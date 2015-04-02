Наша рецензия

На дворе конец декабря, а это значит, что бумеранг добра снова опускается на территорию России, круша всё на своем пути. Воодушевленное курантами, оливье и голосом Константина Хабенского, добро в третий раз устремляется в путь, передаваясь через рукопожатия, а также воздушно-капельным, сердечно-сосудистым, половым и всеми прочими неисповедимыми путями Господними. На этот раз добро должно воссоединить пса Пирата (в отличие от арктических гринписовцев и сомалийцев, это наш, отечественный,…