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Люди Икс: Первый класс Люди Икс: Первый класс
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Первый класс Отзывы о фильме «Люди Икс: Первый класс»
X-Men: First Class Люди Икс: Первый класс 2011 / США
8.2 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Люди Икс: Первый класс»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Какая-то неведомая сила заставляет вселенную «Людей Икс» сжиматься и разжиматься вокруг одной и той же точки, резко контрастирующей со всей этой марвеловской занимательной акробатикой. Указанная точка – всамделишный ад нацистского концлагеря. Впрочем, и у неведомой силы тоже есть имя – Брайан Сингер. Первую часть «Людей Икс» Сингер начал именно с концлагеря, в котором Магнето (Магнито) вступил на свой сознательный путь, а самого предводителя неправедной…

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523561 2 апреля 2015, 12:51
Должно быть отлично.



После Kick-Ass очень жду этот фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Крипи 2 апреля 2015, 12:51
я не проив на него сходить, но мне не очень такие фильмы интересны мне больше нра ужасы. Жду пираньев, пиратов 4 и холмса
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
к сожалению Аарона Джонсона там не будет....можно глянуть ради любопытства но чувствую что не выдержу до конца..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
пойду-пойду.

рррраф. клево смотреть, как люди придумывают под всю эту фантастико-волшебную картинку довольно реалистичную предысторию. со всеми страданиями и чисто человеческими ошибками-конфликтами-решениями. ) легенда о Россомахе прокатила, так что чем больше они там будут снимать про х-человечков - тем нам приятнее. ) особенно не задумываясь - просто отдохнуть головой и глазами. ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
что примечательно, на мой взгляд МакЭвой в роли Ксавьера выглядит не совсем уж ангельски. какой-то он скользкий тип, честное слово. а вот Фассбендер прям страдалец, даже жалко. ) по трейлеру уже чувствую, где останутся мои симпатии.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Glaas 2 апреля 2015, 12:51
А мне все части нравятся!и н7а эту пойду в 3D бы сходил с удавольствием !!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Glaas 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
98 процентов на томатах!



пойду 100%
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Первую треть фильма думал, что это будет лучше нолановских Бэтменов.



Потом восприятие фильма подкорректировалось, когда начались разные там тренировки мутантов и т.д.



До Бэтменов и Пипца не дотягивает, но для своего жанра - отлично.



9/10 крепкие, и точно лучший фильм серии.



Кастинг Эрика очень помог фильму.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Пипец - тот же режиссёр снимал, отсюда и сравнение!

Люди Икс другие фильмы - достаточно типичные комиксы, слащавые и наивные такие без меры. Но неплохие в целом)

1класс получше, конечно))

двух последних бэтменов смотреть однозначно стоит
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
ЭЭЭ, немецкая речь без субтитров?

это в каком кинотеатре такое было?)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Обалденно шикарные мутанты. Все эти превращения туда-сюда, появления-изчезновения чертовски завораживают. Алмазная девушка очень хорошенькая, милая и зловеще-страшная одновременно.



Жалко, что характеры слабовато раскрыты, за исключением главной мужской тройки. Магнето настолько хорош и харизматичен, что, пожалуй, поинтереснее Росомахи вышел.



Только в последней части, когда "хорошие" мутанты под пафосную музыку примчались спасать мир от третьей мировой войны, сильно захотелось домой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
ох-ох

все же любимая из серий комиксовых экранизаций эти икс-мены )



Цитата (fanbunga, 03/06/2011 - 22:27:32):Магнето настолько хорош и харизматичен, что, пожалуй, поинтереснее Росомахи вышел.

крайне хорош. не скажу, что Россомаха уступает, но на равноценных - точно.

при этом и Чарльз вышел очень-таки. но в совершенно другой стезе. это они здорово решили МакЭвоя взять. получился в итоге такой вроде бы положительный, но довольно скользкий тип. облизанный мальчик, у которого с самого начала было буквально все. и гора понимания впридачу, несмотря на то, что он мутант. в общем, вдвоем они смотрелись шикарно. страдающий и озлобленный Эрик и втирающийся к нему в голову Чарльз. иногда даже мелькала мысль, что офигительная вышла бы история, если бы они еще и замутили.



ну так трогательно, честное слово.



потеря потерь - Мистик!

все же без облика Ребекки Ромейн персонаж потерял всякий колорит. Дженнифер Лоуренс выглядит несколько полновато и - как простушка - если совсем не врать. итог: в наблюдении за ее линией не было никакого удовольствия.



порадовал Холт с руками "на ногах".

выбесила Бабочка. больно уж переигрывала.



в целом посмотрела бы и просто на Магнето-Ксавьера. без этих ржачных СССРовских вставок. )))



начало порадовало. экшн утомил. )

напряжение лица Эрика - восторг!

ничего, хороший фильмец.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Демиург от 02/06/2011 - 21:17:31




Демиург, посмотрите "Россомаха. Начало"

да и вообще остальные части - все, с первого по третий фильм )

хотя Россомаха впечатляет детальностью и все такое =Р
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (j_miata, 04/06/2011 - 01:23:46):Re: Re: Люди Икс: Первый класс (04 июня 2011 01:23:46)

ох-ох

все же любимая из серий комиксовых экранизаций эти икс-мены )

аналогично. Люди Крестик - любимая грядка в марвеловском огороде. И в целом, среди кинокомиксов, после снайдеровских Хранителей, первая, но те совсем отдельно, сами по себе.

