавить сценарную команду шпионского телесериала « Убивая Еву ». Итог – новый триумф. Второй сезон «Дряни», завоевавший четыре «Эмми», окончательно закрепил за Уоллер-Бридж статус самой перспективной сценаристки современности. Сегодня она востребована не только в родной Англии, но и в США: поработав над душераздирающим финалом «бондианы», Уоллер-Бридж заполучила роль в пятом ​​​​​​​​​​​​​​​​​«​​​​​​​​​​​​ Индиане Джонсе », между делом взявшись за производство новой экранизации игр о Ларе Крофт для Amazon.

Фиби Уоллер-Бридж

Инди-драма ​​«​​​​​​​​​ Солнце мое » стала одной из главных сенсаций 2022 года, посетив крупнейшие кинофестивали и растопив сердца даже самых черствых критиков. Дебют шотландки Шарлотты Уэллс превозносят отнюдь не зря. Во-первых, между Полом Мескалом (​«​​​​​​ Нормальные люди ») и Фрэнки Корио (первая роль в кино), сыгравшими отца и дочь, возникла невероятная химия. Во-вторых, режиссерке и сценаристке фильма удалось избежать штампов, свойственных жанру. Перед нами не идиллическая история о летнем отпуске. И не история вовсе: повествование соткано из фрагментарных детских впечатлений без финального откровения. Вопреки отсутствию неожиданных сюжетных ходов и эмоциональных качелей, по-британски сдержанная и предельно личная кинокартина Уэллс трогает до глубины души.

Шарлотта Уэллс

Большинству зрителей Кулидж известна как мама Стифлера из культовой комедийной франшизы « Американский пирог ». Вырваться из злополучного образа ей удалось лишь пару лет назад, когда на экраны вышел первый сезон драмеди «Белый лотос». Кулидж сыграла избалованную миллионершу Таню Маккойд, отдыхающую на роскошном курорте в компании других испорченных богачей. Своей игрой актриса затмила всех коллег по съемочной площадке, став главной любимицей публики и завоевав «Эмми».

Дженнифер Кулидж

Мишель Йео – еще одна многоопытная актриса, добившаяся международного признания только сейчас. Конечно, поклонники гонконгских кунг-фу боевиков возвели ее на пьедестал еще в 90-е, но мировым успехом там и не пахло. Ситуацию изменил хит студии A24 « Все, везде и сразу », удостоенный одиннадцати номинаций на «Оскар», в том числе и за лучшую женскую роль. В этом безумном жанровом винегрете рассказывается об американке китайского происхождения, отправившейся в путешествие по мультивселенной, где творится всякая дичь в духе « Рика и Морти ». Как водится, лента молодых режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта напичкана всевозможными киноцитатами, включая отсылки к фильмографии Йео. Абсурдистское творение позволило Йео раскрыть все грани своего актерского таланта и вывести кинокарьеру на принципиально иной уровень.

Мишель Йео

Режиссерский дебют королевы мамблкора Гервиг «​​​​​​​ Леди Берд » с ходу завоевал пять номинаций на «Оскар», а сама постановщица и сценаристка стала лицом американского независимого кинематографа. Следующий фильм « Маленькие женщины »​, тоже не оставшийся без внимания киноакадемиков, закрепил за ней этот статус. После двух инди-драм Гервиг неожиданно взялась за постановку «​​​​​​​ Барби » – своего самого масштабного проекта в карьере. Еще до премьеры трейлера фото с Райаном Гослингом в образе Кена разлетелось на мемы. Потому нет сомнений, что пестрая кинокартина об оживших куклах станет одним из главных хитов 2023 года.

Грета Гервиг

Что касается России, то здесь женщины востребованы в первую очередь на стриминговых платформах, где молодые авторки получили относительную свободу и возможность экспериментировать. Одна из ключевых фигур отечественного сериалопроизводства последних лет – Наталия Мещанинова, когда-то начинавшая с работы над ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«​​​​​​ Школой » Валерии Гай-Германики (еще одной важной отечественной кинематографистки) и «​​​​​​ Обычной женщины » Бориса Хлебникова , а затем поставившая сольные проекты «​​​​​​ Пингвины моей мамы » и «​​​​​​ Алиса не может ждать ».

Наталия Мещанинова. Фото: соцсети

Безусловно, нельзя также не упоминать Дженну Ортегу, буквально взорвавшую интернет своим танцем из «​​​​ Уэнсдэй ». Помимо самого рейтингового сериала Netflix 2022 года, восходящая звезда успела отметиться в кинофраншизе ​​​​​​​​​​​​​«​​​ Крик », возрожденной Мэттью Беттинелли и Тайлером Джиллеттом , и разделила экран с Миа Гот в уже упомянутом ​​​​​​​​​​​«​​​​​​​​​​​ Икс »​​​​​​​.