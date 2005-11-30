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Постер фильма Эон Флакс
5.9
Киноафиша Фильмы Эон Флакс
5.9

Эон Флакс

, 2005
Aeon Flux
США / боевик, драма, приключения, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Эон Флакс
5.9

О фильме

Действие происходит в далеком будущем, когда после глобальной катастрофы погибло практически все население Земли. Оставшиеся люди живут в защищенном городе-государстве Бренна, управляемом советом ученых.

Красавица Эон Флакс, лучший агент подпольной повстанческой организации "Моника". Ее возможности, также как мотивы и действия, за пределами объяснимого. Когда Флакс посылают убить президента, она открывает для себя целый мир тайн и секретов.

В ролях

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Aeon Flux
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Тревор Гудчайлд
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер
Oren Goodchild
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Ситандра
Амелия Уорнер
Амелия Уорнер
Una Flux
Кэролайн Чикези
Freya
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Handler
Пит Постлетуэйт
Keeper
Николай Кински
Николай Кински
Claudius
Пэтерсон Джозеф
Пэтерсон Джозеф
Giroux
Режиссер Карин Кусама
Сценарист Питер Чунг, Фил Хэй, Мэтт Манфреди
Композитор Грэм Ревелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 30 ноября 2005
Дата выхода
1 декабря 2005 Россия UPI 18+
23 февраля 2006 Австралия
3 февраля 2006 Австрия
1 декабря 2005 Армения
1 декабря 2005 Беларусь
8 февраля 2006 Бельгия
24 февраля 2006 Бразилия
17 февраля 2006 Великобритания
3 марта 2006 Венесуэла
16 февраля 2006 Германия
21 июня 2006 Греция
3 марта 2006 Дания
31 мая 2006 Египет
23 февраля 2006 Израиль
17 февраля 2006 Ирландия
10 марта 2006 Исландия
5 января 2006 Испания
24 февраля 2006 Италия
1 декабря 2005 Казахстан
2 декабря 2005 Канада
9 января 2006 Кувейт
2 декабря 2005 Малайзия
20 января 2006 Мексика
23 февраля 2006 Нидерланды
30 ноября 2005 Новая Зеландия
17 февраля 2006 Норвегия
17 марта 2006 Панама
3 марта 2006 Польша
16 февраля 2006 Португалия
2 декабря 2005 США
2 декабря 2005 Сингапур
2 декабря 2005 Таиланд
17 февраля 2006 Турция
1 декабря 2005 Украина
15 февраля 2006 Филиппины
8 февраля 2006 Франция
16 марта 2006 Чехия
16 февраля 2006 Швейцария
24 февраля 2006 Швеция
10 марта 2006 Эстония
22 июня 2006 Южная Корея
11 марта 2006 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $62 000 000
Сборы в мире $53 321 673
Производство Paramount Pictures, Lakeshore Entertainment, Valhalla Motion Pictures
Другие названия
Æon Flux, Aeon Flux, Aeona Fluksa, Eon Flaks, Eon Fluks, Gelecek Flux'ta, Nebeski atentator, Thành Phố Cạm Bẫy, Аеонфлукс, Еон Флакс, Эон Флакс, イーオン・フラックス, 倩影刺客, 魔力女战士, 魅影刺客, AEon Flux - Il futuro ha inizio, Æon Flux - Blicke der Zukunft ins Auge, 万古流传

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 18 голосов
5.4 IMDb
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Обновлено 18 июня 2024
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саундтрек фильма Эон Флакс

Цитаты

Æon Flux [Ноги Ситандры превратились во второй набор рук] Как идут изменения?
Sithandra [подхватывает оружие одной из дополнительных рук, другой прячет кинжал] Полезно. Тебе стоит это сделать.
Æon Flux Мне нравятся мои туфли.

Отзывы о фильме

BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 02/12/2005 - 13:19:06):А как же должен выглядень этот мир в этом году?
Этого нам, конечно, представить де дано, мы даже врятли… Читать дальше…
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 02/12/2005 - 10:21:34):Однако Шарлиз Терон интереснее героини Острова.
Да лан актриса в острове просто мисс сексопильность, а… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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