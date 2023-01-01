Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Люди Икс: Первый класс Люди Икс: Первый класс
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Первый класс Фильмы похожие на Люди Икс: Первый класс
X-Men: First Class Люди Икс: Первый класс 2011 / США
8.1 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Люди Икс: Первый класс

Вся информация о фильме
Люди Икс: Тёмный Феникс
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.0
Дэдпул 2
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
Дэдпул
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.0
Люди Икс: Апокалипсис
Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.0
Люди Икс: Дни минувшего будущего
Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези 2014, США
7.0
Росомаха: Бессмертный
Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик 2013, США
7.0
Хроника
Хроника
ужасы, драма 2012, США / Великобритания
7.0
Люди Икс. Последняя битва
Люди Икс. Последняя битва
фантастика, триллер, боевик 2006, США
7.0
Люди Икс 2
Люди Икс 2
боевик, драма, фантастика 2003, США
7.0
Люди Икс
Люди Икс
триллер, боевик, приключения, фантастика 2000, США
7.0
Новые мутанты
Новые мутанты
фантастика, боевик 2020, США
5.0
Жил-был Дэдпул
Жил-был Дэдпул
приключения, фантастика 2018, США
5.0
Логан
Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.0
Железный человек 3
Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.0
Люди Икс: Начало. Росомаха
Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.0
Хранители
Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.0
Человек-паук 2
Человек-паук 2
боевик, фантастика, приключения 2004, США
7.0
Аргайл
Аргайл
боевик 2023, Великобритания
0.0
Пипец
Пипец
боевик, драма, комедия 2009, США
7.0
Код 355
Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.0
Дом покера
Дом покера
драма 2008, США
6.0
Похоронные обряды
Похоронные обряды
драма 2018, США
0.0
Потерянное Рождество
Потерянное Рождество
драма 2011, Великобритания
7.0
Исчезновение Элеанор Ригби
Исчезновение Элеанор Ригби
драма 2014, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше