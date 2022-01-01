Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Ильин
Александр Ильин
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Александр Ильин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 мая 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Александра Ильина
Родился 8 мая 1952 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
Развернуть
Фильмография Александра Ильина
Петровы в гриппе
драма
2021, Россия / Франция / Швейцария
6.0
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер
2021, Россия
6.0
Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
2018, Россия
3.0
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический
2017, Россия
7.0
Парень с нашего кладбища
триллер, комедия
2015, Россия
5.0
Трудно быть Богом
фантастика
2013, Россия
5.0
Ёлки 3
комедия
2013, Россия
6.0
От винта 3D
анимация
2012, Россия
6.0
Все фильмы
Related video
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине