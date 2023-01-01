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Бесславные ублюдки
Награды и номинации фильма Бесславные ублюдки
Inglourious Basterds
Бесславные ублюдки
2009 / Германия / США
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7.9
Оцените
207
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Награды и номинации фильма Бесславные ублюдки
Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший злодей
Номинант
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