Оккупация: миссия «Дождь», 2021

«Оккупация: миссия «Дождь» — новый научно-фантастический блокбастер о вторжении пришельцев, продолжающий историю оригинального фильма. Зрители узнают, что произошло с любимыми персонажами, вступившими в схватку за судьбу всего человечества ровно два года назад.

В течение многих столетий люди стремились покорить космос, мечтая о встрече с жителями других планет. Однако первый контакт состоялся на Земле после несанкционированного прибытия в Сидней нескольких космических кораблей. Случившееся навсегда изменило ход истории, а будущее землян оказалось под вопросом. Незваные гости нанесли по мирному поселению сокрушительный удар, нейтрализовав австралийскую армию. Захват столицы должен был стать началом триумфального порабощения всего человеческого вида. Но группе смельчаков, в которую вошли не только военные, но и гражданские, удалось оказать достойное сопротивление. Впереди команду ждет решающая битва, которая развернется как на суше, так и в воздухе.

Несмотря на ряд уверенных побед землян, инопланетный враг силен, как никогда прежде. Зреет заговор, и число жертв продолжает неумолимо расти. Чтобы защитить континент от кровожадных монстров, лидерам из нескольких держав мира предстоит объединиться. Заручившись поддержкой союзников, ветераны предыдущих сражений готовятся нанести по захватчикам ответный удар. Для успеха миссии необходимо взять под контроль вражеские истребители с высокотехнологичным оружием на борту. В противном случае победить совершенную расу будет невозможно.