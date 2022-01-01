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Люди Икс: Первый класс
Люди Икс: Первый класс, 2011: актеры и роли
X-Men: First Class
Люди Икс: Первый класс
2011 / США
Трейлер
8.2
Оцените
99
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Люди Икс: Первый класс, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Вон
Matthew Vaughn
В ролях
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Николас Холт
Nicholas Hoult
Кевин Бейкон
Kevin Bacon
Джейсон Флеминг
Jason Flemyng
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Дженьюэри Джонс
January Jones
Лукас Тилл
Lucas Till
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