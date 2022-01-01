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Люди Икс: Первый класс Люди Икс: Первый класс
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Первый класс Люди Икс: Первый класс, 2011: актеры и роли
X-Men: First Class Люди Икс: Первый класс 2011 / США
8.2 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Люди Икс: Первый класс, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Вон Мэттью Вон Matthew Vaughn
В ролях
Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Николас Холт Николас Холт Nicholas Hoult Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Джейсон Флеминг Джейсон Флеминг Jason Flemyng Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Дженьюэри Джонс Дженьюэри Джонс January Jones Лукас Тилл Лукас Тилл Lucas Till
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