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Мелани Лоран
Мелани Лоран
Mélanie Laurent
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Мелани Лоран
Mélanie Laurent
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Дата рождения
21 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Париж, Франция
Рост
157 см
Биография Мелани Лоран
Родилась 21 февраля 1983 года. Париж, Франция.
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Фильмография Мелани Лоран
The Nightingale
драма, военный, исторический
2021, США
0.0
Кислород
драма, фэнтези, фантастика
2021, Франция / США
6.0
Кислород
фантастика, триллер
2021, США / Франция
6.0
Призрачная шестерка
боевик
2019, США
6.0
Сердцеед
комедия, мелодрама, приключения
2018, Франция
6.0
Галвестон
боевик, триллер
2018, США
6.0
Миа и белый лев
драма, приключения
2018, Франция
7.0
Операция «Финал»
триллер, драма, биография
2018, США
6.0
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Дженнифер Энистон опубликовала пост в Instagram в честь начала съемок второй части «Убийства на яхте»
Актриса поделилась фотографией и видео с Адамом Сэндлером.
Написать
8 февраля 2022 16:16
Марк Стронг, Мелани Лоран и другие артисты пополнили каст сиквела «Убийства на яхте»
Вместе с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон также снимется Джоди Тернер-Смит.
Написать
25 января 2022 13:08
Пять женщин, четверо мужчин: Стал известен состав жюри Каннского кинофестиваля 2021
Возглавит коллегию американский режиссер Спайк Ли.
Написать
24 июня 2021 14:01
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