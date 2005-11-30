Действие происходит в далеком будущем, когда после глобальной катастрофы погибло практически все население Земли. Оставшиеся люди живут в защищенном городе-государстве Бренна, управляемом советом ученых.

Красавица Эон Флакс, лучший агент подпольной повстанческой организации "Моника". Ее возможности, также как мотивы и действия, за пределами объяснимого. Когда Флакс посылают убить президента, она открывает для себя целый мир тайн и секретов.