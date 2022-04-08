Анна Борисовна Чиповская - российская актриса театра, кино и телевидения, родилась 16 июня 1987 в Москве. Актриса стала популярной после исполнения главной роли в телесериале «Оттепель», который выходил на «Первом канале» в прайм-тайм. Анна росла в творческой атмосфере: ее мать Ольга Чиповская - актриса Театра имени Е. Вахтангова, а отец - Борис Фрумкин — джазовый музыкант. В детстве Аня много времени проводила в мамином театре, где за ней присматривали такие знаменитости как Юлия Борисова, Василий Лановой и Галина Коновалова. Влияние отца проявилось в том, что Анна была настоящим поклонником джаза, но все ее попытки научиться играть на фортепиано были тщетны. Сами родители хотели, чтобы их дочь построила карьеру переводчика, поэтому отдали Анну в лингвистическую гимназию. Но Анна уже в это время понимала, что хочет играть на сцене. Из гимназии будущая актриса ушла после 9 класса, успешно сдав экзамены и решив поступить в театральное училище. На тот момент она уже принимала участие в телепередачах, записи рекламных роликов и работала в модельном агентстве. Все думали, что девушка «обречена стать звездой» и шла по стопам матери. Тем не менее, с первой попытки поступить в ВТУ им. Щукина, где училась Ольга Чиповская, девушке не удалось. В то время Анна искренне считала, что мир крутится вокруг нее, а этот провал ударил по ее самолюбию и заставил прийти к определенным выводам. Через год Анна все же поступила на театральный в Школу-студию им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова.

Роли Анны Чиповской

Кинодебют Анны Чиповской состоялся в 2003 году, когда девушка сыграла роль в сериале Операция «Цвет нации». В 2004 Анна появилась в сериалах «Дорогая Маша Березина» «Холостяки», «Ландыш серебристый 2», «Сматывай удочки», «Мужской сезон. Бархатная революция», «Лабиринты любви». На самом деле, Анне поступало гораздо больше предложений, однако график занятий в актерской школе был очень плотным, что часто делало невозможным совмещение учебы со съемками. Например, на втором курсе Анне пришлось отказаться от главной роли в фильме «Стиляги», где вместо нее блистала Оксана Акиньшина.

В 2009 году Анна окончила Школу-студию МХАТ и вошла в труппу Театра Олега Табакова, в котором она начала играть еще в студенческие годы. Позже в этом году «Независимая газета» выделила работу Чиповской над главной ролью в спектакле «Олеся», отметив потрясающее перевоплощение персонажа Анны из забавного нелепого подростка в «не по возрасту зрелую женщину, обладающую магией предвидения». В 2011 году актриса сыграла в популярной новогодней комедии «Ёлки 2», а в 2013 в ее продолжении — «Ёлки 3».

Анна Чиповская – «Оттепель»

В декабре 2013 года на Первом канале состоялся премьерный показ телесериала Валерия Тодоровского «Оттепель», который получил кинопремию года «Ника» в категории «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». Благодаря этому проекту Анна Чиповская стала звездой национального масштаба: о ней стала писать пресса, и ее популярность резко возросла. За роль Марьяны в этом сериале актриса была номинирована на премию «Золотой орел». «Оттепель» - 12-серийный телесериал, действие которого разворачивается в начале 1960-х годов. Главная любовная линия сюжета развивается с участием Чиповской. Актриса сыграла роль юной Марьяны Пичугиной, новой и страстной любви кинооператора Виктора Хрусталёва. Новый роман Виктора закручивается в момент, когда драматические события происходят как в его жизни, так и на съемочной площадке. После премьерного показа телесериала Анна дала несколько интервью, в ходе которых выяснилось, что большое внимание отдавалось воссозданию деталей той эпохи, к примеру, у героини Чиповской и бывшей супруги Виктора Хрусталева было по 25 нарядов, а под платьями были все соответствующие аксессуары - бельё 1960-х, с поясом, чулками и трусиками. Хорошие оценки критиков получила сцена, где Анна снялась без всякого белья, после чего журнал «Glamour» провозгласил девушку новым секс-символом. За роль в сериале «Оттепель» актриса была номинирована на премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая женская роль на телевидении», однако награда досталась сопернице Чиповской по номинации и фильму, Виктории Исаковой.

С начала 2014 года Анна исполняла роль Маши в спектакле «Три сестры» в Театре Табакова. В начале 2015 года на телеэкраны вышел фильм «Вычислитель», снимавшийся в Исландии, над которым Чиповская работала вместе с Евгением Мироновым. Позже вышли сиквел «Любовь с акцентом и без» с Резо Гигинеишвили и два сериала с участием Анны. В июне 2016 года в прокат вышел детективный триллер Рената Давлетьярова «Чистое искусство» с Чиповской в главной роли, а в роли ее возлюбленного снялся Пётр Фёдоров. Позже в том же году в «Табакерке» состоялась премьера спектакля «Безымянная звезда» по пьесе румынского драматурга Михаила Себастиану, где Чиповская появилась в главной роли Моны, а ее партнером был Павел Табаков. В то же время Первый канал выпустил детективную драму «Тайны города N», где девушка сыграла дерзкую и любопытной блогершу, мешающую криминальному расследованию. В августе 2016 года Анну утвердили на роль Дарьи Булавиной-Телегиной в новой экранизации романов А.Н.Толстого «Хождение по мукам» Константина Худякова. Премьера этого серийного телесериала запланирована на осень 2017 года.

Личная жизнь Анны Чиповской

С 2013 года Анна состоит в отношениях с креативным директором рекламного агентства Firma Даниилом Сергеевым. У Даниила есть сын Маркус от первого брака, но это ничуть не смущает Чиповскую.