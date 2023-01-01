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Люди Икс: Первый класс
Награды и номинации фильма Люди Икс: Первый класс
X-Men: First Class
Люди Икс: Первый класс
2011 / США
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7.9
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103
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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Премия Гильдии киноактеров США 2012
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