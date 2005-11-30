Красавица Эон Флакс, лучший агент подпольной повстанческой организации "Моника". Ее возможности, также как мотивы и действия, за пределами объяснимого. Когда Флакс посылают убить президента, она открывает для себя целый мир тайн и секретов.
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