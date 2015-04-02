Какая-то неведомая сила заставляет вселенную «Людей Икс» сжиматься и разжиматься вокруг одной и той же точки, резко контрастирующей со всей этой марвеловской занимательной акробатикой. Указанная точка – всамделишный ад нацистского концлагеря. Впрочем, и у неведомой силы тоже есть имя – Брайан Сингер. Первую часть «Людей Икс» Сингер начал именно с концлагеря, в котором Магнето (Магнито) вступил на свой сознательный путь, а самого предводителя неправедной…
После Kick-Ass очень жду этот фильм.
рррраф. клево смотреть, как люди придумывают под всю эту фантастико-волшебную картинку довольно реалистичную предысторию. со всеми страданиями и чисто человеческими ошибками-конфликтами-решениями. ) легенда о Россомахе прокатила, так что чем больше они там будут снимать про х-человечков - тем нам приятнее. ) особенно не задумываясь - просто отдохнуть головой и глазами. ))
пойду 100%
Потом восприятие фильма подкорректировалось, когда начались разные там тренировки мутантов и т.д.
До Бэтменов и Пипца не дотягивает, но для своего жанра - отлично.
9/10 крепкие, и точно лучший фильм серии.
Кастинг Эрика очень помог фильму.
Люди Икс другие фильмы - достаточно типичные комиксы, слащавые и наивные такие без меры. Но неплохие в целом)
1класс получше, конечно))
двух последних бэтменов смотреть однозначно стоит
это в каком кинотеатре такое было?)
Жалко, что характеры слабовато раскрыты, за исключением главной мужской тройки. Магнето настолько хорош и харизматичен, что, пожалуй, поинтереснее Росомахи вышел.
Только в последней части, когда "хорошие" мутанты под пафосную музыку примчались спасать мир от третьей мировой войны, сильно захотелось домой.
все же любимая из серий комиксовых экранизаций эти икс-мены )
Цитата (fanbunga, 03/06/2011 - 22:27:32):Магнето настолько хорош и харизматичен, что, пожалуй, поинтереснее Росомахи вышел.
крайне хорош. не скажу, что Россомаха уступает, но на равноценных - точно.
при этом и Чарльз вышел очень-таки. но в совершенно другой стезе. это они здорово решили МакЭвоя взять. получился в итоге такой вроде бы положительный, но довольно скользкий тип. облизанный мальчик, у которого с самого начала было буквально все. и гора понимания впридачу, несмотря на то, что он мутант. в общем, вдвоем они смотрелись шикарно. страдающий и озлобленный Эрик и втирающийся к нему в голову Чарльз. иногда даже мелькала мысль, что офигительная вышла бы история, если бы они еще и замутили.
✊
ну так трогательно, честное слово.
потеря потерь - Мистик!
все же без облика Ребекки Ромейн персонаж потерял всякий колорит. Дженнифер Лоуренс выглядит несколько полновато и - как простушка - если совсем не врать. итог: в наблюдении за ее линией не было никакого удовольствия.
порадовал Холт с руками "на ногах".
выбесила Бабочка. больно уж переигрывала.
в целом посмотрела бы и просто на Магнето-Ксавьера. без этих ржачных СССРовских вставок. )))
начало порадовало. экшн утомил. )
напряжение лица Эрика - восторг!
ничего, хороший фильмец.
7/10
Демиург, посмотрите "Россомаха. Начало"
да и вообще остальные части - все, с первого по третий фильм )
хотя Россомаха впечатляет детальностью и все такое =Р
ох-ох
все же любимая из серий комиксовых экранизаций эти икс-мены )
аналогично. Люди Крестик - любимая грядка в марвеловском огороде. И в целом, среди кинокомиксов, после снайдеровских Хранителей, первая, но те совсем отдельно, сами по себе.
Цитата (j_miata, 04/06/2011 - 01:23:46):потеря потерь - Мистик!
все же без облика Ребекки Ромейн персонаж потерял всякий колорит. Дженнифер Лоуренс выглядит несколько полновато и - как простушка - если совсем не врать. итог: в наблюдении за ее линией не было никакого удовольствия.
А мне понравилась. Внешне напомнила Бриджет Джонс и этим умиляла. А по характеру... Ну, что ж делать, не положено ей сильно одеяло на себя перетягивать. Тут мальчики главные. Один не оценил, а другой очень даже, туда и дорога.
7\10
Демиург! не знать бакенбардов Хью Джекмана в образе легендарного Россомахи - это прям оооооочень грустно. что же вы. скорей исправляйтесь.
начинайте с первых иксов до последнего, третьего.
а потом "Начало. Россомаха"
вперед!
лицо у нее какое-то доброе...✊
Не перестаю восхищаться тутошними обитателями. Столько интересного узнаю.
А вот молодежь, те, которые крылышками махали и энергию поглощали, интересно, они тоже есть в первоисточнике или чисто выдуманы по сценарию? (матчасть учить не охота✊ )
и как, понравилось?
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