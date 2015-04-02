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Ёлки 3 Ёлки 3
Киноафиша Фильмы Ёлки 3 Отзывы о фильме «Ёлки 3»
Ёлки 3 2013 / Россия
6.8 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Ёлки 3»

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Наша рецензия

На дворе конец декабря, а это значит, что бумеранг добра снова опускается на территорию России, круша всё на своем пути. Воодушевленное курантами, оливье и голосом Константина Хабенского, добро в третий раз устремляется в путь, передаваясь через рукопожатия, а также воздушно-капельным, сердечно-сосудистым, половым и всеми прочими неисповедимыми путями Господними. На этот раз добро должно воссоединить пса Пирата (в отличие от арктических гринписовцев и сомалийцев, это наш, отечественный,…

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Оля 2 апреля 2015, 12:51
Только ни это ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (pandora848, 25/12/2013 - 14:56:09):Сколько можно

Через год "Елки 2014" еще намечаются
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Что вы тут фукаете ????? Елки 1-2 , вообще афигенная комедия была. Круто снято , душевно , по новогоднему. Отличный сценарий. Это наверно лучшая наша новогодняя комедия , за последнее время 2000-х .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
Народ... помогите. Ищу стих Гафта про собаку из этого фильма, ни где не могу найти... Вот прям душу зацепило, хотелось бы текст...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели. Хороший фильм , добрый , новогодний. Все те же клёвые актёры , с прошлых серий =)

Немного не дотягивает до первой и второй части. Но всё равно душевный фильм.



7/10

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oberon 2 апреля 2015, 12:51
Хороший приятный фильм. Новогоднее настроение, юмор, драма, идея, логическая связь- все на месте. Не жалею что сходил. И что особенно хорошо, на уровне с 1 и 2й частью.

8,5 из 10.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Ну не надо относиться так серьезно :)

Комедия добротная, смешная, очень добрая, новогодняя, для меня явилась антидепрессантом, я посмеялась и порадовалась истории собачек). Герои Урганта и Светлакова тоже на высоте :) Не понравилась притянутая за уши банальная история врача и Маши, но да Бог с ней :) в целом кино неожиданно настроенческое: посмотреть, ничего не анализировать, а просто посмеяться и идти дальше в жизнь запускать бумеранг добрых дел ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
нашел

Отчего так предан Пес,

И в любви своей бескраен?

Но в глазах – всегда вопрос,

Любит ли его хозяин.





Оттого, что кто-то – сек,

Оттого, что в прошлом – клетка!

Оттого, что человек

Предавал его нередко.





Я по улицам брожу,

Людям вглядываюсь в лица,

Я теперь за всем слежу,

Чтоб, как Пес, не ошибиться.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Деревянные мозги✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
разочарование года. Это же надо было так отлично СДУТЬ третью часть на фоне успешных двух.

Зачем-то втюхали историю про собак ✊ (wtf???)

Какая-то девочка-активистка, те же лыжники с бабкой, у которой глаз уже не вставной, борются с военкомщиком..

Даже пара Ургант-Светлаков с психушкой тоже не проканывает.



Ничего от предыдущих частей в фильме нет, ушли после часа мучений ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
омошка 2 апреля 2015, 12:51
Ничем не отличается от 1-х и 2-х елок. Хороший, добрый фильм. не грузит и посмеяться можно. как раз то что надо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Под новогоднее настроение сойдет

Больше всего понравились сцены с Догилевой✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Наталья Батталова 4 октября 2017, 01:11
Оценка
Прекрасно....Постановцики Знают, как Завлечь людей из эс СССР,,,,,,,
4 октября 2017, 01:11 Ответить
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