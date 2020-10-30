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Оккупация: миссия «Дождь» Оккупация: миссия «Дождь»
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Occupation: Rainfall

Оккупация: миссия «Дождь», 2021

2021 / Австралия / США
6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Фантастический блокбастер о вторжении пришельцев
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Оккупация: миссия «Дождь» — новый научно-фантастический блокбастер о вторжении пришельцев, продолжающий историю оригинального фильма. Зрители узнают, что произошло с любимыми персонажами, вступившими в схватку за судьбу всего человечества ровно два года назад.

В течение многих столетий люди стремились покорить космос, мечтая о встрече с жителями других планет. Однако первый контакт состоялся на Земле после несанкционированного прибытия в Сидней нескольких космических кораблей. Случившееся навсегда изменило ход истории, а будущее землян оказалось под вопросом. Незваные гости нанесли по мирному поселению сокрушительный удар, нейтрализовав австралийскую армию. Захват столицы должен был стать началом триумфального порабощения всего человеческого вида. Но группе смельчаков, в которую вошли не только военные, но и гражданские, удалось оказать достойное сопротивление. Впереди команду ждет решающая битва, которая развернется как на суше, так и в воздухе.

Несмотря на ряд уверенных побед землян, инопланетный враг силен, как никогда прежде. Зреет заговор, и число жертв продолжает неумолимо расти. Чтобы защитить континент от кровожадных монстров, лидерам из нескольких держав мира предстоит объединиться. Заручившись поддержкой союзников, ветераны предыдущих сражений готовятся нанести по захватчикам ответный удар. Для успеха миссии необходимо взять под контроль вражеские истребители с высокотехнологичным оружием на борту. В противном случае победить совершенную расу будет невозможно.

Оригинальный научно-фантастический боевик «Оккупация» вышел на экраны в 2018 году.

Постановщик Люк Спарк также написал сценарий и занимался монтажом картины.

По словам режиссера, этой дилогией он стремился доказать, что австралийцы способны снимать большое кино, ничем не уступающее Голливуду. Также Спарк добавил, что «Оккупация: миссия «Дождь» — один из самых дорогостоящий и масштабный фильмов за всю историю национального кинематографа.

Звезды первой части Темуэра Моррисон («Любовь и монстры») и Дэниэл Юинг («Гарри Поттер») вернулись к главным ролям в сиквеле. Также к актерскому касту присоединился Кен Жонг, известный зрителям по комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе» и сериалу «Сообщество».

Над визуальными эффектами работали люди, до этого принимавшие участие в создании фильмов «Звездные войны: Последние джедаи», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Тор: Рагнарек».

Продюсерами сиквела вновь выступил дуэт матери и дочери Карли и Кармел Имри. Им удалось привлечь частных инвесторов, а итоговый бюджет оценивается в 20 миллионов долларов.

Вместо покинувшего съемочную группу Тони О’Лохлана оператором стал Вэйд Мюллер, известный преимущественно по работе над документальными циклами канала Discovery.

Съемки проходили на Золотом берегу и завершились в декабре 2020 года. Специально для фильма были сконструированы три огромные локации: секретная военная база, правительственное сооружение и подземная канализация.

Стефани Джейкобсен, сыгравшая Амелию, выбыла из проекта. Во второй части ее роль исполнила Джет Трантер.

Прошло два года после высадки инопланетян на Землю. Пришельцам удалось захватить всю Австралию, но Сидней все еще не повержен — выжившие продолжают отчаянно сражаться, но их силы на исходе. Тем временем небольшая группа людей узнает о заговоре, который может положить конец войне.

6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 июня 2021
Премьера онлайн 30 октября 2020
Премьера в мире 30 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Люк Спарк
Люк Спарк
В ролях
Темуэра Моррисон
Темуэра Моррисон
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Дэниэл Гиллис
Дэниэл Гиллис
Кен Джонг
Кен Джонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Оккупация: миссия «Дождь» 2 постера
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Оккупация: миссия «Дождь»
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Наша рецензия
Успехи сопротивления в борьбе с инопланетными захватчиками оказались лишь временным явлением. За следующий год человечество вновь вынуждено отступать, отбиваясь от превосходящих сил противника. Но далеко не все серые пришельцы готовы устраивать геноцид на Земле. Часть из них перешла на сторону людей и помогает им в спасении их планеты. Все может изменить проект под кодовым названием «Дождь», о котором военные узнают в ходе спецоперации. Теперь группе старых знакомых придется…
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Владимир Московский 4 сентября 2021, 01:59
Это,вообще,сериал какой то астралийский.
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саундтрек фильма Оккупация: миссия «Дождь»
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