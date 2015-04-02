На дворе конец декабря, а это значит, что бумеранг добра снова опускается на территорию России, круша всё на своем пути. Воодушевленное курантами, оливье и голосом Константина Хабенского, добро в третий раз устремляется в путь, передаваясь через рукопожатия, а также воздушно-капельным, сердечно-сосудистым, половым и всеми прочими неисповедимыми путями Господними. На этот раз добро должно воссоединить пса Пирата (в отличие от арктических гринписовцев и сомалийцев, это наш, отечественный,…
Через год "Елки 2014" еще намечаются
Немного не дотягивает до первой и второй части. Но всё равно душевный фильм.
7/10
8,5 из 10.
✊
Комедия добротная, смешная, очень добрая, новогодняя, для меня явилась антидепрессантом, я посмеялась и порадовалась истории собачек). Герои Урганта и Светлакова тоже на высоте :) Не понравилась притянутая за уши банальная история врача и Маши, но да Бог с ней :) в целом кино неожиданно настроенческое: посмотреть, ничего не анализировать, а просто посмеяться и идти дальше в жизнь запускать бумеранг добрых дел ✊
Отчего так предан Пес,
И в любви своей бескраен?
Но в глазах – всегда вопрос,
Любит ли его хозяин.
Оттого, что кто-то – сек,
Оттого, что в прошлом – клетка!
Оттого, что человек
Предавал его нередко.
Я по улицам брожу,
Людям вглядываюсь в лица,
Я теперь за всем слежу,
Чтоб, как Пес, не ошибиться.
Зачем-то втюхали историю про собак ✊ (wtf???)
Какая-то девочка-активистка, те же лыжники с бабкой, у которой глаз уже не вставной, борются с военкомщиком..
Даже пара Ургант-Светлаков с психушкой тоже не проканывает.
Ничего от предыдущих частей в фильме нет, ушли после часа мучений ✊ ✊
Больше всего понравились сцены с Догилевой✊
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