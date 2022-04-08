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Аня Чиповская

Аня Чиповская
Аня Чиповская
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Дата рождения
16 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Анны Чиповской

Анна Борисовна Чиповская - российская актриса театра, кино и телевидения, родилась 16 июня 1987 в Москве. Актриса стала популярной после исполнения главной роли в телесериале «Оттепель», который выходил на «Первом канале» в прайм-тайм. Анна росла в творческой атмосфере: ее мать Ольга Чиповская  - актриса Театра имени Е. Вахтангова, а отец - Борис Фрумкин — джазовый музыкант. В детстве Аня много времени проводила в мамином театре, где за ней присматривали такие знаменитости как Юлия Борисова, Василий Лановой и Галина Коновалова. Влияние отца проявилось в том, что Анна была настоящим поклонником джаза, но все ее попытки научиться играть на фортепиано были тщетны. Сами родители хотели, чтобы их дочь построила карьеру переводчика, поэтому отдали Анну в лингвистическую гимназию. Но Анна уже в это время понимала, что хочет играть на сцене. Из гимназии будущая актриса ушла после 9 класса, успешно сдав экзамены и решив поступить в театральное училище. На тот момент она уже принимала участие в телепередачах, записи рекламных роликов и работала в модельном агентстве. Все думали, что девушка «обречена стать звездой» и шла по стопам матери. Тем не менее, с первой попытки поступить в ВТУ им. Щукина, где училась Ольга Чиповская, девушке не удалось. В то время Анна искренне считала, что мир крутится вокруг нее, а этот провал ударил по ее самолюбию и заставил прийти к определенным выводам. Через год Анна все же поступила на театральный в Школу-студию им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова.

Роли Анны Чиповской

Кинодебют Анны Чиповской состоялся в 2003 году, когда девушка сыграла роль в сериале Операция «Цвет нации». В 2004 Анна появилась в сериалах «Дорогая Маша Березина» «Холостяки», «Ландыш серебристый 2», «Сматывай удочки», «Мужской сезон. Бархатная революция», «Лабиринты любви». На самом деле, Анне поступало гораздо больше предложений, однако график занятий в актерской школе был очень плотным, что часто делало невозможным совмещение учебы со съемками. Например, на втором курсе Анне пришлось отказаться от главной роли в фильме «Стиляги», где вместо нее блистала Оксана Акиньшина.

В 2009 году Анна окончила Школу-студию МХАТ и вошла в труппу Театра Олега Табакова, в котором она начала играть еще в студенческие годы. Позже в этом году «Независимая газета» выделила работу Чиповской над главной ролью в спектакле «Олеся», отметив потрясающее перевоплощение персонажа Анны из забавного нелепого подростка в «не по возрасту зрелую женщину, обладающую магией предвидения». В 2011 году актриса сыграла в популярной новогодней комедии «Ёлки 2», а в 2013  в ее продолжении — «Ёлки 3».

Анна Чиповская – «Оттепель»

В декабре 2013 года на Первом канале состоялся премьерный показ телесериала Валерия Тодоровского «Оттепель», который получил кинопремию года «Ника» в категории «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». Благодаря этому проекту Анна Чиповская стала звездой национального масштаба: о ней стала писать пресса, и ее популярность резко возросла. За роль Марьяны в этом сериале актриса была номинирована на премию «Золотой орел». «Оттепель» - 12-серийный телесериал, действие которого разворачивается в начале 1960-х годов. Главная любовная линия сюжета развивается с участием Чиповской. Актриса сыграла роль юной Марьяны Пичугиной, новой и страстной любви кинооператора Виктора Хрусталёва. Новый роман Виктора закручивается в момент, когда драматические события происходят как в его жизни, так и на съемочной площадке. После премьерного показа телесериала Анна дала несколько интервью, в ходе которых выяснилось, что большое внимание отдавалось воссозданию деталей той эпохи, к примеру, у героини Чиповской и бывшей супруги Виктора Хрусталева было по 25 нарядов, а под платьями были все соответствующие аксессуары - бельё 1960-х, с поясом, чулками и трусиками. Хорошие оценки критиков получила сцена, где Анна снялась без всякого белья, после чего журнал «Glamour» провозгласил девушку новым секс-символом. За роль в сериале «Оттепель» актриса была номинирована на премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая женская роль на телевидении», однако награда досталась сопернице Чиповской по номинации и фильму, Виктории Исаковой.

С начала 2014 года Анна исполняла роль Маши в спектакле «Три сестры» в Театре Табакова. В начале 2015 года на телеэкраны вышел фильм «Вычислитель», снимавшийся в Исландии, над которым Чиповская работала вместе с Евгением Мироновым. Позже вышли сиквел «Любовь с акцентом и без» с Резо Гигинеишвили и два сериала с участием Анны. В июне 2016 года в прокат вышел детективный триллер Рената Давлетьярова «Чистое искусство» с Чиповской в главной роли, а в роли ее возлюбленного снялся  Пётр Фёдоров. Позже в том же году в «Табакерке» состоялась премьера спектакля «Безымянная звезда» по пьесе румынского драматурга Михаила Себастиану, где Чиповская появилась в главной роли Моны, а ее партнером был Павел Табаков. В то же время Первый канал выпустил детективную драму «Тайны города N», где девушка сыграла дерзкую и любопытной блогершу, мешающую криминальному расследованию. В августе 2016 года Анну утвердили на роль Дарьи Булавиной-Телегиной в новой экранизации романов А.Н.Толстого «Хождение по мукам» Константина Худякова. Премьера этого серийного телесериала запланирована на осень 2017 года.

Личная жизнь Анны Чиповской

С 2013 года Анна состоит в отношениях с креативным директором рекламного агентства Firma Даниилом Сергеевым. У Даниила есть сын Маркус от первого брака, но это ничуть не смущает Чиповскую.

Интересные факты о Анне Чиповской

- Анна Чиповская — «посол красоты» компании AVON, снялась в рекламе продукции на Первом канале

- Актриса снялась более чем в 30 фильмах и сыграла более чем в 10 спектаклях

Фильмография Анны Чиповской
Сестры
ужасы 2022, Россия
0.0
Елки 8
Елки 8
комедия 2021, Россия
4.0
Хандра
Хандра
комедия 2020, Россия
6.0
(Не)случайные истории
(Не)случайные истории
мелодрама, комедия, драма 2020, Россия
0.0
Маша
Маша
драма 2020, Россия
5.0
Комета Галлея
Комета Галлея
комедия, мелодрама 2020, Россия
5.0
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, биография 2020, Россия
6.0
Вмешательство
Вмешательство
драма, мелодрама 2020, Россия
0.0
Все фильмы
Фотографии Анны Чиповской Все фотографии
Анна Чиповская Анна Чиповская Анна Чиповская Анна Чиповская
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