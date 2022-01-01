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Фильмы про страстных женщин нимфоманок
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Фильмы про страстных женщин нимфоманок

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На пятьдесят оттенков темнее
На пятьдесят оттенков темнее
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7.0
драма, мелодрама
2017, США
Роковое влечение
Роковое влечение
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5.0
драма
2016, Франция
Пятьдесят оттенков серого
Пятьдесят оттенков серого
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4.0
драма, мелодрама
2015, США
Нимфоманка: Часть 2
Нимфоманка: Часть 2
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6.0
фэнтези, драма
2014, Дания / Бельгия / Франция / Германия / Великобритания
Моя Госпожа
Моя Госпожа
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7.0
драма, мелодрама
2014, Австралия
Нимфоманка: Часть 1
Нимфоманка: Часть 1
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6.0
драма, эротика
2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
Ночи в стиле буги
Ночи в стиле буги
8.0
биография, драма
1997, США
Цвет ночи
Цвет ночи
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6.0
мелодрама, триллер, мистика
1993, США
Опасное влечение
Опасное влечение
6.0
триллер
1993, Италия
Роковое влечение
Роковое влечение
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6.0
драма, триллер, мелодрама
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Каждый мужчина мечтает о страстной женщине. Вот только чувственность избранницы не всегда радует героев этой откровенной подборки. Рано или поздно им придется понять, что за страсть всегда приходится платить. И, однажды поддавшись искушению, мужчинам предстоит еще долго решать проблемы, связанные с женщинами.

Пять лучших фильмов про страстных женщин

Загадочные, привлекательные, чувственные и крайне опасные – главные героини фильмов про страстных женщин будоражат воображение и сводят с ума. Они способны завоевать сердце любого мужчины, но не могут построить крепкие отношения.

Нимфоманка. Часть 1

Нашумевшая эротическая драма Ларса фон Триера, вышедшая в двух частях, рассказывает о жизни Джо. Женщина с рождения страдает нимфоманией. Однажды постаревшую героиню находит избитой на улице Селигман. Мужчина приводит ее домой и узнает шокирующие подробности жизни загадочной незнакомки. Она рассказывает ему о том, как лишилась девственности в 15 лет, а затем постепенно раскрывает все свои секреты.

В жизни главной героини было столько мужчин, что она уже не пытается сосчитать их точное число.

Роковое влечение

Адвокат Дэн был примерным семьянином, счастливо жившим с женой и маленькой дочкой. Все изменилось в тот момент, когда семья уехала за город. Главный герой остался в одиночестве. Он поддался страстному порыву и вступил в связь с сотрудницей, которая недавно устроилась в его компанию. Дэн встречался с Алекс несколько раз: сначала в собственном доме, затем – в ее квартире. Вот только он не собирался разрывать отношения с супругой из-за случайной интрижки. Как только жена вернулась, главный герой порвал с любовницей.

Но он не учел, что роковая страсть Алекс может сыграть злую шутку с ними обоими.

Цвет ночи

В откровенном фильме так много эротических сцен, что он спровоцировал шквал негативной критики от цензоров. Партнерше Брюса Уиллиса по картине в момент съемок исполнилось лишь 19 лет. В ленте актер играет роль профессионального психотерапевта, который пережил трагедию. Одна из его пациенток покончила с собой прямо на его глазах. После пережитого главный герой перестал видеть красный цвет, поскольку он прочно ассоциировался у него с кровью. Билл решается принять участие в групповой психотерапии. Но на следующий день его друга, с которым он вместе учился, нашли убитым.

И подозрение пало на всех, кто в тот вечер посетил сеанс, в том числе на Розу – девушку, от которой каждый пациент был без ума.

Молода и прекрасна

Действие картины разворачивается в течение одного года. За это время главной героине – 17-летней Изабель – предстоит несколько раз изменить свое отношение к жизни. Девушка живет с матерью и отчимом и однажды отправляется в поездку на море. На отдыхе она знакомится с парнем, с которым лишается девственности. Но партнер не может дать ей любви, поэтому главная героиня ищет другие способы удовлетворения эмоциональной пустоты.

На сайтах знакомств она знакомится с состоятельными мужчинами намного старше себя и начинает встречаться с ними за деньги.

Ночи в стиле буги

Режиссер Пол Томас Андерсон сначала снял короткометражку, а через 10 лет развил небольшую историю в полноценную картину. В центре сюжета – режиссер «взрослых» фильмов Джек Хорнер. Однажды в ночном клубе он встречает молодого парня по имени Энди и понимает, что у того может быть настоящий талант к съемкам в фильмах для взрослых. Вскоре начинающий актер берет себе сценический псевдоним и добивается известности. Но встреча с Амбер лишает его всего.

Девушка уже давно подсела на наркотики, а вскоре открыла мир зависимости и для Энди.

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