Режиссер
Квентин Тарантино Квентин Тарантино Quentin Tarantino Элай Рот Элай Рот Eli Roth
В ролях
Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Диана Крюгер Диана Крюгер Diane Kruger Тиль Швайгер Тиль Швайгер Til Schweiger Элай Рот Элай Рот Eli Roth Майк Майерс Майк Майерс Mike Myers Мэгги Чун Maggie Cheung Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Джули Дрейфус Джули Дрейфус Julie Dreyfus Мелани Лоран Мелани Лоран Mélanie Laurent Кристоф Вальц Кристоф Вальц Christoph Waltz Даниэль Брюль Даниэль Брюль Daniel Bruhl Сэмм Ливайн Samm Levine Майкл Бэколл Michael Bacall Кристиан Беркель Кристиан Беркель Christian Berkel Энцо Дж. Кастеллари Enzo G. Castellari Аугуст Диль Аугуст Диль August Diehl Кен Дукен Кен Дукен Ken Duken Сильвестр Грот Сильвестр Грот Sylvester Groth Яна Палласке Яна Палласке Jana Pallaske Людгер Пистор Людгер Пистор Ludger Pistor Род Тэйлор Rod Taylor Мартин Вуттке Мартин Вуттке Martin Wuttke Леа Сейду Леа Сейду Léa Seydoux Клорис Личмен Клорис Личмен Cloris Leachman Гедеон Буркхард Гедеон Буркхард Gedeon Burkhard Б.Дж. Новак Б.Дж. Новак B.J. Novak Рихард Заммель Richard Sammel
