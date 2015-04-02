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Какая-то неведомая сила заставляет вселенную «Людей Икс» сжиматься и разжиматься вокруг одной и той же точки, резко контрастирующей со всей этой марвеловской занимательной акробатикой. Указанная точка – всамделишный ад нацистского концлагеря. Впрочем, и у неведомой силы тоже есть имя – Брайан Сингер. Первую часть «Людей Икс» Сингер начал именно с концлагеря, в котором Магнето (Магнито) вступил на свой сознательный путь, а самого предводителя неправедной…