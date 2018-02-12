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Мария Шукшина
Мария Шукшина
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Мария Шукшина
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Дата рождения
27 мая 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Марии Шукшиное
Родилась 27 мая 1967 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Марии Шукшиное
Родитель
драма
2021, Россия
6.0
Краш
комедия
2021, Россия
0.0
Любовь по-японски
мелодрама
2017, Россия
0.0
Ёлки 5
комедия, мелодрама
2016, Россия
6.0
Ёлки 3
комедия
2013, Россия
6.0
Каминный гость
мелодрама
2013, Россия
6.0
Моя безумная семья
комедия
2011, Россия
6.0
Правосудие волков
мистика, драма
2010, Россия
6.0
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