Цитата (j_miata, 04/06/2011 - 01:23:46):потеря потерь - Мистик!

все же без облика Ребекки Ромейн персонаж потерял всякий колорит. Дженнифер Лоуренс выглядит несколько полновато и - как простушка - если совсем не врать. итог: в наблюдении за ее линией не было никакого удовольствия.

А мне понравилась. Внешне напомнила Бриджет Джонс и этим умиляла. А по характеру... Ну, что ж делать, не положено ей сильно одеяло на себя перетягивать. Тут мальчики главные. Один не оценил, а другой очень даже, туда и дорога.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Технически фильм сделан безупречно-спецэффекты работают на всю мощь.Много забавных моментов,хотя фильм,вроде,и не смешной.Но для меня лично присутствие в фильме фирменной голливудской фишки в виде нацистского,или русского жупела резко снижает качество фильма.Поэтому отличный фильм превратился в хороший с натягом.



7\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Демиург от 05/06/2011 - 22:27:58




Демиург! не знать бакенбардов Хью Джекмана в образе легендарного Россомахи - это прям оооооочень грустно. что же вы. скорей исправляйтесь.

начинайте с первых иксов до последнего, третьего.

а потом "Начало. Россомаха"

вперед!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арсений 2 апреля 2015, 12:51
А я ожидал большего, действительно первый класс, затем второй и т.д. по-настоящему интересно будет токмо в аспирантуре...)) недоработок куча...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
фильм -бред...понравилась только актриса Дженнифер Лоуренс.....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 07/06/2011 - 10:09:17):Чем?



лицо у нее какое-то доброе...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
блииин. а я не заметил Шторм. а мне кто-нибудь подробней напомнит, как оно было и где? (((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ProfiCinic от 09/06/2011 - 21:49:56




Не перестаю восхищаться тутошними обитателями. Столько интересного узнаю.



А вот молодежь, те, которые крылышками махали и энергию поглощали, интересно, они тоже есть в первоисточнике или чисто выдуманы по сценарию? (матчасть учить не охота✊ )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Попал на данный фильм совершенно случайно ибо шел на другой (промахнулся с залом, а потом уже было лень вставать:)) и так уж вышло, что это был 1ый фильм про людей икс, который посмотрел в жизни. Если я правильно понял, это предисловие ко всем другим частям, то есть то, что было до этого?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Orchid 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение GoodFella от 16/06/2011 - 13:12:58


и как, понравилось?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
Мне кино понравилось. Классный фокус с монеткой))) Посмотреть разик можно, но можно и дома. поклонник людей Х, особенно расамахи, так что жаль что его не было....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Я не очень-то слежу за всей этой серией, поэтому пошла без каких-либо особых ожиданий и стереотипов. Мне фильм очень понравился, не знаю, что скажут фанаты «Иксов». Во-первых, много линий не сюжетных, а скорее психологических. Это вопрос неприятия человеческих особенностей. В фильме он крутится вокруг мутантов, переживающих свою особенность, причем каждый – по-своему. Во-вторых, это всегда ответственность за свой жизненный путь и всегда возможность выбора. Это демонстрируют главные герои - с общим целями вначале и разошедшимися впоследствии путями. В фильме много других достоинств, посмотрите – не пожалеете!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Я большой поклонник «Людей Икс» и с нетерпением жду появления каждой новой серии. Естественно, посмотрел «Людей икс: Первый класс» в первый же день проката. Этот как бы предыстория отношений Доктора Икса и Магнито – заклятые враги в этом фильме друзья и единомышленники. Они, каждый по своей причине, гоняются за тем доктором, который убил мать Магнито в самом начале эпопеи, а теперь пытается завладеть миром. Ксавьер получает ранение и оказывается в инвалидном кресле, Ланшерр собирает мутантов и уходит вместе с ними. Это общая фабула – чтобы было понятно, о чем речь. Всем, кто видел другие фильмы, будет крайне интересно. В следующем году будет серия про Росомаху – тоже жду не дождусь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Шла на новых Людей X и ожидала увидеть исключительно боевик и спецэффекты. Приятно была удивлена, когда вдобавок получила еще и отличную историю. Очень серьезную и вдумчивую, о дружбе и предательстве, о добре и зле, о жажде власти и сострадании. Но и спецэффекты не подвели, разумеется. Порадовало действие – очень динамичное и выдержанное. Прекрасный актерский состав, удивительная музыка. Думаю, один из лучших фильмов, которые я видела за последнее время. Посмотрите обязательно, получите удовольствие!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kiska88skaska 2 апреля 2015, 12:51
Я очень ждала выхода этого фильма, я люблю людей Х, но посмотрев я поняла что ожидала большего от этго фильма, не понравилось то что были моменты никак не вяжущиеся с предыдущими частями.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Понравился...не разочаровал...8 из 10))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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