Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я БОГИНЯ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бесславные ублюдки Бесславные ублюдки
Киноафиша Фильмы Бесславные ублюдки Награды и номинации фильма Бесславные ублюдки
Inglourious Basterds Бесславные ублюдки 2009 / Германия / США
7.9 Оцените
207 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Бесславные ублюдки

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучший злодей
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Related video
Тарасова парой фраз унизила российских спортсменов: не за горами скандал
Помните, что у Агутина была жена до Варум? Вот как сложилась судьба красавицы-балерины
На проблемной дочери Успенской ставили крест: вот как она изменилась за два года
Роман с Градским и громкий провал: как живет самая скандальная победительница «Голоса»
Вот какие советские песни окончательно вырезали из концертных записей: весь Союз знал их наизусть
Подставили у всех на глазах: на выступлении Валиевой за границей случилось непредвиденное
Снималась под другой фамилией: единицы помнят первое появление Александровой на ТВ
Лизу Галкину превратили во взрослую женщину: народ в ужасе от этого фото
Рязанов не успел снять фильм, о котором мечтал: за проект взялся другой режиссер и все испортил
Быкова хотели отправить в тюрьму из-за фильма «Чучело»: сейчас такое немыслимо
От репутации Пугачевой камня на камне не оставили: заговорила знакомая певицы
Орбакайте не брали в «Чучело», даже зная, чья она дочь: вот что не нравилось Быкову
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше